Detectan bacteria de legionella en Museo Guggenheim de Nueva York

La bacteria legionella ha estado afectando a varios lugares en Manhattan recientemente, y uno de los 31 edificios afectados fue el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, 31 edificios ubicados en el Upper East Side recibieron la orden de desinfectar y limpiar las torres de refrigeración para reducir el riesgo de mayor exposición de legionella.

Sin embargo, también precisaron que el hecho de que estos 31 edificios, incluido el Museo Guggenheim, estén en la lista no significa que estos sean la fuente de propagación del brote, ya que las pruebas no distinguen entre bacterias vivas y muertas.

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Indicaron que se hicieron pruebas PCR y un cultivo que puede tardar dos semanas en tener resultados, por lo que la lista de edificios podría ampliarse conforme se realicen pruebas adicionales y la investigación continúe abierta.

El Museo Guggenheim señaló que no fue necesario tomar medidas adicionales además de la desinfección de las torres de refrigeración, pues hasta el momento no representa un riesgo para las personas que se encuentran dentro del museo.

Brote de legionella en Nueva York

El Departamento de Salud de Nueva York está realizando investigaciones por el reciente brote comunitario de legionelosis que se ubicó en Carnegie Hill y Yorkville, y al corte del 13 de julio se cuenta con un total de 60 casos.

De estos 60 casos que se encuentran ubicados en los códigos postales 10028, 10128 y 10075:

15 están hospitalizados

34 ya fueron dados de alta

11 no han sido hospitalizados

Se tienen 0 muertes

Apuntaron que esta bacteria no tiene relación con el sistema de plomería en ninguno de los edificios, por lo que quienes residan en lo códigos postales pueden continuar bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado con regularidad.

Se hizo un llamado para quienes viven o trabajan en la zona, y quienes hayan visitado esta región a partir de finales de junio, a consultar con un profesional de la salud en caso de que presenten los siguientes síntomas:

Tos

Fiebre

Dificultar para respirar

La legionelosis es un tipo de neumonía provocado por la bacteria legionella, y esta se encuentra principalmente en el agua caliente, y esta puede ser grave e incluso mortal si no es tratada a tiempo.

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