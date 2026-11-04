¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Representantes de EU y cómo quedó en las elecciones?

En Estados Unidos se realizaron las elecciones intermedias el martes 3 de noviembre, y los votantes pudieron determinar distintos cargos para representarlos tanto a nivel local como a nivel internacional.
En el llamado super martes, las y los estadounidenses votaron para elegir todos los nuevos miembros de la Cámara de Representantes, 36 gobernadores y un tercio de los senadores.
Estas elecciones estuvieron bajo la mira incluso antes de que se realizaran, pues los resultados eran sumamente importantes para los dos años de gobierno que le restan al presidente estadounidense, Donald Trump.
Debacle de Trump y republicanos: ganan demócratas Congreso y estados clave
Pese a que las urnas de votación ya se encuentran cerradas, hasta el momento no se cuenta con los resultados oficiales de las elecciones intermedias, pero se estima que los Demócratas recuperen la mayoría con más de 200 escaños, mientras que los republicanos tendrán la minoría de estos.
¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Representantes de EU?
La Cámara de Representantes de Estados Unidos está compuesta por un total de 435 asientos que tienen derecho a votar las leyes federales o proyectos de ley que se presentan durante el gobierno en tuno.
La decisión para aprobar o rechazar los proyectos de ley no recae únicamente en la Cámara de Representantes, pues estos igual deben ser aprobados por los 100 miembros del Senado, de los cuales se elegirá un tercio en estas elecciones, para posteriormente recibir la firma o veto del presidente en turno.
El total de los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense ocupa su cargo por un periodo de dos años, es por esto que los 435 escaños se ponen a votación en las elecciones intermedias.
Los miembros de la Cámara de Represntantes son sometidos al sufragio de las y los estadounidenses, pues estos representan la decisión de cada uno de los estados en asuntos legislativos ordinarios.
El Artículo I sección 2 de la Constitución estadounidense determina que los lugares en la Cámara de Representantes son distribuidos conforme a la población de cada estado, tomando en cuenta los censos poblacionales realizados cada diez años.
En dicha Constitución no se toma en cuenta la representación del Distrito de Columbia, ni de los territorios de Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Por tanto, los delegados de cada uno de los territorios y distrito no tienen un voto válido dentro de la Cámara de Representantes, pero estos sí pueden participar en los debates que se desarrollen.
Para poder someterse a votación, los requisitos que deben cumplir las personas que pretenden ocupar un escaño en la Cámara de Representantes son:
- Tener al menos 25 años de edad
- Ser ciudadanos estadounidenses desde al menos los últimos 7 años
- Ser habitante del estado a represental al momento de las elecciones
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