› ¿Cuánto tiempo la mantendrán?

Nos hacen ver que, las palabras de una funcionaria que tanta polémica generaron en los últimos días son completamente ajenas a la política humanista que se ejerce cotidianamente en el IMSS que lleva Zoé Robledo. En redes sociales circuló una grabación en donde se escucha cuando la titular de la Unidad de Derechos Humanos del organismo, Marcela Velázquez Bolio, califica a niñas y niños que son pacientes oncológicos, o que enfrentan algún padecimiento discapacitante, como “macrofauna carismática”. Ante la condena generalizada, la funcionaria salió a ofrecer disculpas, no sin antes intentar justificar su conducta, con el argumento, ya muy gastado, de que sus dichos fueron sacados de contexto. La propia servidora pública reconoció su error y quedó difundido su posicionamiento. También prevalecen las expresiones de indignación que provocó y quienes dudan que deba seguir en el cargo. Pendientes si se actúa en consecuencia.

› Delincuencia rebasa a Nahle

El hallazgo sin vida del excandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia, y de otra persona, en el municipio de El Espinal, reflejan el recrudecimiento de la crisis de violencia que se vive en Veracruz desde hace varios meses. En Coxquihui, además del asesinato del aspirante guinda, ayer fue atacada a balazos la casa del alcalde electo, Lauro Becerra, acción durante la cual un vecino perdió la vida. La dirigencia estatal del PAN condenó la agresión y reveló que desde el pasado 4 de agosto pidieron protección para Lauro, pues por esas fechas se habían registrado ataques con drones en la región, pero la autoridad no hizo caso. Esta espiral de violencia lleva a muchos a suponer que el Gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle, ya quedó rebasado por los grupos delictivos, los cuales pudieron asesinar a un excandidato y balear la casa del alcalde electo de Coxquihui en un mismo día, sin consecuencias para ellos. Uf.

› Carreteras mexiquenses toman pista nacional

Con la novedad de que el Primer Informe de Claudia Sheinbaum dejó claro que el Estado de México se convirtió en protagonista del nuevo plan carretero. Y es que la Presidenta subrayó la modernización de la de Toluca–Zihuatanejo, la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente en Nezahualcóyotl y la entrada en operación de los trenes de pavimentación para rescatar vialidades en el oriente de la entidad. Lo interesante, nos aseguran, es que detrás de estos anuncios se mueve la estrategia de la gobernadora Delfina Gómez, que empuja un plan integral para que el Estado de México deje de ser un simple corredor de paso y se posicione como polo de desarrollo. Conectar regiones, mover mercancías y mejorar la vida de millones de mexiquenses es el eje de una jugada que apenas comienza a desplegarse. Ahí el dato.

› Senado se amarra cinturón

En donde afilan la tijera para recortar gastos es en el Senado, toda vez que, como adelantó ayer Adán Augusto López, la próxima semana la bancada de Morena presentará un plan de austeridad que contempla la suspensión de viajes al extranjero, el congelamiento de dietas y subvenciones y la cancelación de contratos innecesarios, entre otras medidas. Adán Augusto comentó que, al terminar con el “turismo parlamentario” y aplicar otros recortes, la Cámara alta podría ahorrar cerca de 500 millones de pesos al año. Hay quienes dan por hecho que este anuncio no será bien recibido por algunos legisladores, en especial por uno que ha mostrado una gran proclividad por los viajes al extranjero, con apoyos económicos para sus acompañantes, y a quien no le hace mucha gracia eso de la austeridad. Es probable que este legislador reaccione con algún video en redes sociales, grabado desde una lujosa residencia fincada en tierras comunales, nos dicen. ¡Cómo son!

› Recursos en salud, etiquetados

Oportuna, nos dicen, la aclaración que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que en el proyecto de PEF-2026 no se contempla un recorte en salud, sino todo lo contrario. Y es que quienes han alertado sobre una supuesta reducción sólo han tomado en cuenta a la Secretaría de Salud, cuando lo correcto sería revisar las proyecciones de cada una de las instituciones del ramo y luego hacer un balance general. La Jefa del Ejecutivo federal explicó ayer que el próximo año una buena parte de la inversión en salud se asignó a IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y a otros organismos, además de que los principales programas del sector tienen un presupuesto etiquetado. Ya encarrerada, la mandataria dijo también que “el presupuesto en educación aumenta, vivienda aumenta, inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta”, mientras que disminuye el gasto operativo del Gobierno, sobre todo, en los salarios de los altos funcionarios.

› El Choko en la política

Nos piden no pasar por alto los nexos, por lo menos de amistad, que tenía Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, líder del grupo criminal La Choquiza, que acaba de ser detenido, con personajes de la política. El pasado 4 de agosto estuvo en primera fila en la presentación de la organización política México Nuevo, dirigida por Ulises Ruiz y Sandra Cuevas. Su presencia fue celebrada por la exalcaldesa de Cuauhtémoc, con frases como “Bienvenido, mi querido Choko”, y otras por el estilo. En redes sociales circulan imágenes de al menos otro encuentro entre Alejandro y Sandra donde le sacan chispas a la pista en un “bailongo” donde se muestran con mucha cercanía. Muchos piensan que Sandra sobre este caso tiene mucho que explicar. Uf.