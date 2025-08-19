Caso CIBanco: qué es un fideicomiso y cómo afectan los cambios bancarios en México

Mucho se ha hablado de fideicomisos, negocios fiduciarios y fideicomitentes en el sector bancario mexicano, especialmente tras la sustitución de CIBanco como uno de los principales administradores de este tipo de negocios en México.

¿Qué es un fideicomiso?

El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) explicó a La Razón que un fideicomiso es un contrato donde una persona física o moral, mejor conocido como fideicomitente, transfiere bienes o derechos a otra persona física o moral, conocido como un fiduciario, para que este los administre en beneficio de un tercero, el beneficiario, que podría ser el mismo fideicomitente.

Explicó que en este caso, los bancos cobran los derechos o ingresos y posteriormente los reparte a los tenedores o fideicomitentes, de acuerdo a los contratos establecidos, que se firman ante notario público entre los tenedores y el administrador.

De acuerdo con José Jesús Rodríguez, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, los cambios en el sector financiero mexicano en torno a los fideicomisos, en específico a los administrados por Intercam y por CIBanco, no afectan a los tenedores de estos certificados.

“Sus contratos continúan vigentes y sin cambios. Sus derechos como fideicomisario o beneficiario están plenamente protegidos”, explicó a La Razón.

Añadió que el patrimonio administrado en los fideicomisos se mantiene seguro y resguardado y que la operación cuenta con la supervisión de las autoridades financieras para garantizar una transición ordenada y transparente.

“Con esta medida se asegura la continuidad en la administración de los fideicomisos y la protección de los intereses de todos los beneficiarios”, añadió.

Multiva adquiere fideicomisos de CIBanco

El martes, banco Multiva informó que adquirió el negocio fiduciario de CIBanco y explicó que el proceso fue competido, bajo la supervisión de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y de los accionistas del banco vendedor.

“Multiva ganó por presentar la propuesta económica más alta, además de garantizar la solidez, seguridad y continuidad del negocio. Asimismo, ofreció una sólida protección a los intereses de los ahorradores mediante la prestación de servicios fiduciarios y como Representante Común (Rep Com)”, especificó.

Añadió que Multiva cuenta con el respaldo de asesores especializados, como Sidley Austin, para asegurar el pleno cumplimiento regulatorio aplicable en Estados Unidos.

Explicó que la transferencia de operaciones se llevará a cabo de manera expedita, ordenada y transparente.

“Durante esta etapa de transición, se aplicarán estrictos controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento permanente de la CNBV, así como de todas las autoridades financieras nacionales correspondientes”, detalló.

Agregó que ha mantenido informadas en todo momento a las instancias regulatorias estadounidenses sobre el desarrollo de esta transacción.

El tema de los fideicomisos tomó mayor relevancia después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero proveniente del narcotráfico, señalamientos que se hicieron el pasado 25 de junio.

Las instituciones ya se encuentran intervenidas por la CNBV; además, el negocio fiduciario de Intercam fue adquirido por Kapital Bank, de acuerdo con información de Hacienda.

