› Reaparece Peña Nieto

Quien reapareció públicamente ayer fue el expresidente Enrique Peña Nieto, aunque no en algún foro o en alguna universidad como conferencista, sino en un torneo de golf, en España, en donde se codeó con múltiples figuras, algunas de ellas de renombre internacional. Lo que llamó la atención fue que el exmandatario no asistió en calidad de aficionado o espectador, sino que participó en el torneo, organizado con el fin de recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. En el Real Club de Golf La Herrería, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, también se dieron cita el tenista Rafael Nadal; los exfutbolistas del Real Madrid Iker Casillas y Raúl González; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz. Nos cuentan que el expresidente completó el recorrido de 18 hoyos vestido con camiseta roja, pantalón azul y lentes oscuros. Qué tal.

› Alistan tijera para el PJ

Más de uno se fue con la finta de que en 2026 el Poder Judicial de la Federación ejercería más dinero que el año pasado, por lo que aparentemente se caía el argumento de que la reforma judicial ayudaría a ahorrar recursos. Por eso, nos comentan, fue más que oportuna la aclaración que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que el presupuesto previsto en el proyecto de PEF-2026 fue el que elaboró el anterior Poder Judicial, cuyas funciones terminaron el 31 de agosto. Para que quede claro, la mandataria anunció que pedirá a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que, ya en la aprobación del Paquete Económico, reduzca los recursos del PJ, toda vez que, de entrada, los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán más bajos y se va a aplicar una política de austeridad. En la Corte ya le tomaron la palabra y anunciaron que harán lo propio para que, efectivamente, los fondos se ajusten.

› Grito ahogado en Veracruz

El Ayuntamiento de Cerro Azul, en Veracruz, anunció ayer la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile correspondiente, debido a la inseguridad, con lo que suman dos municipios del norte de la entidad que suspenden la celebración de las fiestas patrias. En Cerro Azul, nos recuerdan, está ubicado el predio en donde fue hallado el cuerpo de la maestra Irma Cruz Hernández, el pasado 24 de julio. El otro municipio que canceló Grito y desfile fue Coxquihui, donde el miércoles fue asesinado el excandidato de Morena a la alcaldía, Ramón Valencia, y fue baleada la casa del edil electo, Lauro Becerra. Por si fuera poco, ayer un hombre fue secuestrado por hombres armados a plena luz del día en el centro de Tuxpan. La violencia no cede en Veracruz, pese al apoyo que la entidad gobernada por Rocío Nahle ha recibido de la Federación. Hay quien piensa que, cuando el Gobierno estatal haga lo que le corresponde, las cosas podrían empezar a cambiar. ¿Será?

› Pintan su raya con Saúl

Lapidarias, las declaraciones de la senadora del PT por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, en especial cuando afirmó que en este instituto político “no tenemos vacantes”, por lo que Saúl Monreal no será el candidato a gobernador en 2027. Dijo también que los actos anticipados de campaña han generado “condiciones de ingobernabilidad”, en alusión al activismo de Saúl en contra de su hermano, el gobernador David Monreal. La legisladora fue clara al señalar, además, que el PT “no pretende contradecir la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum ni romper con los acuerdos de la coalición gobernante”. Este partido, indicó, pedirá que sus cuadros sean tomados en cuenta para la encuesta que definirá al candidato de la 4T. Por otro lado, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que en 2027 “ningún esposo, esposa, hermano, hermana, padre, madre o hijo podrá aparecer en la boleta para sustituir a quien actualmente ocupa un cargo”. ¿Así o más claro?

› Mujeres en la descubierta

En un hecho que será histórico, el Desfile Militar para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México estará encabezado por mujeres. El personal del sexo femenino cumple un papel fundamental dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual será reconocido al poner a un contingente de uniformadas en la descubierta de la columna. En la parada militar participarán más de 16 mil elementos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, acompañados por más de 600 vehículos y un centenar de aeronaves. Ayer se llevó a cabo, en el Campo Militar número 1, el ensayo general, bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Arturo Coronel Flores. Nos adelantan que, el próximo martes, en el centro de la Ciudad de México se observará una demostración de disciplina y gallardía, pero también de reivindicación de género, en el entendido de que, en las Fuerzas Armadas, también son tiempos de mujeres. Pendientes.

› Duro golpe al CJNG

De gran relevancia, nos dicen, la detención de Óscar Antonio Álvarez González, considerado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva encabezada por Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho. El sujeto fue aprehendido por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sabe que movía grandes cantidades de dinero a través de la compra-venta de propiedades y operaciones financieras en empresas de los ramos tequilero y ganadero. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de un trabajo de investigación que llevó varias semanas; estuvo coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia y en él participaron la SSPC y las Fuerzas Armadas. Ahí el dato.