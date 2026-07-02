Él es Hernán Gil, rescatado en Venezuela tras haber estado 8 días bajo escombros | VIDEO

El pasado 24 de junio se registraron dos sismos de más de siete grados en Venezuela, y luego de haber permanecido más de una semana debajo de los escombros, Hernán Gil fue rescatado ese jueves.

Hernán Alberto Gil Flores es un hombre venezolano de 44 años de edad que permanecía bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en donde rescatistas de varios países intensificaron las labores de rescate para lograr sacarlo con vida.

Por medio de redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele informó que Hernán Gil se encontraba entre los escobros de una estructura de nueve pisos, lo que dificultó su rescate.

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La estructura del centro comercial estaba en riesgo constante de colapsar, pero la comunicación contínua con el guardia de seguridad venezolano le dio la esperanza suficiente a los rescatistas para continuar con esta labor por más de 70 horas.

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo.



La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que… https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

Rescate de Hernán Gil

Los Bomberos de Chile compartieron un video en el que se puede observar a Hernán con un posible derrame ocular, por lo que le piden que continúe utilizando las gafas protectoras pues los escombros y partículas que continuaban saliendo podrían lesionarlo más.

Los Bomberos de Chile informó que estaban trabajando colaborativamente con los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) para el rescate de Herán, y puntualizaron que lo mantenían hidratado y alimentado para poder rescatarlo con vida.

𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗘 | El equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH) continúa las labores de rescate de Hernán, venezolano que se encuentra atrapado con vida en un edificio derrumbado.



El rescate está siendo liderado por el equipo chileno, que ha estado trabajando con equipos USAR de… pic.twitter.com/qKmTbtiAFG — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

Tras haber iniciado las labores de rescate en días previos, luego de más de 70 horas de trabajo los equipos de rescate de varios países lograron rescatar a Hernán Gil con vida y en buenas condiciones, por lo que posteriormente fue trasladado a un centro de asistencia.

La presidenta encarga de Venezuela, Delcy rodríguez compartió un video en redes sociales en el que se puede apreciar el momento exacto en el que los equipos de rescate sacan a Hernán Gil en una camilla.

Entre aplausos y porras varias personas reciben a los rescatistas y a Hernán Gil, quienes caminan con cautela y rapidez, para poder trasladar al ciudadano venezolano y que reciba la atención necesaria.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de



Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

Por los sismos de 7.2 y 7.5 grados que se registraron en La Guaita, hasta el momento se ha reportado un total de dos mil 295 personas sin vida, 11 mil 267 personas heridas, 189 edificios colapsados y 173 viviendas con daños graves.

La ayuda humanitaria continúa llegando a Venezuela desde varios países alrededor del mundo incluyendo a México, incluyendo una donación por parte de los miembros Congreso de la Unión de un día de dieta de manera voluntaria.

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