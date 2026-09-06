VIDEOS de la erupción del volcán Krakatoa

El volcán Anak Krakatau; ubicado en Indonesia, hizo erupción durante la noche del viernes que paró hasta el domingo, y esto produjo un chorro de lava e incluso sonido que se pudo percibir hasta una distancia de 700 kilómetros.

En redes sociales circulan videos del mento exacto en el que el volán Krakatoa; ubicado entre las islas de Java y Sumatra, hizo erupción, dejando una nube de ceniza que alcanzó una altura estimada de hasta 6 mil metros.

UPDATE TERBARU ERUPSI GUNUNG ANAK KRAKATAU SABTU PAGI (5 SEPTEMBER 2026)!



Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang terjadi sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi ini (5/9/2026) masih terus menunjukkan eskalasi vulkanik!



Setelah visual letusan sempat tidak… pic.twitter.com/ZmW4chv1yg — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) September 5, 2026

Hasta el momento no se tiene conteo de ninguna víctima por esta erupción, pues la poblción más cercana al volcán se encuentra a una distancia de 16 kilómetros; sin embargo, pidieron a los pobladores mantenerse alejados al menos 3 kilómetros del cráter.

El gobierno Provincial de Yakarta informó que están tomando medidas contra la propagación de la ceniza volcánica del Monte Anak Krakatau, y para esto están utilizando pulverización de agua.

INFO: Visual erupsi gunung anak krakatau malam ini.



Ya Allah, semoga kita semua selalu diberi keselamatan😭🙏🏼 pic.twitter.com/KIUtfW1Enq — TXT DARI JAKARTA (@txtdrjkt) September 5, 2026

Solicitaron a los edificios de gran altura que participen, y pidieron a las personas que se encuentran en dicha región mantener la calma y seguir la información que brinden las autoridades.

Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah antisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau melalui penyiraman watermist dan penyiagaan ratusan personel lintas dinas.



Gedung-gedung tinggi juga diimbau ikut berpartisipasi serta masyarakat diharapkan tetap tenang memantau… pic.twitter.com/nCcE98FAKb — Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) September 6, 2026

Cancelan vuelos por el volcán Krakatoa

Debido a que la ceniza del volcán se extendió a Yakarta y a la provincia de Lampung, las autoridades suspendieron los vuelos en seis aeropuertos por las afectaciones que se registraron luego de la erupción del volcán Anak Krakatau.

En redes sociales, el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta compartió imágenes del personal realizando labores de limpieza e inspección en la zona de operaciones que se vio afectada por la ceniza volcánica del Monte Anak Krakatau.

Luego de que suspendieran sus actividades, publicaron que las medidas tomadas formab parte “de los preparativos de la aerolínea para reanudar las operaciones de forma segura y priorizar la seguridad”.

Se estima que hasta el momento al menos 301 vuelos; de los cuales 58 son internacionales, se vieron afectados por las cancelaciones de vuelos que se dirigían o salían de Yakarta.

Las personas que se encuentren en zonas donde se registra presencia de ceniza volcánica deben tomar medidas de vigilancia y autocuidado, incluyendo utilizar cubre bocas y algún tipo de protección ocular.

De acuerdo con la Gran Sala de Meteorología, Climatología y Geofísica de la Región II en Indonesia, la distribución de ceniza volcánica continúa en Indonesia, por lo que esta se encuentra “reduciendo la calidad del aire y la visibilidad, y a ciertas altitudes, puede interrumpir el tráfico aéreo”.

Berikut informasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Gunung Krakatau (GAK) pada 7 September 2026 pukul 06.00 WIB :



- Masih terdapat sebaran Abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, serta pada ketinggian tertentu dapat mengganggu penerbangan. pic.twitter.com/qG9xFoAGre — Balai Besar MKG Wilayah II (@bmkgwilayah2) September 6, 2026

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