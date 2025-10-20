FinCEN aplica sanciones a instituciones que prácticamente ya no existen

Este 20 de octubre entraron en vigor las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales prohibieron a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa transaccionar con empresas de ese país; sin embargo, los negocios de éstas financieras prácticamente ya no existen o ya no les pertenecen.

Por un lado, los accionistas de CIBanco solicitaron la revocación de su licencia bancaria, aunque antes vendieron el negocio fiduciario a Banco Multiva, así como su cartera automotriz a BanCoppel.

Por otro, Intercam vendió sus negocios a Kapital, quien se convirtió en un grupo financiero; mientras que Vector transfirió sus activos, cuentas y empleados a Finamex Casa de Bolsa.

No obstante, Vector e Intercam aún concretan sus licencias, aunque se desconoce el futuro de éstas.

Michel Levien, abogado y experto en temas de prevención de lavado de dinero, comentó en entrevista que el bloqueo de estas tres entidades “puso a correr” a todo el sistema financiero .

“Para terminar de agravar las cosas, hay que recordar dos cosas importantes: uno, todavía se debe investigar y juzgar a los directivos y empleados involucrados; y dos: todavía se debe investigar y juzgar a las tres entidades porque en México existe la responsabilidad penal de resultantes”, dijo.

Explicó que, si un banco cometió un delito y transfiere parte de su estructura a otro (como en el caso de los fideicomisos de CIBanco), entonces el banco que la recibe “hereda” el porcentaje correspondiente de la responsabilidad penal original.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) coincidieron en que la intervención a los tres acusados no ha resultado en pruebas contundentes que puedan confirmar los señalamientos del Tesoro de Estados Unidos.

¿Qué efectos provocaron las acusaciones?

Levien señaló que a mediano plazo, muy probablemente esto resulte en una mayor colaboración entre las Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y de Estados Unidos.

“Además de esto, es posible que vengan sanciones/investigaciones desde Estados Unidos a otras entidades y personas físicas mexicanas por lavado de dinero; esto porque el lavado nunca sucede de forma aislada y es casi imposible que no haya otras entidades involucradas en los presuntos entramados de estas 3 sancionadas”, aseguró.

A largo plazo, mencionó que podría haber dos escenarios. Si las autoridades mexicanas llevan hasta el final las investigaciones sobre las tres entidades y sus empleados, es posible que este episodio se convierta en un hito en la aplicación de la justicia mexicana y que la regulación criminal y antilavado “avance mucho”.

Explicó que para saber si esto sucedió, es necesario que las autoridades den muestras de que efectivamente se desmantelaron redes criminales complejas , que incluyen la inhabilitación o hasta disolución de entidades financieras y de instituciones auxiliares del crédito, el enjuiciamiento de varias personas físicas, ya que es común que estas redes tengan cientos de involucrados y tal vez hasta reformas a las leyes bancarias, financieras y de antilavado.

“Si por el contrario, las investigaciones no se hacen o se hacen mal, es posible que las autoridades intenten presentar las sanciones que ya impuso la CNBV y darle carpetazo al asunto”, dijo.

Por su parte, Yoliztli Gutiérrez, abogada y experta en temas financieros, dijo también en entrevista con La Razón que las acusaciones y lo que ha derivado de estas son “un paso sin precedentes” que podría tener ramificaciones significativas no solo para las tres entidades, sino también para las instituciones financieras mexicanas, estadounidenses y otras empresas que realizaban transacciones con esas entidades.

“Las órdenes de FinCEN se aplican a CIBanco, Intercam y Vector, así como a sus sucursales, subsidiarias y oficinas en México; se excluyen las transacciones con sucursales, subsidiarias y oficinas de estas entidades que se encuentran fuera de México”, comentó.

Explicó que la órdenes son con fundamento a la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND Off) de 2024. Dijo que entre otras cosas, la Ley FEND Off agregó y otorgó al secretario del Tesoro, la autoridad delegada a FinCEN, para determinar que ciertas instituciones financieras, transacciones o cuentas son de preocupación primaria de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides e imponer medidas especiales relacionadas con esas entidades, cuentas o transacciones.

¿Qué lección deja el FinCEN al sistema financiero nacional?

Michel Levien dijo que las dos lecciones principales son: FinCEN tiene más “dientes” de los que ya tenía y casi ninguna entidad financiera está a salvo de una de sus investigaciones ; y aún por encima de la reforma antilavado de julio, es importante exigir que los bancos implementen mecanismos de integridad preventiva para asegurar que sus ejecutivos y empleados no están coludidos con la delincuencia organizada.

Agregó que también se impactó a otras instituciones financieras, ya que “absolutamente” todas redoblaron esfuerzos y gastos en materia de integridad preventiva, antilavado y anticorrupción.

“Ningún banco, casa de bolsa ni nada que se le parezca quiere ser la próxima, así que ahora y probablemente durante todo 2026 estarán trabajando en blindar sus sistemas de antilavado, lo que puede hacer que las transacciones sean más lentas y/o difíciles pero más seguras”, aseguró.

Dijo que el impacto a usuarias, ahorradoras e inversionistas ahora tendrán que escoger con mucha cautela con quién hacen negocios.

Señaló que esto probablemente resulte en que muchos usuarios preferirán trabajar con instituciones más grandes y con sistemas más robustos , lo que puede poner en desventaja a instituciones medianas y chicas.

“Además de esto, la intervención del IPAB en la liquidación de CIBanco va a tener dos efectos: dará tranquilidad a las personas que invierten/ahorran menos del monto asegurado, y pondrá nerviosas a quienes invierten/ahorran más porque el excedente no está cubierto, lo que puede hacer que las usuarias migren hacia productos más conservadores y seguros , reduciendo dinamismo de la economía”, lamentó.

cehr