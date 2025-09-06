› NL, ejemplo nacional

Nos cuentan que, en Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, está sentando un precedente único en México, que es el de dignificar la lactancia materna, mediante la construcción de una red estatal de sitios para facilitar esta actividad, sobre todo a mujeres en tránsito, lo cual no tiene comparación. Ayer se agregaron nueve lactarios en espacios turísticos, con lo que suman 115 en toda la entidad federativa. Esta política visionaria rumbo al Mundial de Futbol 2026, nos comentan, garantiza que las mamás cuenten con lugares seguros y dignos para amamantar, lo que mostrará al mundo que la inclusión y el respeto también se construyen en lo cotidiano. Son muchos los que opinan que otros estados deberían adoptar este programa innovador, que, por lo pronto, dará motivos para que los extranjeros que visiten la entidad norteña durante la justa deportiva hablen bien no sólo de ese estado, sino de todo el país. Ahí el dato.

› Taibo hablando de orejas

Quien se vio muy mal, nos dicen, fue el escritor Paco Ignacio Taibo II, al emplazar al senador de Morena, Adán Augusto López, a que explique por qué tenía como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, o que renuncie. Si bien es cuestionable que el legislador no haya resuelto varias dudas que están en el aire, el menos indicado para darle clases de moral es Paco Ignacio, quien no dijo nada cuando, a principios del sexenio anterior, fue reformada la legislación sólo para que él pudiera acceder al cargo, que aún ostenta, de director del Fondo de Cultura Económica. Paco tampoco ha explicado por qué dejó en su puesto al director del FCE en Colombia, nombrado por él, Nahum Montt, cuando se descubrió que otorgó contratos a empresas de su hijo. Como escritor, don Paco conoce la gran sabiduría que contienen los dichos, como aquel que reza: “Que se haga justicia en los bueyes de mi compadre”. O el otro, que dice: “El burro hablando… ¿de qué? Uf.

› Crimen en Campeche

Gran indignación provocó en Campeche la muerte del empresario hotelero Manuel Grajales, quien fue secuestrado el lunes. El cuerpo del hombre de 90 años fue encontrado en una zona rural del municipio de Candelaria. El lunes, su hija, Norma Grajales Paredes, reveló en redes sociales que su padre, muy querido por la comunidad, fue sacado por la fuerza por hombres encapuchados de uno de los cuartos del hotel Del Bosque, de su propiedad, en donde descansaba. Norma suplicó a quienes se lo llevaron que lo devolvieran. “Nosotros no tomaremos represalias ni nada, sólo queremos a nuestro papito, pues él está enfermo, por favor entréguenlo”, expresó. Pero los ruegos no fueron escuchados ni por los agresores ni por las autoridades. El martes, la gobernadora Layda Sansores se indignó porque públicamente se expusieron cifras negativas de incidencia delictiva, y pidió “una reconsideración”. Tenía razón: la situación no era como la pintaron, era peor. Uf.

› Acciones, no colores

Qué mejor manera de empezar la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum por las 32 entidades federativas, nos dicen, que con un reconocimiento a la coordinación entre niveles de gobierno, sin importar los colores. Lo dijo públicamente y enfrente de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García: “Podemos no coincidir, venir de distintos partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar, tenemos que gobernar juntas y coordinadas. Y para demostrar que estaban en la misma sintonía, la mandataria estatal no tuvo reparo en agradecer reiteradamente a la jefa del Ejecutivo federal el apoyo que ha brindado a Guanajuato, y dejó claro que “gobernar requiere sumar coincidencias y dejar de lado intereses particulares”. Nos hacen ver que el mensaje que se envió en este evento fue que la coordinación institucional entre niveles de gobierno no lesiona en nada los intereses partidistas, y sí, en cambio, provoca enormes beneficios a los ciudadanos. ¿Será?

› Ecocidio en BCS

Como si no fuera suficiente con la escalada de violencia que se ha presentado en Baja California Sur en las últimas semanas, crece como bola de nieve un conflicto derivado de un proyecto inmobiliario en las dunas de San Sebastián, ubicadas en La Paz. Cómo estarán las cosas, que el tema fue llevado en días pasados a la tribuna del Congreso por una diputada de la 4T, el mismo movimiento al que pertenece el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. La legisladora del PT, Karina Olivas Parra, hizo eco a los reclamos de ambientalistas y asociaciones civiles, de que se cancele una obra que amenaza con devastar una zona que concentra 27 por ciento de las dunas del país, con severas consecuencias para la ecología y el cambio climático. Los quejosos acusan que autoridades locales avalaron el proyecto sin contar con estudios de impacto ambiental, mientras que la Profepa no ha respondido a siete denuncias que han sido presentadas. ¿Y el gobernador? Ni sus luces.

› La batalla de Zacatecas

En virtud de que la batalla de Zacatecas crece cada día más, con el tirito dentro de Morena, nos recomiendan echar un vistazo a la oposición, en donde no cantan mal las rancheras. La alianza PAN-PRI le quitó al guinda los municipios de Zacatecas y Fresnillo en las elecciones de 2024. Pero resulta que en el primer caso el alcalde es el panista Miguel Ángel Valera, y en el segundo, el priista Javier Torres. Y ambos quieren despachar dentro de tres años en el Palacio de Gobierno. El problema es que la alianza que los hizo ganar ya no existe. La dirigencia nacional del PAN le apuesta a competir en solitario en el futuro cercano, por lo que los alcaldes de la zona conurbada, antes aliados, podrían ser rivales en 2027. En cuanto a la 4T, no pasó inadvertido que, ayer, durante la gira que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador David Monreal evitó saludar a su hermano, el senador Saúl Monreal, quien, por su parte, no le dedicó ni una mirada, aunque luego aparecieron juntos. En fin.