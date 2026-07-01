La Mesa de Reactivación Laboral de Chile propuso al Ministerio del Trabajo y Previsión Social 22 reformas laborales, entre las que se incluye que la jornada laboral seanal pase de 40 a 52 horas, con la finalidad de enfrentar la crisis laboral que atraviesa el país.

Durante la administración del expresidente chileno Gabriel Boric se logró implmentar la Ley de las 40 Horas, una reforma laboral que establecía una reducción gradual en la jornada laboral semanal.

Pese a que en este 2026 aún no se llega al límite de 40 horas laborales a la semana en Chile, que tienen la finalidad de favorecer el descanso efectivo de las y los trabajadores, actualmente se propuso un cambio muy drástico.

¿Cuándo entran en vigor las 52 horas laborales?

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau constituyó la Mesa de Reactivación Laboral en mayo para poder elaborar propuestas para incentivar el empleo en Chile, pues actualmente existe una tasa de desempleo que supera el 8 por ciento.

De acuerdo con el informe del 26 de junio, la mesa se enfoca en “propuestas concretas que incentiven la creación de empleo formal con énfasis en empleo femenino y reducción de la informalidad”.

Debido a que se ha dado una pérdida de 70 mil empleos formales desde el 2022, se establecieron 22 propuestas en las que se pretende impulsar la empleabilidad, y dentro de estas se pretende establecer un techo de máximo 52 horas laborales tomando en cuenta las horas extraordinarias.

En esta propuesta no se pretende modificar el límite de la jornada ordinaria, pues se pretende cambiar el periodo en el que se promedian las horas trabajadas, pasando de cuatro a 15 o hasta 52 semanas.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, participó del Seminario de Empleo Público organizado por la Comisión de Trabajo del @Senado_Chile .



El encuentro reunió a centros de estudio, académicos, autoridades de Gobierno y representantes de los trabajadores del… pic.twitter.com/s4WIiBB45Q — Ministerio del Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) June 18, 2026

El informe señala que “para una actividad con 12 semanas “peak” al año, ampliar el período de referencia a 52 semanas reduciría el costo laboral anual en un 9.4 por ciento, con el esperable aumento de la demanda por trabajo asociado”.

Además, se pretende que esta nueva medida para calcular la jornada de 40 horas pueda adaptarse a los sectores laborales que requieren una nueva medida de producción, tales como el turismo y la agricultura.

Aún no existe una fecha oficial en la que se comenzará aplicar esta medida, pues de acuerdo con Rau, la iniciativa se presentará próximamente con la finalidad de que se pueda dar una regulación que evite la precarización laboral.

Centrado en empleo y reactivación: ministro Tomás Rau participó en el quinto Consejo de Gabinete



El ministro del Trabajo y Previsión Social fue parte de un nuevo Consejo ampliado de Gabinete encabezado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.#TrabajandoparaUsted pic.twitter.com/3rYa2HcipU — Ministerio del Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) June 22, 2026

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