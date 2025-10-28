› Se acabó el recreo

Quien, dicen, anda en San Lázaro con una bolsa en la cabeza es Cuauhtémoc Blanco, culpable de que todo México cayera en cuenta de que a dos años de distancia del fin de la pandemia de Covid-19, las y los diputados siguen entregados al home office. Y es que, a pesar de varios intentos para que los legisladores se tomen en serio su labor y asistan presencialmente a desquitar la jugosa dieta que perciben por representar a los mexicanos, ha sido el quemón que se dio el exfutbolista —que no pudo legislar y jugar pádel al mismo tiempo— lo que ocasionó que se terminara esta prerrogativa, a la que, nos cuentan, no querían renunciar muchos de Morena. Ayer, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, apretó la tuerca a sus compañeros y les advirtió que esta semana, cuando se discutan temas clave como la Ley contra la Extorsión y la Ley de Ingresos, los debates serán de manera presencial, sí o sí. ¿Acatarán?

› Maromas por Pepín

Y al que, nos comentan, cada día le aparecen más propiedades es a José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco. Y es que resulta que gracias a una corrección de último momento que hizo a su declaración patrimonial, ahora ya no es propietario de 13 sino de 15 ranchos. El problema es que ese “don” de multiplicar ranchos, nos aseguran, ya también provocó que dirigentes estatales de Morena se lancen a las maromas. Ayer, por ejemplo, Roberto Romero, vocero estatal del guinda, trató de justificar ante medios el crecimiento patrimonial de Pepín —se sabe que 8 de sus ranchos los compró durante el sexenio de su hermano Andrés en la Presidencia— porque él mismo lo declaró y “no se declara lo irregular”. Ah, pero entonces le hicieron ver que el señalamiento era sobre con qué fondos los compró, a lo que el morenista respondió: “de su trabajo”. La interpelación que vino de los periodistas fue directa: “¿Y qué trabajo le conoces a Pepín?”. Uf.

› Se pasaron de cucharadas

Y para deslices, el de los diputados verdes Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla. Y es que a los legisladores de Yucatán y Campeche se les ocurrió que era buena idea grabarse en vivo en el peor estado posible. Nada más como si faltaran agravantes, dicen, lo hicieron en cuentas vinculadas con su partido, a las que le regalaron un video que podría ser el más viral de su historia, un contenido lleno de todo lo malo que dos diputados podrían encarnar. Nos cuentan que para Botello Fierro y Fernández del Valle ya están pagando la francachela más cara de sus vidas, pues la resaca ya los dejó sin cargo partidista en el Verde. Eso sí, con el orgullo de ser “los únicos dos que realmente quieren a sus equipos, La Máquina y el Ame”, como aseguraron en su exitosa grabación. ¡Qué manera de saltar al precipicio!

› Emirates se deslinda

Con la novedad de que Emirates ha aclarado que el vuelo del senador con licencia, Gerardo Fernández Noroña, no fue cortesía de esa aerolínea. Lo anterior luego de que el propio legislador en días pasados dijo que viajaba a Palestina a invitación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos “con su aerolínea”. La empresa ha informado que aunque cuenta con participación estatal, opera como una aerolínea comercial independiente del gobierno. Por lo tanto, “esta mención (la que hizo Noroña) no implica necesariamente que el viaje se realice con nuestra aerolínea ni que exista un patrocinio o apoyo directo por parte de Emirates. Y precisó: “En caso de que el senador viaje con nosotros, se trataría de un boleto adquirido de manera regular, sin cortesías o beneficios especiales por parte de la aerolínea”. En otras palabras esa empresa no formó parte del paquete todo pagado que disfrutó el morenista.

› En el renovado PAN dirimen desacuerdos a sillazos

Nos dicen que, así como ahora es más fácil afiliarse al blanquiazul —basta con desearlo, de acuerdo con las nuevas reglas—, la metamorfosis de Acción Nacional también está provocando una serie de fracturas entre quienes no están tan a gusto con los cambios anunciados por el dirigente nacional, Jorge Romero, que quiere sacudir al partido de la pelusa de otras fuerzas políticas. Esas diferencias se hicieron sentir este fin de semana en Campeche, donde los militantes, en plena elección de su consejo político local, se cantaron un tiro o varios, entre los que están y no a favor de renunciar a las alianzas. Entre los personajes más notables de esta trifulca está la exdiputada federal Nelly Márquez, quien se aferra a la dirigencia del panismo campechano, acusada de tener un pie en el PAN y otro en Movimiento Ciudadano, con el que quiere amarrar una coalición local en las intermedias de 2027.

› Punto a favor de Uber

Y nos piden seguir de cerca las consecuencias que pudiera tener la decisión de una juez federal de conceder una suspensión definitiva a Uber, para que los conductores de esa plataforma puedan recoger y dejar pasajeros en los aeropuertos. Y es que es sabido que los taxistas que operan en las terminales aéreas, basados en concesiones por las que pagan y no poco, acusan que se trata de una competencia desleal y para defender el que consideran su mercado hasta a los golpes se han ido con quienes ven como invasores. Bueno, se ha llegado a dar el caso de que para evitar que les dieran una tunda, los usuarios hacían pasar por parientes o amigos a los choferes. Quienes conocen del tema nos dicen que Uber ya se relame los bigotes de cara al Mundial, durante el cual buscará tomar una tajada del pastel de la movilidad turística. Pendientes.