¿Reaparecerá Andy?

Muchos se preguntan si, el domingo, cuando arranquen las asambleas mandatadas por el Consejo Nacional de Morena con la mira de conformar 71 mil 500 comités, reaparecerá públicamente Andrés Manuel López Beltrán. Lo lógico, nos dicen, sería que apareciera, pues hasta donde se sabe, es el secretario de Organización del partido guinda. Sin embargo, a Andy no se le ha visto en las giras que realiza prácticamente todos los días la presidenta del CEN, Luisa María Alcalde, precisamente para empujar ese esfuerzo de ampliar y fortalecer la estructura del partido en el poder, de cara a los comicios de 2027. Los morenistas saben que el domingo es una fecha clave para este instituto, pues marcará el inicio de una reconfiguración a nivel de cancha. Hay quienes creen que Andy se hará presente, al menos en algún comunicado, siempre y cuando ya se haya recuperado de las extenuantes jornadas de trabajo que lo obligaron, hace días, a vacacionar en Japón. Pendientes.

Liderazgo de Sheinbaum

Nos hacen ver que, con la gira que realizó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum por Guatemala y el sur y sureste mexicano, se consolidó el liderazgo de nuestro país en la región. La mandataria mexicana llevó la voz cantante en la reunión que sostuvo, primero con su similar de Guatemala, Bernardo Arévalo, y posteriormente con él y con el primer ministro de Belice, John Briceño. En el primer caso, se lograron acuerdos en materias como seguridad, migración e infraestructura, con especial énfasis en la extensión del Tren Maya. No menos importante es el compromiso de proteger la integridad de las personas en la frontera. Y durante el encuentro trilateral se emitió la Declaración de Kalakmul, mediante la cual se perfiló un plan para proteger 5.7 millones de hectáreas de selva maya que comparten los tres países. Este acuerdo sin precedentes permitirá preservar extensas áreas en donde habitan especies como el jaguar, el tapir y el quetzal. Ahí el dato.

Se vacunan los Murat

Más de una ceja quedó levantada el pasado jueves, nos cuentan, cuando se dio a conocer que Ulises Ruiz, el flamante líder nacional de México Nuevo, nombró como coordinadora de esta organización que aspira a ser partido a Sofía Castro Ríos. Y es que, quienes conocen a la clase política de esta entidad, saben perfectamente que la exlegisladora es muy cercana a los exgobernadores José Murat y Alejandro Murat. Hay quienes piensan que se trata de una maniobra para que Alejandro tenga a dónde ir, en caso de que, como parece que será, su nuevo partido, Morena, lo mantenga congelado, por decir lo menos, ante la molestia que generó entre las bases de Oaxaca su afiliación. Es probable que con el nombramiento de Sofía, quien fue integrante del gabinete de Alejandro cuando fue gobernador, los Murat busquen tener dos velas encendidas. Aunque claro, podría ser que se les apagaran las dos, si México Nuevo no obtiene su registro como partido político. Pendientes.

PVEM encarece su apoyo

Todo parece indicar que, como han vaticinado los analistas, las resistencias más fuertes a la reforma electoral que impulsa Morena vendrán desde adentro de la 4T. Ayer, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, dejó claro que su partido “es un aliado que analiza y revisa”, lo que significa que no es un hecho que apoyarán el proyecto. Se entiende, porque, históricamente, la gran mayoría de los diputados y senadores que ha tenido el tucán han sido plurinominales, una figura que ahora se pretende acotar o de plano desaparecer. Y durante años, el partido ha recibido millones de pesos en financiamiento, incluso cuando obtenía votaciones menores a las de los últimos tiempos, otro aspecto que estará a revisión. Por si fuera poco, vienen las definiciones de cara al 2027, y el PVEM tiene interés específico en algunos cargos que estarán en juego. Lo que queda claro hasta el momento, nos comentan, es que, desde ahora, el Verde busca vender aún más caro su amor.

Golpe en Edomex

Algo para destacar es la detención de Dylan Samuel “N”, alias El Roto, El Gordo o El Gato, un peligroso generador de violencia perteneciente al grupo Los Malportados o Nuevo Imperio, responsable de tráfico de drogas, asesinatos, robos y extorsiones en la CDMX y en los estados de Morelos, México y Guerrero. A sus 30 años de edad, El Roto está relacionado con cinco carpetas de investigación: una por feminicidio, otra por delitos contra la salud y tres por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo. Su aprehensión, en el municipio mexiquense de Santiago Teyahualco, fue posible gracias a una gran labor de coordinación entre elementos de la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, Policía de Investigación de la CDMX, Marina, Defensa, FGR, Guardia Nacional y corporaciones del Estado de México. Lo escurridizo de Dylan, nos dicen, ameritó un fino trabajo de inteligencia para ubicarlo y un enorme esfuerzo institucional para capturarlo.

Contra coyotes en Atlanta

Nos comentan que el Consulado de México en Atlanta ha recurrido a un método novedoso para desalentar el coyotaje en las citas para diversos trámites que realizan los connacionales que viven en esa y en otras ciudades sobre las que tiene jurisdicción. Se trata del “Consulado sobre Ruedas”, una suerte de oficina móvil en la que se puede realizar cualquier trámite sin cita previa y de manera gratuita. El titular de esa representación diplomática, Rafael Laveaga, presumió ayer que se cumplió la palabra de llevar ese proyecto a Nashville, la próxima semana, del 19 al 22 de agosto, en la Casa de Dios USA. Los mexicanos que habiten por el rumbo podrán sacar su pasaporte y hasta su credencial del INE, con la única condición de que tengan en regla los documentos necesarios. El coyotaje en torno a los consulados, nos dicen, es otro flagelo que azota a nuestros connacionales en Estados Unidos, aunque pocos se ocupan del tema. Ahí el dato.