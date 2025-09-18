› ¿Suplantación de identidad?

Vaya sainete el que se armó ayer con las versiones en el sentido de que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador habían tramitado amparos para evitar ser detenidos. Los recursos —tres en total— sí fueron presentados. En dos de ellos, los de Zacatecas y la CDMX, aparecían Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, y en el tercero, el de Tabasco, también fue incluido José Ramón. El abogado que supuestamente presentó las demandas, Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, se deslindó, por lo que se podría tratar de robo de identidad en agravio del litigante, con rebote para los hijos de AMLO, quienes fueron juzgados en las redes sociales, sin justificación. El incidente también reveló una aparente falla de la jueza segunda de Distrito, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, quien les concedió una suspensión provisional, pese a que la solicitud, en este caso, la de Zacatecas, no tenía la firma del “abogado” que la presentó. Para el registro.

› Descomposición de Hernán

Nos aseguran que, en cuanto la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por investigar cómo fue que Hernán Bermúdez Requena “se fue descomponiendo”, más de uno se acordó del director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos, quien fuera gobernador de Tabasco de 2021 a 2024. Las cifras oficiales dan cuenta de que fue durante su gestión cuando se presentaron las más cruentas jornadas de violencia, asociadas a la operación del grupo La Barredora, que encabezaba Bermúdez desde la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En el trienio de Merino Campos también se disparó la incidencia de los principales delitos de alto impacto, en especial el de homicidio doloso. La descomposición de Hernán implicó también la descomposición de Tabasco. Para muchos el senador de Morena, Adán Augusto López, aún debe aclarar varias dudas que siguen en el aire, pero su sucesor, Carlos Manuel, también tiene mucho qué explicar, nos comentan. Veremos.

› Buque Cuauhtémoc está de pie

Algo para destacar es que el Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Armada de México, flota de nuevo en el mar, a sólo cuatro meses del accidente del pasado 17 de mayo. Ayer, el velero realizó maniobras de zarpe para efectuar Pruebas de Aceptación en la Mar, es decir, verificaciones para comprobar que las condiciones de operación de los sistemas y equipos cumplan con las normas de funcionamiento antes de ser recibidos por la institución, de parte del astillero en el que se hicieron las reparaciones. Se prevé que el buque regrese al puerto de Nueva York el sábado, tentativamente al muelle 86 “Pier 86”, en Manhattan, en donde terminará su aislamiento previo al zarpe. El Embajador y Caballero de los Mares, nos dicen, no sólo es un navío, sino un símbolo de disciplina, formación y orgullo naval. De ahí la relevancia de que el buque esté listo para desplegar sus velas y llevar al mundo el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano.

› Navarro rinde la plaza

Con tanta efervescencia por los festejos patrios, pocos se percataron de que, precisamente en plena efeméride, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, rindió la plaza y dio el Grito en un lugar distinto al Zócalo de Tepic. Debido a una protesta de trabajadores sindicalizados del Gobierno estatal, por primera vez en la historia de Nayarit el Grito no se dio desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, sino desde el Recinto Ferial de Tepic. Y el desfile del 16 de septiembre no se realizó por avenida México, como había ocurrido durante décadas, sino por el Boulevard Tepic-Xalisco y la calle de Brasil. Dos días antes, el mandatario anunció el cambio de sede, con el argumento de que quería evitar confrontaciones. Lo que no dijo es que los inconformes han solicitado diálogo desde hace varias semanas, pero las autoridades se han mostrado insensibles, al igual que con los defensores de la Ciudad de las Artes de Tepic. Ahí el dato.

› Debate sobre amparo

La iniciativa en materia de amparo que la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado abrirá el debate sobre esta figura jurídica. Hay quienes ven como un signo alentador que en la Cámara alta se haya decidido abrir un parlamento abierto para discutir la propuesta. La jefa del Ejecutivo plantea reducir los tiempos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre las demandas de amparo que lleguen a esa instancia, y acotar la presentación de nuevos recursos contra las sentencias firmes del máximo tribunal. La iniciativa también propone redefinir el interés legítimo y establecer disposiciones específicas sobre delincuencia organizada, temas sensibles, que ameritan una revisión cuidadosa y un debate serio. El optar por un parlamento abierto, en el que serán escuchadas las voces de especialistas, nos dicen, parece confirmar que los tiempos de no cambiar “ni una coma” a las iniciativas presidenciales ya quedó muy atrás.

› Batean a jueza

Nos piden no pasar por alto el hecho de que, ayer, la Comisión de Justicia del Senado rechazó la solicitud de licencia de la jueza penal Irlanda Pacheco Torres, para separarse de su cargo sin goce de sueldo durante casi siete meses. La juzgadora, quien obtuvo la plaza por el voto popular, pretendía separarse de sus funciones para concluir “de manera ordenada y transparente” con su encargo como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los legisladores consideraron que no se acreditaba una causa justificada como para conceder la licencia solicitada, lo que muchos leyeron como un mensaje en el sentido de que, en casos similares, la Cámara alta no actuará como mera oficialía de partes. Tajante, la senadora de Morena, Malú Mícher, llamó a Irlanda a que mejor renuncie a su cargo de jueza, ya que tuvo tres meses para resolver sus temas antes de rendir protesta. “Esto no es un juego, es el Poder Judicial”, dijo. Uf.