Critican a venezolanos por quejarse de donaciones: ‘Qué malagradecidos’ | VIDEOS

El 24 de junio en Venezuela dos terremotos causaron grandes destrozos, debido a la magnitud muchos edificios colapsaron dejando a varias personas sin nada; las labores de rescate continúan activas.

Los sismos de 7.2 y 7.5 grados en Venezuela dejaron hasta el momento mil 719 personas sin vida, cinco mil 34 personas heridas, y 15 mil 866 personas damnificadas; de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Debido a los grandes daños que sufrió el país sudamericano el Gobierno de México envió a equipos de rescate, insumos médicos y herramienta para poder ayudar con las labores de rescate de personas.

Además, asociaciones civiles mexicanas como Topos Azteca también acudieron a la zona de desastre, para poder brindar ayuda a la población venezolana que continúa sufriendo los estragos de la catástrofe natural.

Las personas de México y de diversos países también han buscado la manera de brindar apoyo y enviar donativos hacia Venezuela; sin embargo, en redes sociales se han viralizado diversos videos en los que los venezolanos emiten comentarios negativos sobre las donaciones.

Videos de venezolanos quejándose de donaciones

Diversos videos en donde venezolanos critican las donaciones que están recibiendo después de los sismos del pasado miércoles, por lo que las personas de otros países los llaman “mal agradecidos”.

En algunos videos las personas de Venezuela que se encuentran en otros países y están recolectando víveres señalan qué tipo de alimentos no deben llevar a los centros de acopio, mientras que otros piden que no lleven ropa usada sino con etiqueta.

Salen a la luz, videos donde venezolanos estarían "quejándose" de las donaciones que reciben, en algunos videos incluso piden ropa con etiqueta pic.twitter.com/yaTWNAYZr8 — La ComunidadSV (@LaComunidadSV) June 29, 2026

Incluso una mujer venezolana compartió que se encontraba repartiendo arepas a las personas, pero que una señora la cuestionó sobre el tipo de harina hizo las arepas y qué relleno tenían, “la gente no aprende”, dijo.

Sobre este video, un creador de contenido señaló que “son los danmificados más exigentes”, por lo que incluso dijo que deberían dejar a las personas “que pasen hambre”, pues hay personas en otros países que tampoco tienen agua potable o comida.

Otro creador de contenido compartió un video en el que señala que es la primera vez que ve a las personas damnificadas quejándose sobre los donativos que reciben, y señaló que “obviamente hay que donar con consiencia, pero la forma en la que lo están diciendo no es la mejor”.

No solamente las personas de otros países han señalado a los venezolanos, pues incluso personas de dicho país les señalan que “dejen de ser tan marginales”, pues si no necesitan los donativos pueden enviarla a otros estados.

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