› Empujón al cuotismo en Morena

Con la novedad de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación busca que cinco millones se afilien a Morena. Incluso ya consiguió la afiliación de 1.3 millones. El que dio a conocer esos números y metas fue el propio dirigente del magisterio, Alfonso Cepeda, quien actualmente es senador por el partido guinda. Quienes han estado cerca de los procesos de afiliación morenista, nos comentan que la cifra de 5 millones representaría nada menos y nada más que la mitad de la meta de 10 millones que busca lograr ese partido. Nos hacen ver que muchas figuras de la política sindical que antes se conocía como independiente y hoy gravitan en Morena en otros tiempos pondrían el grito en el cielo por lo que verían como una especie de, por decir lo menos, afiliación en masa. El caso es que tampoco deja de llamar la atención la danza de cifras, porque parece replicar en Morena el cuestionado cuotismo que aparece a la hora de reclamar espacios de poder. Pendientes.

› La universidad más opaca

En lo que es un caso insólito, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibió observaciones en el 100 por ciento del ejercicio de sus recursos, es decir, por 600 millones de pesos, debido a que se negó a que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) realizara la revisión correspondiente. El rector, Alejandro Zermeño, no sólo ha promovido amparos y otros recursos para impedir la revisión de las finanzas de la casa de estudios, sino que mantiene una estructura privilegiada que, nos dicen, insulta a la ciudadanía. En la UASLP hay funcionarios —los más cercanos al rector— que tienen sueldos superiores a los de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que varios mandos tienen pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales. Muchos se preguntan hasta cuándo se permitirá que una universidad pública sea utilizada como feudo personal de su rector, sin rendir cuentas del dinero que proviene de los impuestos de todos. Uf.

› Saúl avienta piedra y esconde la mano

En medio de una grilla sucesoria que está a todo lo que da en Zacatecas, ayer el senador de Morena, Saúl Monreal, subió a sus redes un video, en el que arremetió en contra de los “grupos oscuros” que, aseguró, buscan manipular la política del estado y cerrarle el paso en sus aspiraciones. Pero cuando empezaba a acumular reproducciones, Saúl bajó el clip, sin ninguna explicación. Quienes lo alcanzaron a ver escucharon cuando el hermano del gobernador David Monreal afirmó que en el partido guinda hay quienes pretenden excluir a liderazgos históricos. El video lanzado y luego borrado alcanzó a generar impacto en los corrillos políticos, en donde se da como un hecho la ruptura del legislador con su hermano y con su partido, pues insistió en que, “si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que, por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré”. Claro, falta que otro partido le de el sí. Ya se verá.

› Utopía roja

Nos piden echarnos una vuelta por la Utopía Iztapalapa, ubicada en donde antes era el Auditorio Quetzalcóatl, en cuyas rejas alguien montó una exposición de fotografías de hechos sangrientos, que incluyen cuerpos en descomposición y de víctimas de ejecuciones, sin el más mínimo matiz. Las imágenes están relacionadas con crímenes de alto impacto cometidos en alcaldías como Tlalpan, Iztapalapa y Cuauhtémoc, y en el municipio mexiquense de Chalco. Vecinos se quejan de que las fotografías están expuestas en un lugar público, cercano a una base de colectivos, por donde pasan frecuentemente niños. Sería bueno, nos dicen, que la secretaria del Bienestar de la CDMX, Araceli Damián González, explicara si la autoridad auspició esa macabra muestra. Y si no, por qué la ha tolerado, pues ya lleva varios días ahí. Se supone que las Utopías son “territorios de construcción de paz”; pero, con esas fotografías, la de Iztapalapa no parece serlo, porque lo que construye es zozobra. Atentos.

› Layda, por expropiación exprés

Nos piden no pasar por alto la aprobación, por parte del Congreso de Campeche, de una reforma que le permitirá a la gobernadora Layda Sansores expropiar, vía fast track, propiedades bajo el criterio de “utilidad pública”. Bastará con una declaratoria de la Secretaría de Gobierno para que la autoridad tome posesión de algún predio, cuyo dueño sólo tendrá un plazo de cinco días para alegar lo que a su derecho convenga. Si en este lapso no hay reclamación, la expropiación quedará consumada. Dicen los que saben que la reforma tiene dedicatoria para el exgobernador y ahora dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pero también hay quienes piensan que se trata de una nueva muestra de autoritarismo de doña Layda, quien pareciera que quiere convertir a la entidad que gobierna en una suerte de República Popular de Campeche. Primero represión a policías; luego, imposición de censor a un periodista, y ahora, expropiación exprés. Uf.

› Trágica rodada de Cuevas

Familiares del joven Emmanuel B. V. de 21 años de edad, quien perdió la vida durante la rodada del pasado domingo en la CDMX, piden que se responsabilice a Sandra Cuevas del deceso. Más allá de que a la exalcaldesa de Cuauhtémoc se le pueda imputar algún delito, lo cual definirá el Ministerio Público, lo que queda claro es que Sandra habría actuado con irresponsabilidad al convocar a una rodada, con motocicletas y autos a la vez, sin tomar en cuenta los riesgos, sin exigir a los participantes que usaran protección, y sin dar aviso a las autoridades. En un video que ella misma compartió, se observó a decenas de personas sin casco, avanzando en desorden entre varios autos de lujo y razzers, entre ellos, el de la convocante. La Policía capitalina envió al corralón a 113 motos, con lo que se evitaron más accidentes, como el que le quitó la vida a Emmanuel. Cuevas dijo que pagaría todas las infracciones. ¿Dirá algo sobre la muerte del joven? Veremos.