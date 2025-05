› CNTE contra los ciudadanos

Este lunes, la CNTE arrancará su jornada de bloqueos más temprano que de costumbre. La Sección 22 de Oaxaca ya advirtió que no van a esperar a que la ciudad despierte: van a colapsarla desde temprano. Y nos cuentan que no es lo único que tienen entre manos. Si no reciben una respuesta a su pliego de exigencias, ahora también amenazan con boicotear las elecciones del próximo domingo. No basta con secuestrar casetas, cerrar accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y apropiarse del Zócalo de la capital, ahora pretenden reventar la jornada en la que se elegirá a jueces, magistrados y ministros. Dicen que no es por sueldos ni vacaciones, sino por “justicia”. Pero mientras hablan de dignidad, nos dicen, hay quien ve en su estrategia un chantaje a la ciudad y al país para obtener beneficios. Lo que sí tienen claro es su capacidad de afectar. El viernes bloquearon los accesos a la terminal aérea, y este lunes tienen previsto ir contra el INE, la SEP y el Servicio de Administración Tributaria.

› Delfina, Diez Morodo y el campeonato

Está más que claro que en nuestro país la política y el futbol son difíciles de separar. Por eso ayer, una imagen que circuló profusamente en las benditas redes fue la felicitación que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio al propietario de los Diablos Rojos del Toluca. “Mi reconocimiento a don Valentín Diez, dueño del Toluca FC y a todas y todos quienes integran el Club Deportivo Toluca. Todo este torneo demostraron su entrega y compromiso, partido a partido, quedando en primer lugar en la Liga MX y hoy coronar ese esfuerzo alzando el trofeo que los acredita como campeones. ¡Muchas felicidades!, publicó la maestra Delfina, con una foto en la que aparece entregando al empresario —en el palco central del estadio Nemesio Diez— un tapete con el logo del colibrí que distingue a su administración. Nuevos tiempos para el chorizo power.

› Lemus va con Claudia contra remesas

Y fue en Jalisco donde la Presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo respaldo en la intención que tiene su Gobierno de buscar que Estados Unidos no aplique un impuesto a las remesas a los paisanos que viven allá. Fue el gobernador emecista, Pablo Lemus, quien ayer le dijo a la mandataria: “Jalisco es el segundo estado de la República en recibir remesas, sobre todo, de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos… Esos mexicanos, esos jaliscienses en nuestro caso, trabajan muchísimo, muchísimo, y lo hacen de una manera honorable, una manera que verdaderamente es ejemplar… Ellos pagan sus impuestos y no se vale que ahora les quieran poner un doble impuesto por su trabajo”. Celebró que Sheinbaum ha defendido muy bien a los mexicanos que viven del otro lado y le pidió que “cuente con las y los jaliscienses” para defenderlos también. La mandataria expresó el sábado que de ser necesario ante esa amenaza, “nos vamos a movilizar”. Ahí el dato.

› Apertura al diálogo

Y hablando de la CNTE, nos hacen ver que no ha sido el Gobierno federal el que se ha cerrado al diálogo. Y prueba de ello es el comunicado que ayer emitieron las secretarías de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, en el que refrendan su apertura a continuar con las mesas de trabajo con el magisterio disidente como una “acción de la mayor importancia”. Lo anterior, se ha precisado, a efecto de que el magisterio pueda regresar a sus comunidades; que las escuelas reinicien clases a la brevedad y preparen el cierre del ciclo escolar sin contratiempos, para no afectar a niñas y niños por el paro en alrededor de 7% de los planteles. “El Gobierno federal reitera su compromiso con la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de movilización pacífica, con el respeto a los derechos humanos y la no represión”, ha señalado. La pelota, pues, está en la cancha de la CNTE.

› Los dichosos acordeones

Con la novedad de que el INE, hasta ahora, no ha establecido una posición sobre los señalamientos que se han hecho en relación a una supuesta distribución de acordeones que contienen nombres y números de candidatos para que los ciudadanos elijan a quienes ahí aparecen como ministros de la Corte o como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Los acordeones, se ha dicho, estarían siendo distribuidos por funcionarios gubernamentales o por militantes de partidos. Estas denuncias que se han hecho en redes sociales y en algunos medios aparecen cuando faltan sólo unos días para que la gente acuda a las urnas. Esta semana que inicia, nos comentan, tendría que haber algún posicionamiento del instituto que encabeza Guadalupe Taddei, sobre estas denuncias, pues hay quien presume que se trata de una inducción al voto, por decir lo menos, acción que el árbitro tendría que tratar de inhibir para que no se replique más. Aunque, nos hacen ver, la tiene complicada, pues como en otras ocasiones en estas acciones se puede ver el pecado más no al pecador. Pendientes.

› Chocan por dichos de Kuri

Y fueron las dirigencias de Morena y del PAN las que ayer volvieron a chocar. Esta vez por las expresiones del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. No gustó a Luisa María Alcalde que el mandatario estatal pidiera no votar por el guinda. “Qué curioso… que quien ha sido uno de los más beneficiados por los gobiernos de Morena, hoy pida no votar por nosotros”. Y también dijo que Morena va al alza en la entidad. Pero no tardó el líder albiazul, Jorge Romero, en revirar: “Nuevamente te equivocas Luisa Alcalde. En la elección del año pasado el PAN ganó categóricamente la elección en Querétaro: las dos senadurías de mayoría, diputados federales y locales, el PAN tuvo más votos que Morena. Gobernamos al 80% de la población. Pero sobre todo: Kuri gobierna para todos. Por eso es uno de los gobernadores mejor evaluados del país”. Ahí el intercambio. Uf.