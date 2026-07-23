¿Quién era Daniel Siad, cómo murió y cuál era su vínculo con el caso Epstein?

Este lunes Daniel Siad, de 69 años de edad, fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado Colombes, París, Francia; el hombre fue vinculado e investigado por el caso Jeffrey Epstein.

El 20 de julio Daniel Siad, quien era investigado por la justicia francesa tras recibir varias denuncias de violación en su contra, fue localizado sin vida al interior de su domicilio, por lo que ahora se investiga la causa de su muerte.

De acuerdo con la información brindada por su abogada, Ménya Arab-Tigrine, aparentemente el hombre falleció por un paro cardiaco ocasionado por la espera de Siad para declarar ante el sistema judicial su inocencia.

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Por medio de redes sociales, el candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon realizó una publicación en la que apuntaba que “la muerte de un sospechoso no debe significar ni la extinción de la acción pública ni el archivo del caso sin seguimiento. La justicia debe continuar su labor”.

Daniel Siad, recruteur présumé du réseau Epstein en France, a été retrouvé mort. La mort d'un suspect ne doit signifier ni l'extinction de l'action publique, ni le classement sans suite d'un tel dossier.



La justice doit poursuivre le travail. Et le volet des chantages politiques… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 22, 2026

¿Cuál era el vínculo de Daniel Siad con el caso Epstein?

Daniel Siad era considerado una de las piezas clave del caso Jeffrey Epstein en Francia, pues este hombre presuntamente era uno de los reclutadores de mujeres, y contaba con al menos seis denuncias entre las que se encontraban acusasiones de violación.

De acuerdo con los archivos que se conocen de este caso, Siad aparece mencionado al menos 2 mil veces; además, mantuvo comunicación constante por medio de correspondencia con Epstein al menos desde el 2009 hasta el 2019, y las conversaciones se centraban en mujeres jóvenes.

Daniel Siad, presunto reclutador del agresor sexual de menores Jeffrey Epstein ı Foto: Redes Sociales

Las conversaciones entre Siad y Epstein incluían fotografías, medidas, nacionalidades, descripciones y videos de las mujeres que reclutaba para el delincuente sexual.

La Oficina Central para la Represión de la Trata de Personas (OCRTEH) de París abrió una investigación en contra de Daniel Siad desde febrero de este año, esto luego de haber recibido una denuncia de la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson, quien aseguró que Siad la violó cuando tenía 20 años y la explotó sexualmente.

Archivos del caso Epstein ı Foto: Redes Sociales

En esta investigación se encuentra también el círculo de Daniel Siad, por lo que hasta el momento 24 víctimas se presentaron para declarar sobre él, Jean-Luc Brunel, y Gérald Marie.

Se cuenta con la declaración de al menos 16 víctimas de esta cadena de trata de personas en Francia, por lo que aún se debe tomar la declaración de otras ocho mujeres que están implicadas en este caso que continúa abierto.

Archivos del caso Epstein ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento se cuenta con cinco denuncias en contra de Daniel Siad por trata de personas y una por violación, pues de acuerdo con las denunciantes estas fueron reclutadas en París y posteriormente presentadas a otras personas para ser explotadas sexualmente.

Debido a que hasta este momento Daniel Siad no había sido llamado para testificar, diversos abogados y demandantes señalan al sistema de justicia francés, pues con su muerte se dificulta el esclarecimiento de la historia.

Pese a la reciente muerte de Daniel Siad, las investigaciones sobre el caso y el círculo de Jeffrey Epstein en Francia continúan, pues se pretende procesar a las personas que aún no han sido mencionadas.

Archivos del caso Epstein ı Foto: Redes Sociales

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