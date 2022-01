Enfermera con COVID-19 despierta de coma tras recibir tratamiento de Viagra

Mónica Almeida, una enfermera portuguesa de 37 años que sufría los efectos de estar contagiada de COVID-19, despertó de un coma inducido luego de que médicos le administraron Viagra, medicamento de Pfizer utilizado para tratar la disfunción eréctil, informó el medio británico The Sun.

Almeida dio positivo a coronavirus en octubre mientras trataba a pacientes COVID en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en ingles) en Lincolnshire.

Luego del diagnóstico, Mónica comenzó a tener síntomas derivados de la infección y su preocupación aumentó cuando luego de cuatro días, empezó a toser sangre y su nivel de oxigenación bajó , por lo que fue llevada al hospital, para luego ser dada de alta sin tratamiento ni recomendaciones médicas; al estar de vuelta en casa, la enfermera no podía respirar, así que regresó de emergencia al nosocomio.

En el centro de salud, la mujer fue llevada a la sala de reanimación, donde los galenos intentaron estabilizar sus niveles de oxígeno, sin embargo, su estado se deterioró por lo que fue canalizada a la unidad de cuidados intensivos.

Mónica Almeida fue inducida a un coma el 16 de noviembre y sus padres recibieron el aviso de que viajaran de Portugal a Reino Unido para que pudieran despedirse de su hija.

Tras el panorama desolador, los médicos ingleses decidieron utilizar Viagra para vasodilatar las vías respiratorias de la enfermera portuguesa .

Luego de la administración del medicamento para la disfunción eréctil, Mónica mejoró su oxigenación, por lo que salió del coma el 14 de diciembre y pudo pasar la Navidad en casa . La enfermera, que vive en Gainsborough, Lincolnshire, Reino Unido, elogió la decisión de los doctores, misma que ayudó a que sobreviviera por lo que dijo que fue "mi pequeño milagro de Navidad".

"Me dijo (el médico) que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero dijo, 'no, en serio, tuviste una gran dosis de Viagra'".