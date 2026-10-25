Aquarium de Mar del Plata vende a Puerto Vallarta sus últimos pingüinos por 40 mil dólares

Tras no llegar a un acuerdo para la renta del espacio en el que se encotraba, el Aquarium Mar de Plata cerró sus puertas de manera definitiva en febrero del 2025, y desde entonces los animales que residían en el recinto se encuentran bajo una situación de incertidumbre.

Luego de más de un año de incertidubre, recientemente se dio a conocer que cuatro pingüinos del Aquarium Mar de Plara fueron adquiridos por 40 mil dólares, por lo que se trasladaron a un acuario en Puerto Vallarta.

Por tanto, ahora el Acuario Vallarta S.A. de C.V contará con la presencia de los cuatro pingüinos de la especie saltarín, quienes formaban parte de los 59 pingüinos que continuaban en las instalaciones del Aquarium de Mar del Plata, de los cuales dos desaparecioeron y ocho perdieron la vida.

¿Qué pasa con el Aquarium de Mar del Plata?

En un comunicado por parte de la compañía emitido en febrero del 2025 se señaló que querían “asegurar que todos los animales del parque, nacidos bajo cuidado humano, serán reubicados en acuarios y zoológicos tanto nacionales como internacionales”.

Además, puntualizaron que siete delfines y sus progenitores originarios del Caribe serían trasladados a un oceanario de dicha región, mientras que la tortuga marina “Jorge” sería liberada al medioambiente después de cumplir su ciclo de rehabilitación de manera exitosa.

Al interior del antigüo Aquarium de Mar del Plata, de Argentina, ubicado en Punta Mogotes, diversos animales marinos que vivían ahí desde hace más de tres décadas, y que eran utilizados para espectáculos, se quedaron sin acceso a una vida digna.

Esto debido a que la falta de recursos económicos por el cierre del parque acuático hizo que el mantenimiento y alimentación de los animales en cautiverio fuera dificil de mantener, por lo que se comenzó a ofertar su compra incluso a nivel inernacional.

Los cuatro pingüinos que fueron adquiridos por un acuario mexicano no han sido la única especie bajo una transacción económica, pues previamente se concretó la venta de 10 delfines nariz de botella por 800 mil dólares, los cuales fueron enviados a Egipto.

Adicionalmente, cuatro lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino, mientras que 43 pingüinos magallánicos fueron enviados a la Fundación Bubalcó en Río Negro, y dos pingüinos rey a otro destino que no ha sido especificado.

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