› Campeche show

Con la novedad de que Laura Sansores, quien preside el DIF en el gobierno de su hermana Layda, en Campeche, se volvió tema de conversación y no forzosamente para bien. Y es que resulta que se le ocurrió convertir un acto de rendición de cuentas en un show musical. Laura, nos comentan, apareció en lo alto de una escalinata y bajó para recibir un micrófono para ponerse a cantar y bailar. “Este informe es cantando, este informe es de frente”, entonaba un grupo de colaboradores que la hicieron de coristas. Y ése fue el arranque. En las cuentas oficiales del DIF se informó que el evento fue “una experiencia distinta, un viaje sensorial” y se describió al organismo como “color y luz para el que recupera el camino, la risa de los adultos mayores, el alimento de los niños y el abrazo que toca el corazón del desprotegido”. Y, ¿qué hizo la gobernadora? Bueno, pues lo calificó de “original” y comentó en redes: “Laura, tu trabajo y el de esta gran familia del DIF son un testimonio de que servir también es sanar”. Uf.

¿Para qué recurrir al talento político o a los recursos de los que disponen los gobiernos, si hay autoridades, como el alcalde de Ures, Sonora, Gastón Rodríguez, que prefieren resolver los problemas a chingadazos y para ello lanzan retos en las benditas redes? “Rafael Bracamontes, cuándo viene a Ures o deme la dirección de negocio para platicar en persona y arreglarnos… La verdad si no podemos ponernos de acuerdo como gente civilizada, lo arreglamos como antes, a chingadazos, ya basta amigo y si algo tengo yo que no soy de mecha corta, pero, así como hay gente que no me quiere hay gente que sí y los incitas saludos y estoy a la orden”, escribió el edil con tal rudeza que hasta se comió palabras y comas. Ya el activista aludido del Movimiento No a las Presas en el Río Sonora, quien se opone a una serie de proyectos hídricos, lamentó las amenazas y lo responsabilizó de lo que le pueda pasar. Y así desarmó al ahora motejado “edil chingadazos”.

Y todo parece indicar, nos dicen, que en Morena van aplicar aquello de “ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario” en el caso del senador —ahora con licencia— Gerardo Fernández Noroña, quien se encuentra disfrutando de su nuevo viaje, en Dubái, como parte de un tour a Emiratos Arabes Unidos, antes de ir a Palestina. Ayer el morenista subió imágenes de sus actividades en una de las ciudades más visitadas del mundo. En una de las fotos aparece trajeado y con lentes oscuros. En otra, en un encuentro con Amna Alí Al Adidi, quien lo recibió, según dijo, a nombre del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes. “Posteriormente, hice una llamada con el presidente del Consejo Nacional Federal, Saqr Ghobash”. Ayer le preguntaron a la jefa de Morena, Luisa María Alcalde, sobre el tema, en su gira de ayer por Chiapas. Su respuesta fue: “No entraré yo en polémica, cada uno y una de nosotros somos responsables y tomamos nuestras decisiones”. Ahí el dato.

Nos dicen que lo que menos hay detrás de la integración del diputado del PT, Ricardo Mejía, a la Comisión de Energía, tal y como se concretó ayer, es la casualidad. Y es que resulta que apenas este jueves se conoció que el excandidato al gobierno de Coahuila se agarró a golpes con el panista Theodoros Kalionchiz, luego de que ambos tuvieran diferencias en una reunión privada por el tema de los contratos de carbón de la CFE con empresarios de la entidad. Quienes conocen de cerca el acontecer legislativo nos hacen ver que ya ha habido episodios previos en los que ambos personajes van al choque frontal. Ayer se supo que el panista, por ejemplo, apenas en junio acusó a Mejía, quien fue subsecretario de Seguridad, de haber fracasado en esa tarea. Lo que es un hecho es que en adelante Mejía podrá participar en las reuniones de la Comisión de Energía, donde se encontrará de frente con Kalionchis, pero también tendrá oportunidad de defender, como lo hizo el jueves, al empresario carbonero y diputado petista Antonio Tony Flores. ¿Qué tal?

Con la novedad de que el Gobierno federal ha restablecido la comunicación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Ayer se conoció que los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Educación, Mario Delgado, el gobernador de la entidad, Salomón Jara, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, encabezaron una mesa con integrantes de la Sección 22. “Estamos en Oaxaca por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para celebrar una reunión de trabajo con el magisterio y dar seguimiento a los acuerdos en favor de la educación de niñas y niños, adolescentes y jóvenes de este hermoso estado”, publicó la tarde de ayer Rosa Icela. La CNTE ha venido reclamando diversos pagos y también exige la derogación de la ley del ISSSTE, asunto que ya dejó claro el Gobierno que no puede aceptar por el fuerte impacto que, de realizarse, habría a las finanzas públicas.

Nos cuentan que, entre el conjunto de auditorías entregadas el jueves pasado, varias han levantado cejas, pero una en particular lo ha hecho un poco más. Se trata de la que se practicó al Proyecto Ecológico Lago de Texcoco. Sí, el que se levantó en el sitio en donde por temas de corrupción, el gobierno pasado determinó frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pero, ¿qué fue lo que encontró la Auditoría que genera ruido? Bueno, pues un posible desvío de 62.7 millones de pesos, porque se pagaron obras que no se ejecutaron “en cuatro conceptos relativos a la construcción de carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor”. Se ha informado que detrás de esto hay un contrato que fue modificándose para que el costo por las obras subiera y se ampliara el plazo de entrega. También se documentó que la contratista es Reocon Infraestructura Terrestre, empresa creada dos semanas antes de la firma del contrato. Uf.