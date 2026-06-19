Combates en Líbano frenan diálogo entre EU e Irán sobre acuerdo nuclear

Columnas de humo se elevan en el sur de Líbano, tras ataque israelí.

El intento de Estados Unidos e Irán por avanzar en conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán quedó suspendido este viernes debido a la intensificación de los combates entre Israel y Hezbolá en Líbano, un escenario que ambas partes consideran un factor de riesgo para el proceso diplomático.

De acuerdo con funcionarios regionales citados por la agencia Associated Press, representantes iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto para iniciar una nueva fase de negociaciones técnicas con Washington.

Columna de humo en el sur de Líbano, tras un ataque israelí. ı Foto: Reuters

Teherán condicionó su participación a que cesen los ataques israelíes contra posiciones del grupo chií respaldado por Irán.

El encuentro contemplaba la participación del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien había sido designado por el presidente Donald Trump para encabezar el diálogo.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, había sido comisionado para encabezar los diálogos en Suiza. ı Foto: Reuters

Sin embargo, la Casa Blanca informó que el viaje fue aplazado debido a dificultades logísticas y a la incertidumbre sobre el desarrollo de las conversaciones.

Ofensiva israelí en el sur de Líbano deja 47 muertos

La suspensión ocurrió después de una nueva ofensiva israelí en el sur de Líbano. Según el Ministerio de Salud libanés, citado por Europa Press, los ataques dejaron al menos 47 personas muertas y 97 heridas en distintas localidades.

⭕️WATCH: A Hezbollah launcher firing rockets toward IDF soldiers



In response to Hezbollah’s repeated & blatant ceasefire violations, the IDF struck 2 Hezbollah command centers in the Beqaa Valley, 80+ terror targets in southern Lebanon and eliminated dozens of Hezbollah… pic.twitter.com/NntfHM87vd — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2026

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que sus operaciones estuvieron dirigidas contra infraestructura y miembros de Hezbolá, a quienes acusó de incumplir el alto al fuego.

Además, autoridades israelíes reportaron la muerte de cuatro soldados durante enfrentamientos en territorio libanés. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que sus tropas permanecerán en la zona sur del país mientras consideren necesarias las medidas de seguridad.

Irán y Pakistán manifiestan preocupación por impacto de ataques en acuerdo; Trump insiste

Ante esta situación, Irán expresó preocupación por el impacto de las acciones israelíes en el diálogo con Washington. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araqchi coincidió con su homólogo pakistaní, Mohamed Ishaq Dar, en que las tensiones en Líbano podrían afectar la segunda etapa de las negociaciones.

OUR COUNTRY IS STRONG, SAFE, AND RESPECTED AGAIN LIKE NEVER BEFORE! 🇺🇸 pic.twitter.com/JRIHqpIR9r — The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026

Mientras tanto, Trump defendió el acuerdo provisional alcanzado con Teherán y aseguró que las conversaciones continuarían dentro del plazo establecido de 60 días.

El pacto contempla restricciones sobre el programa nuclear iraní, incluida la supervisión internacional del manejo de uranio altamente enriquecido, además del objetivo de reactivar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense se trasladó este fin de semana a Camp David, donde mantendrá reuniones políticas mientras busca consolidar un acuerdo definitivo con Irán.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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