Por agresión sexual a un estudiante, detienen a maestra en Miami

Una maestra de Miami, Florida, en Estados Unidos, fue detenida por agresión sexual en contra de uno de sus estudiantes; las autoridades destacan que la mujer está embarazada, aunque no aclararon quién es el padre.

El Departamento de Policía de Miami-Dade explicó que tras siete meses de investigación, Heiry Calvi, de 41 años, fue detenida el viernes por el delito de agresión sexual en contra de un menor de 15 años.

Tras pasar la noche en prisión, esta mañana la mujer fue liberada ya que se le otorgó una fianza; sin embargo, enfrenta cargos por agresión lasciva, ofensas contra estudiantes, negligencia infantil y posesión de un arma en la escuela.

Sobre el caso, el Departamento de la Policía de Doral explicó que el adolescente se comunicaba con la hoy detenida, quien daba clases en el Centro John I. Smith K-8, por medio de redes sociales.

Parte de las pruebas de la investigación se basaron en un video que el alumno mostró a varios de sus compañeros. De acuerdo con las autoridades, en la grabación aparecía la víctima y la maestra teniendo relaciones sexuales.

En cuanto al padre del bebé que espera la educadora, no se brindaron mayores detalles. "No voy a especular sobre de quién es el hijo", declaró un vocero del departamento de policía.

Por su parte, la víctima aseguró a los oficiales que no fue agredido: "Nos dijo rotundamente que no fue violado, pero quiero señalar que, según la ley de Florida, un menor no tiene la autoridad legal para dar su consentimiento a pesar de que el niño puede decir 'esto está bien'", dijo el portavoz.

Con el caso de la maestra, Miami acumula 3 docentes acusados por agresión sexual

En los últimos días, otros dos profesores fueron detenidos por la policía de Miami por delitos de agresión sexual.

El profesor de música Daniel Fernández, de 36 años, fue arrestado por las autoridades el pasado 1 de octubre por agredir a una estudiante de 14 años.

Mientras que el 4 de octubre, detuvieron a la maestra de teatro Brittiny Victoria Lopez-Murray, de 31 años, quien daba clases en una secundaria de Hialeah. Las autoridades detallaron que un menor admitió que "durante meses" había tenido relaciones sexuales con la docente.

Un caso más es el de un exmaestro de tres escuelas en Miami-Dade, Robert Ortiz, quien la semana pasada fue sentenciado a seis años y medio de prisión por tener 600 fotografías y videos de pornografía infantil.

ANR