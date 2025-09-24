› ¿Durazo no supo nada?

A ver, a ver… de acuerdo con los informes difundidos por Guacamaya Leaks, que autoridades dieron por verídicos, el grupo La Barredora fue creado en 2020, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal era Alfonso Durazo. El asunto rebasaba el ámbito de Tabasco, pues se trataba de un grupo de delincuencia organizada. Si Durazo, nos dicen, estuvo enterado de que el responsable de la seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, lideraba el nuevo grupo delictivo, y no hizo nada, sería grave. Y si no lo supo también sería grave, porque entonces querría decir que las áreas de inteligencia del país no confiaban en él. Cuando Bermúdez Requena fue nombrado al frente de la SSP de Tabasco, el 11 de diciembre de 2019, ya se conocían algunos antecedentes respecto a su comportamiento poco honesto. Pero Durazo, quien ya tenía a su cargo la seguridad a nivel nacional, tampoco se enteró o hizo como que no supo. Uf.

› “Sin importar nivel jerárquico”

Contundente, nos dicen, la advertencia que hizo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el sentido de que “habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”. Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró que la comisión de delitos y los actos de corrupción de unos cuantos “no detendrán el avance del proyecto que impulsa la mayoría”. En lugar de asumir una postura protagónica, reconoció el trabajo de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, gracias al cual, dijo, se han reducido los homicidios 25 por ciento en 11 meses consecutivos. Sin perder la calma, la titular de Segob enfrentó los cuestionamientos de la oposición, al rechazar cualquier campaña de linchamiento o acusaciones sin sustento contra AMLO y los calificativos que buscan dañar la vida pública. Para el registro.

› Pugna por cascarón amarillo

Nos adelantan que en breve se definirá quiénes son legalmente los dirigentes del PRD en la Ciudad de México, un muy disminuido instituto político cuyo control se disputan dos grupos, uno encabezado por Jesús Zambrano y otro por la diputada local Nora Arias. Tras perder el registro a nivel nacional, el sol azteca quedó fragmentado en 13 partidos locales, en igual número de entidades federativas. Pero sólo en la capital se mantiene la pugna por lo que quedó del partido que, aunque es sólo prácticamente el cascarón de lo que en otros tiempos fue, representa poder político, captación de recursos vía prerrogativas y la posesión y usufructo de varios inmuebles. A este pleito no es ajeno el diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo quien, pese a pertenecer ya a otro partido, opera para que el grupo de Zambrano le quite al de Arias los restos del PRD capitalino. El asunto es relevante, pues ya se acerca un nuevo proceso electoral. Pendientes.

› Nadie defendió a Andy

Llama la atención el hecho de que ningún diputado de Morena saliera ayer a defender a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en especial a Andrés Manuel López Beltrán. En la tribuna de San Lázaro, el panista Marcelo Torres se fue con todo contra los hijos de López Obrador, durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El más atacado fue Andy quien, según el legislador blanquiazul, está mencionado “hasta en cuatro ocasiones” en la causa penal 325 de la FGR como parte de una red de huachicol. Se esperaba que el primer morenista en tomar la palabra después de Torres se lanzara con todo en defensa de Andrés Manuel junior, al menos por ser el secretario de Organización de Morena, pero eso no ocurrió. Hay quienes creen que ese desdén de los diputados de la 4T demuestra que el liderazgo moral no es necesariamente hereditario o, dicho de otra forma, no es lo mismo el padre que el hijo. Ahí el dato.

› Atacan bares en Veracruz

Lamentablemente, la ola de violencia que azota al norte de Veracruz dista mucho de estar superada. Muestra de ello son los ataques armados a tres bares en menos de dos días, que dejaron un saldo de cuatro personas muertas y cuatro lesionadas. En el primer caso, el lunes por la noche sicarios realizaron decenas de disparos en el antro Maryboo, en el municipio de Álamo Temapache, el mismo en donde en julio pasado fue secuestrada la maestra Irma Cruz Hernández. En el lugar perdió la vida un trabajador de transporte público estatal y tres personas, entre ellas el DJ y el dueño del establecimiento, resultaron heridas. El mismo día, un comando atacó el bar La Brocheta, en Poza Rica, lo que dejó dos muertos y un herido. Y ayer en la madrugada, dos hombres armados llegaron al bar Copa de Oro, en el municipio de Cerro Azul, y acribillaron a una mujer. Muchos critican el silencio de la gobernadora, Rocío Nahle, ante estas agresiones que causaron zozobra. Uf.

› Belaunzarán entra al debate

Nos cuentan que a más de uno sorprendió la presencia del vocero del Frente Cívico Nacional, Fernando Belaunzarán, en las audiencias sobre la reforma electoral que se llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación. Belaunzarán fue una de las pocas figuras del PRD que no aceptó dejar este partido para irse a las filas de Morena durante la diáspora de 2017-2018 y ha mantenido una postura crítica hacia los gobiernos de la 4T. Ayer, entre legisladores de Morena, juzgadores electos en las urnas y muchos simpatizantes del guinda, se le abrió el micrófono al experredista, quien consideró que reducir el financiamiento a los partidos políticos no sólo haría aún más desigual la competencia, sino que agravaría el gran problema del empoderamiento al crimen organizado. Puso énfasis en que, si hubiera la intención de construir una reforma de consenso, habría una mesa de negociación con pluralidad, “no un ejercicio de micromonólogos para desahogarse”. Qué tal.