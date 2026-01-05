¿Quién es Jorge Rodríguez, reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela?

Venezuela se está viendo envuelta en varios cambios en su gobierno desde la reciente captura del presidente, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos.

Luego de que el gobierno de Estados unidos bombardeara Caracas este sábado 3 de enero durante la madrigada para posteriormente capturar al presidente, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió el cargo como presidenta interina.

Además de la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, este lunes también se eligieron algunos cargos de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Jorge Rodríguez ı Foto: Especial

Este lunes 5 de enero, durante la sesión de instalación que se realizó en la Asamblea Nacional, se eligieron a las personas que ocuparían los cargos de presidente, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta, así como las personas encargadas de la secretaría y subsecretaría del Parlamento.

El diputado, Jorge Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026, mientras que Pedro Infante quedó electo como primer vicepresidente, y Grecia Colmenares quedó electa como segunda vicepresidenta, ambos del PSUV.

En cuanto a la secretaría del Parlamento quedó a cargo María Alejandra Hernández Aldana, mientras que la subsecretaría del Parlamento quedó a cargo de José Omar Molina Palencia.

Jorge Rodríguez siendo reelecto como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ı Foto: Especial

¿Quién es Jorge Rodríguez?

Jorge Rodríguez es el hermano mayor de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido Liga Socialista.

Jorge Antonio Rodríguez fue señalado por secuestras a William Niehous por tres años y cuatro meses, y fue torturado en 1976 por agentes de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Jorge Rodríguez, además de ser el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desde 2021, también estuvo a cargo de la alcaldía de Caracas de 2008 hasta 2017, y también ha ocupado cargos como ministro y diputado.

De 2017 a 2020 ocupó el cargo de ministro de Comunicación e Información de Venezuela, y se le señala por liderar las negociaciones para las elecciones presidenciales que se realizaron en 2024, en las que se acusó a Nicolás Maduro por falsificar las actas para poder tomar el cargo como presidente.

Con esta reelección, Jorge Rodríguez se convierte en la segunda persona en ocupar el cargo como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por cinco años consecutivos, pues Cilia Flores ocupó dicho cargo desde 2006 hasta 2011.

Jorge Rodríguez ı Foto: Especial

¿Qué hace el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela?

De acuerdo con la Constitución de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional se encuentra en el primer lugar para la sucesión presidencial en caso de que no exista alguien que ocupe el cargo como presidente electo.

La Asamblea Nacional de Venezuela es la encargada de legislar en materia de competenia nacional y funcionamiento del Poder Nacional, así como de proponer enmiendas y reformas en la Constitución.

“El carácter colectivo, diverso, deliberante y representativo del Poder Legislativo le otorga la misión fundamental de reflejar las aspiraciones de las mayorías y minorías nacionales, de ser un espacio tolerante de negociación y conciliación de intereses, de otorgar una voz legítima a las fuerzas de oposición y de corregir y mejorar las políticas del Poder Ejecutivo.” señala la Asamblea Nacional de Venezuela en su página oficial.