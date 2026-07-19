¿Cuál es el puente más largo en el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP?

El próximo ciclo escolar para las y los estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas en México comenzará el lunes 31 de agosto del 2026, y tendrá un total de 185 días.

Las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de todo el país deberán seguir las fechas indicadas en el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante los 185 días del ciclo escolar se tienen contemplados dos periodos vacacionales, así como algunos días con suspensión de labores docentes y otros sin clases por las sesiones ordinarias que tendrá el Consejo Técnico Escolar (CTE).

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Puentes del Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP

En este ciclo escolar se tendrán dos puentes largos, pues el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre del 2027 no se tendrán clases, así como el viernes 29 de enero y el lunes 2 de febrero del 2026.

En total se tendrán 12 puentes durante el ciclo escolar 2026-2027, pues dos de los días sin labores académicas están marcados durante el primer periodo vacacional que se tendrá en las escuelas de educación básica.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Todos los puentes que se tienen programados para el ciclo escolar 2026-2027 son los siguientes:

Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes

Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes

Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE

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Los dos periodos prolongados de descando del próximo ciclo escolar corresponden a las vacaciones invernales y a las vacaciones de Semana Santa, por lo que las y los estudiantes podrán aprovechar este tiempo para pasar más tiempo con sus familiares y seres queridos.

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