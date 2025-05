› Hasta con la cubeta en la Cuauhtémoc

Y las que se están dando con todo son la exalcaldesa y la alcaldesa actual de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y Alessandra Rojo, respectivamente. Y es que resulta que la primera acaba de señalar a la segunda de haber incorporado a funcionarios de administraciones pasadas a las que liga con corrupción. “Esta mujer, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc no sólo es mentirosa, farsante, manipuladora, floja, porque se va de vacación a cada rato. No solamente es una cretina, es también pen…, no sabe trabajar. Pero aquí ya se acabó el show”, declaró en el programa Los Periodistas. Rojo de la Vega respondió en un video en el que señala que Cuevas, a la que no menciona por su nombre, durante un año ha amenazado con revelar información comprometedora de su padrino político y denunciar, pero no ha hecho nada, le recuerda que en campaña le ofreció darle una “bomba” a cambio de impunidad y le señala que por un hueso se arrodilló. Está duro el intercambio, nos comentan.

› Colapso en Zacatecas

El Viaducto Elevado de Zacatecas se convirtió en la primera obra que se derrumba sin haber sido construida. El gobierno de David Monreal informó que el proyecto fue cancelado debido “a la corrupción de los jueces”, que habían otorgado nueve suspensiones. Pero muchos creen que el también llamado Segundo Piso cayó ­—metafóricamente hablando— por su propio peso. Además de costosa, era una obra inviable, por los daños que provocaría al medio ambiente y al patrimonio arquitectónico, y los escasos beneficios previstos. El proyecto, nos dicen, estaba viciado de origen, pues el contrato se entregó mediante una licitación exprés al empresario tabasqueño Alejandro Calzada Prats. Hay quienes ven en la cancelación una severa derrota política para el gobernador, pues se trataba de su obra insignia. Y el asunto no ha terminado, pues ya se alistan denuncias penales y administrativas en contra de sus promotores. Pendientes.

› Morelos, herencia pesada

De acuerdo con un estudio de la consultora Integralia, Morelos se ubicó como el estado con mayor violencia política en el primer trimestre de este año. La entidad superó a otras en las que se llevan a cabo procesos electorales. Es parte de la herencia que dejó Cuauhtémoc Blanco, pues durante su mandato se cometieron varios asesinatos políticos de relevancia, que hasta la fecha siguen impunes. Y la impunidad, todo mundo lo sabe, es una invitación a seguir delinquiendo. Por otro lado, nos dicen, al corte del reporte que nos ocupa ya habían pasado seis meses de la actual administración, encabezada por Margarita González Saravia. Y en el trimestre de que se informa, ya con la morenista al frente del gobierno, ocurrieron 17 ataques con orientación política. Hay quienes piensan que hay que darle más tiempo a la mandataria para que se vea una mejoría. Pero muchos otros, nos aseguran, esperan que no se tarde tanto. Veremos.

› Contra el que se pare enfrente

Nos cuentan que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejó en claro que no está entre sus planes boicotear la jornada electoral judicial del próximo domingo. Los profesores disidentes dijeron que los bloqueos y manifestaciones que han llevado a cabo durante 14 días consecutivos en la Ciudad de México y otros estados se deben exclusivamente a la necesidad de hacerse notar y que el Gobierno acate su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE del 2007. Dicen también que la elección del domingo “de por sí ya inició boicoteada por la poca participación que habrá”. Entre quienes conocen del tema magisterial no aprecian hasta el momento que pueda bajar un poco su frontalidad tanto en posicionamientos como en las protestas que afectan a la población capitalina. Les llama la atención que aunque pidieron no ser metidos en el mismo costal de la derecha, ellos sí lo están haciendo con el Gobierno de la 4T al subrayar que antes han salido a luchar “contra el PRI, contra el PAN y hoy contra Morena”. ¿Qué tal?

› La otra voz magisterial

Y en medio de la escalada que ha emprendido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para buscar que se abrogue la Ley del ISSSTE, fue Alfonso Cepeda, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien alzó la voz. “Es una utopía pensar que una ley como la del ISSSTE pueda abrogarse, pueda derogarse, eso significaría volver a construir toda la ley con los 21 seguros que presta el ISSSTE, tenemos que hablar de reforma, de reforma a lo que nos interesa y que es particularmente el tema de pensiones y jubilaciones. No vamos a claudicar con la reforma a la ley del ISSSTE. Sí se puede y tenemos que demostrarlo. No con aspavientos, no con protestas, con argumentos sólidos”, declaró ante sus agremiados en una reunión del Consejo Nacional. Se tiene preciso que en breve formule una propuesta en esa materia en cuya confección ya se tomó el punto de vista de expertos en materia actuarial y financiera, por lo que podría tener mayores márgenes de aceptación. Por lo pronto, atentos.

› Excesos de las políticas de Trump

Y nos piden no perder de vista el caso de una menor que se encuentra en Estados Unidos a quien el gobierno del presidente Donald Trump decidió revocar el permiso humanitario que tenía para recibir en ese país la atención médica que la mantiene viva. Fue la abogada Gina Amato quien dio a conocer este caso tras recibir la madre de la pequeña el aviso de que el permiso que había recibido en 2023 fue revocado y que por ende que se encuentran en la antesala de la deportación. El caso es grave, porque la niña, para sobrevivir, es alimentada vía intravenosa con un dispositivo que carga en una mochila —padece el síndrome del intestino corto y no le es posible ingerir y procesar nutrientes—. Los médicos dicen que sin esa mochila la pequeña en pocos días puede morir. Ayer Relaciones Exteriores informó que apoya a la pequeña y a su madre mexicana. La abogada Amato ha dicho que deportarlas violaría los principios básicos de humanidad y decencia. Hasta esos niveles están llegando las políticas de Trump.