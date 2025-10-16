› Captura en caso Cohen

Y fue la policía capitalina la que ayer llevó a cabo una segunda captura relacionada con el asesinato del abogado David Cohen, caso que sacudió al entorno judicial capitalino el lunes pasado. El detenido es Donovan “N”, de 20 años, señalado también como presunto responsable del homicidio, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Es sabido que en este caso tras el ataque ocurrido nada menos que a las afueras de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, en plena Ciudad Judicial, fue aprehendido Héctor “N”, de 18 años, como autor material. De acuerdo con versiones periodísticas que la autoridad hasta ahora no ha confirmado, este último habría de recibir una suma de dinero por cometer el homicidio. También ha trascendido que se revisa la actuación de los escoltas del abogado quienes no habrían respondido a tiempo para evitar la agresión al litigante de casos familiares y empresariales.

› Aprobación en 15 horas

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Entre responsabilidades y culpas

Finalmente apechugó la mayoría en el Senado y aprobó las reformas a la Ley de Amparo con los ajustes que hicieron previamente los diputados. Pasaron si acaso unas 15 horas entre que la mayoría en San Lázaro aprobó la reforma con tres arreglos finales —uno de ellos, el más controversial, relacionado con la retroactividad— y que la de la Cámara alta hiciera lo mismo. Nos hacen ver que dejar pasar más tiempo e incorporar más trámites, por no decir obstáculos, hasta hubiera hablado mal principalmente de la bancada de Morena. Entre quienes conocen los procesos legislativos a detalle nos pasan el dato de que desde que fue enviada por la Presidenta Sheinbaum al Senado, que fue la cámara de origen, hasta que ayer ahí mismo se aprobó, tras regresar con cambios, pasó exactamente un mes, lo cual establece un parámetro sobre el tiempo de respuesta que tienen los grupos parlamentarios de la 4T ante asuntos que son de la mayor relevancia para la Presidencia de la República. Ahí el dato.

› Rosa Icela en la emergencia

Importante, nos comentan, que en la atención de la emergencia provocada por las lluvias en la zona de La Huasteca, no sólo funcionarios relacionados con los temas de protección civil estén puestos y dispuestos para arremangarse y apoyar. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estuvo en Hidalgo encabezando el despliegue de recursos federales en las comunidades afectadas. En el Aeropuerto “Ingeniero Juan Guillermo Villasana”, en compañía del gobernador Julio Menchaca, así como de los subsecretarios de Gobierno, César Yáñez, y de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, Rosa Icela verificó la logística que se sigue para llevar apoyos a quienes más lo necesitan. Antes de realizar un sobrevuelo para tener el pulso de cómo se está atendiendo la situación, tuvo un gesto importante al agradecer las donaciones que realizan los ciudadanos en apoyo de los damnificados, desde grandes empresarios hasta personas que aportan un agua o un kilo de frijol. La solidaridad ha detonado, destacó.

› Ávila y el Nobel a AMLO

Y fue el diputado morenista Arturo Ávila, voz destacada de la 4T, el que ayer alborotó a las benditas redes luego de declarar que el Premio Nobel de la Paz se le tenía que haber dado a Andrés Manuel López Obrador. Fue en el programa de la periodista Adela Micha donde comentó: “el Comité noruego del Nobel quizás hubiera volteado a ver a otras figuras que representan más universalidad en la paz y en donde todos y todas pudiéramos confluir para sentirnos representados por una postura que fija una posición que verdaderamente propende a la paz universal y creo que se equivocó el Comité noruego”. Luego refirió varios perfiles que a su parecer lo merecían más y cuestionó que sus interlocutores celebraran el Nobel a la venezolana María Corina Machado. Ante la interpelación que sobrevino recetó entonces: “La lucha de María Corina, por lo que le otorgaron el Premio de la Paz, entonces debieron haberle entregado el premio a Andrés Manuel López Obrador”. Tras su expresión, Adela acotó sin poder contener la risa: “¡Todos se rieron aquí!”… Y luego el tema trascendió. Uf.

› Fuerte rechazo a la reforma

Y hablando de la reforma a la Ley de Amparo, en donde no se mostraron nada gustosos con su aprobación definitiva fue en la Coparmex, organismo empresarial a cargo de Juan José Sierra. ¿Qué fue lo que señaló la patronal tras la aprobación de las enmiendas? Bueno, pues que México envía un “mensaje negativo” a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso. “Modificar ese equilibrio sin tomar en cuenta la opinión de juristas, expertos y sin haber realizado un análisis técnico profundo, como tampoco una deliberación amplia, conlleva un riesgo institucional de gran magnitud. La versión aprobada en la Cámara de Diputados vuelve a poner el foco en la cláusula retroactiva que habíamos ya señalado como una amenaza directa a los juicios en curso. Mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de las personas y las empresas”. Sierra planteó una serie de complejos escenarios que avizora para las empresas.

› ¿Seguirá la persecución?

Varias cejas se levantaron ayer, nos comentan, cuando se conoció que los consejeros electorales a los que les sacaron del baúl un asunto de 2021 —sobre el proceso de revocación de mandato del entonces presidente López Obrador— para someterlos a una investigación administrativa, no contarían con el respaldo necesario de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para frenar esa acción. Por lo pronto, de última hora la magistrada Mónica Soto, solicitó que el tema no fuera discutido. Sin embargo, la propuesta de resolución de Felipe Fuentes, plantea desechar la queja de Claudia Zavala, una de las consejeras investigadas. En caso de aprobarse así se daría luz verde para continuar lo que es visto como una persecución del Órgano Interno de Control del INE. Muchas alertas están encendidas, nos dicen, porque, de continuar la indagatoria, a juicio de expertos electorales se sentaría un precedente negativo y los consejeros podrían ser objeto de presiones cuando tomen decisiones incómodas para quienes tienen poder. Pendientes.