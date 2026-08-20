Sismo de magnitud 7.2 sacude Perú | VIDEO

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves una región de los Andes de Perú, aunque las autoridades no reportaron afectaciones de momento.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 13:00 hora local (1800 GMT) y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al noroeste de la ciudad de Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El temblor tuvo una profundidad de 66,7 kilómetros.
El sismo se sintió en varias regiones del sur de Perú, incluido Ica y Arequipa.
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Luis Vasquez, jefe de la Defensa Civil, dijo a la radio local RPP que “al momento no se reporta ningún tipo de daño”. Mientras que, Yony Reyes, alcalde de la provincia de Parinacochas, añadió que en la capital provincial tampoco se reportaron afectaciones. En tanto, la Marina de Perú descartó un tsunami en un informe.
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LMCT