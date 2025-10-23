› Jalón de orejas de Monreal

No había para dónde hacerse, nos comentan, luego de que a Morena le llovieran críticas, la mayoría de ellas fundadas, por acciones que llevan a cabo diputados de ese partido en las que exhiben cinismo, frivolidad y falta de pulso sobre el momento actual. Ahí están el bailongo que tuvieron con la Sonora Santanera los Sergios, el veracruzano Gutiérrez Luna y Mayer; la esposa del primero conocida como Dato Protegido o el caso de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante la sesión de la Comisión de Presupuesto. Así que ayer el coordinador de los diputados del guinda, Ricardo Monreal, les dio un jalón de orejas. “Hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos”, señaló ayer en San Lázaro, y agregó más tarde en televisión: “Si cometemos excesos, si no cumplimos con la gente, si no respaldamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum hay riesgo de que no tengamos las dos terceras partes” que actualmente tienen de fuerza en San Lázaro. Ojo al aviso.

› Apoyo del PAN a Maru

Y fue el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el que ayer salió en apoyo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra quien se lanzó, y con todo en días pasados la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde. La cosa se calentó un poco más de lo que ya estaba, luego de que la víspera la mandataria estatal le respondió a la jefa del guinda que se preparara para una denuncia por daño moral y que se dejara de tonterías y del juego perverso que traía contra los gobernadores emanados del albiazul. El líder panista apareció ayer por la tarde y publicó en las benditas redes: “Los de enfrente se meten con nuestra querida gobernadora Maru Campos, porque saben perfectamente del cariño y aprecio que le tiene la gente de Chihuahua. Y la gente refrendará su confianza en Maru y en Acción Nacional. Y disculpen las molestias que esto les ocasione, Luisa Alcalde”. Campos por su parte agradeció el gesto. Ahí el dato.

› La Reforma Electoral en el ITAM

Y nos piden no perder de vista un evento de primera que tendrá lugar hoy en el ITAM, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio, que encabeza Horacio Vives. Serán cuatro mesas en las que se revisará uno de los temas más relevantes del momento: la Reforma Electoral. En la primera de ellas, moderada por Fernanda Caso, participan Javier Garcíadiego, José Woldenberg y Jaime Cárdenas, quienes abordarán el tema “Antecedentes, contexto y alcances de la Reforma Electoral de 1996”. En la segunda, “Autonomía e independencia de autoridades y organismos electorales”, participan Roberto Gil, Dania Ravel, Claudia Zavala y María del Carmen Alanís y el moderador será Javier Martín Reyes; en la tercera, “Registro Federal de Electores, rendición de cuentas y fiscalización” figuran Carla Humphrey, Víctor Hugo Lobo, María Marván y Arturo Sánchez con la moderación de Daniela Carrasco y cierran José Woldenberg, Denise Dresser, Lorenzo Córdova y Jesús Silva Herzog con el tópico “¿Hacia un cambio de paradigma electoral? Mecanismos de representación política”. En ésta el moderador será el maestro Vives. Se va a poner bueno, nos comentan.

› Candil de la calle...

Con la novedad de que los índices siguen apuntados hacia el senador Gerardo Fernández Noroña, quien fue desafiado por la líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, a hacer un ejercicio de congruencia. ¡Fácil! Ahora que el legislador anda muy alborotado por su próximo viaje a Medio Oriente, a donde expresará su solidaridad con la causa de los agraviados por la guerra en Gaza, la activista le pidió que también se solidarice con las familias de desaparición forzada, ¡aquí en México! “Ya me enteré que se nos va a Palestina. Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25 (de octubre)”, le dijo Flores, quien también le prometió que, así como se irá al extranjero con todo pagado, ella también le puede pagar el camión, el refugio y hasta los alimentos para que se sume a la búsqueda de personas no localizadas. “Nos faltan manos”, le insistió. ¿Y entonces a dónde irá finalmente Noroña? Pendientes.

› ¿Pleito entre hermanos o ya es más?

Nos dicen que en el Senado ayer se sintió un poco el calor de la fricción interna en el bloque de partidos que abrazan la Cuarta Transformación. Y es que durante la comparecencia de Omar García Harfuch, el senador del Verde Luis Armando Melgar tomó la palabra para elogiar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero, ya entrado en gastos, para pasarle un recargón al sexenio pasado y a su política de “abrazos, no balazos”. Incluso también aprovechó para darle una zancadilla a su paisano, el exgobernador Rutilio Escandón por “el desastre que dejó en Chiapas”. Nos dicen que el tono de Melgar no le hizo nada de gracia a varios morenistas, pues desde los escaños guindas, la senadora Malú Mícher soltó: “¡¿Y éstos son los aliados?!” Hay quien plantea no perder de vista lo de ayer como indicio de que la proximidad se pudiera empezar a convertir en distancia, porque como que ya no pinta como pleito rutinario entre hermanos. ¿Será?

› Alcaldesa enlodada

Vaya repudio, según se pudo ver en las redes, el que se llevó la presidenta municipal de Álamo, Veracruz, Blanca Lilia Arrieta, quien no pudo con el enojo de decenas de damnificados, quienes le reprocharon por aparecerse nada más dos semanas después de las inundaciones que barrieron con su patrimonio, en una de las localidades más afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de ríos. Según se muestra en las imágenes, el intento de la edil por acercarse a preguntar qué necesitaba la gente fue frustrado por una vecina: “¿Catorce días después te presentas?”, se le oye decir, mientras otros pobladores le lanzaban lodo y le gritaban que se fuera. Y sí, no le quedó de otra y se fue. Por cierto que la alcaldesa se pinta sola para aparecer y desaparecer cuando más se le necesita, incluso, dicen, ya hasta los regidores de ese municipio pidieron un juicio político en su contra, debido a sus constantes viajes al extranjero y denuncias de acoso contra trabajadores. De pena.