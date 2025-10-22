› “No hay sanciones por hacerse pe…”

A algunos generó molestia e indignación y a otros sólo les ratificó su condición de impresentable, lo que es un hecho es que el diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco no enfrentará ninguna consecuencia por simular que estaba presente en la sesión remota que tuvo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados cuando en realidad andaba jugando pádel. Ayer el exgobernador de Morelos informó que estaba por el Desierto de los Leones y no tenía buena señal cuando apareció en la sesión para pedir que le marcaran asistencia. Le preguntaron si estaba jugando pádel y dijo que le gusta el deporte y que “mi corazón necesita hacer ejercicio”. También dijo que no caerá en provocaciones de los medios y retó: “Voy a asumir la responsabilidad y si me quieren multar que me multen”. Más tarde le preguntaron al diputado priista Rubén Moreira qué procede en esos casos y respondió: “No creo que haya sanciones por hacerse pend…” Ahí el dato.

› Maestro de las falsas alarmas

Dicen que el que se lleva las palmas a las peores falsas alarmas es el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien nada más alborotó al pueblo con el cuento de que pediría licencia para apartarse de la Cámara alta, lo que generó un aluvión de especulaciones de que estaría sucumbiendo a la presión mediática y política por sus viajes y bienes de lujo. Pero no. No es que el legislador se ausente para evitar que le pisen la cola, sino para emprender oootro viaje. Sí. Y esta vez no se subirá a avión privado, sino a la flotilla de Emirates. Dijo Noroña ayer que la aerolínea lo invitó a emprender “un viaje humanitario” a Medio Oriente —en primera clase y todo pagado, por supuesto—, en reconocimiento a su postura solidaria con el pueblo palestino agraviado por el conflicto entre Israel y Hamas, una justificación que ya levantó cejas. Por lo pronto, el político de izquierda tendrá que demostrar que éste no es otro episodio de turismo político o que sólo pidió licencia para darse la buena vida y poder decir que en ese momento ni ejercía. Uf.

› ¿El día de AMLO?

Con la novedad de que la diputada del PT Karina Rojo presentó una iniciativa que, nos comentan, a ciencia cierta no se sabe en qué contribuye al bienestar de la población. La legisladora encabeza la comisión legislativa que lleva ese nombre y su iniciativa plantea instituir el 13 de noviembre como el Día Nacional del Bienestar. Sólo que ha llamado la atención el hecho de que la fecha coincide con la del cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es sabido que el concepto Bienestar fue uno de los ejes del gobierno pasado, como lo fueron, por ejemplo, el de Solidaridad con Carlos Salinas o el de Oportunidades con Vicente Fox. Rojo Pimentel, además, ha dado cuenta de la admiración que tiene por el tabasqueño a quien ha definido como “un líder que ha marcado un antes y un después”. Por eso no ha faltado quien considere que la iniciativa bien podría tener una clara dedicatoria y que en el fondo sí busca un tipo de bienestar, el bienestar político de la 4T. ¿Será?

› Al baile y a la gorra... ni quien le corra

Como el legendario Sergio el bailador, nos cuentan, los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Sergio Mayer se pararon el cuello de ser ellos los responsables de llevar a San Lázaro algo más que leyes y propuestas en beneficio de sus representados. Y es que la iniciativa más reciente de los referidos legisladores de la 4T remplazó el debate y los puntos de acuerdo por timbales y trompetas, nada más y nada menos que de la Sonora Santanera, a quien reconocieron por sus 70 años de trayectoria, un mérito que desde luego nadie quita a los aclamados músicos, pero que, dado el ambiente político no dejó de levantar cejas sobre si era buen momento para un bailongo cuando sigue habiendo retos por superar en la más reciente tragedia provocada por las inundaciones en La Huasteca. A ello hay que agregar que los dos Sergios son sinónimo de controversia. Gutiérrez Luna, por unirse a las filas de quienes se exhiben con ropa, zapatos, relojes y lentes de lujosas marcas. Y Mayer, entre otras, por confundir la reforma al Poder Judicial con una “reforma al Poder Legislativo”. En fin.

› Maru vs. Luisa

Hay tiro, nos comentan. Y es que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ayer le pidió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que se prepare para recibir una denuncia por daño moral. “Quiero decirle que se prepare para una denuncia por daño moral, ya estuvo bueno de esas tonterías que anda diciendo, pues se nota el juego perverso por parte de ella, no nada más hacia una servidora, sino a todos los gobernadores de Acción Nacional”, sostuvo la mandataria estatal, luego de que medios le preguntaran sobre una serie de declaraciones bastante rudas que hizo la dirigente del guinda en días pasados. Quienes conocen de estos temas, nos aseguran que tiene algo de razón la mandataria estatal, pues en las filas del guinda se aprecia frontalidad, a pesar de que este año ni siquiera es electoral. “No es una amenaza, es una recomendación para que esté tranquila con el gobierno, con los gobiernos de oposición que estamos trabajando para el Gobierno federal que ella representa”, dijo Campos Galván. Uf.

› La ministra... ¿de cuál pueblo?

Nos comentan que el momento histórico que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación no termina de hacer eco en la autoproclamada ministra del pueblo, Lenia Batres, quien tuvo que admitir ante un grupo de personas con discapacidad, que sus planteamientos no eran necesariamente en beneficio de ese sector de la población. Nos explican que la togada quería abandonar un criterio que garantizaba que el máximo tribunal podía invalidar leyes si éstas no se sometían a consulta de las personas con discapacidad. De acuerdo con la propuesta de Batres, las comisiones de derechos humanos y otros actores legitimados sobre discapacidad sólo podrían impugnar leyes a solicitud de personas con discapacidad, quienes además deberían reunir firmas para que su voz sea escuchada, una condición que, a decir de varios afectados que cuestionaron a la ministra, les impondría la carga de tener que vigilar todas y cada una de las leyes que emitan los congresos. ¿No podía ser más empática? Al final, dicen, tuvo que serlo, pues al rechazo de los colectivos se sumó el de sus compañeros, los ministros Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero.