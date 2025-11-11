› Que no sabía, pero no dice que no

Así que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, apareció ayer para dar cuenta del aumento de salario que se pretende dar, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Veracruz enviado por su gobierno al Congreso local. Pero resulta que, según dijo, “yo ni sabía que me iban a aumentar. Aunque agregó otro dato de interés: el alza no sólo es para ella, sino para todo su equipo de gobierno al que la mandataria se refirió como “burocracia de confianza”. En otros lugares a ese sector del gobierno le llaman más bien “burocracia dorada”, nos comentan. Como sea, todo parece indicar que nada frenará el aumento, porque aunque Nahle no lo conociera, como que tampoco habló de rechazarlo. Claramente no fue la propuesta de incremento lo que le provocó escozor sino el hecho de que se convirtiera en noticia nacional. “Ése no es tema, no le veo el escándalo”, señaló la controversial mandataria.

› Molotov vs. hijo de AMLO

Vaya respuesta la que dio Paco Ayala, de Molotov, a José Ramón López Beltrán, luego de que en días pasados el hijo del expresidente López Obrador replicara a los dichos de la banda durante el concierto por su 30 aniversario. Ese día, nos recuerdan, antes de interpretar “Gimme the power”, se escuchó a alguien de la banda decir: “No estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Que chinguen a su mad..!” La respuesta de José Ramón al día siguiente fue: “De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca…”. Ayala lanzó ayer el revire: “¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario! Jaja de mega fan a chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen ver… pero tu papá más que todo juntos!” Luego José Ramón recetó: “De pena ajena que los de Molotov sean panistas de clóset con instrumentos musicales”. Va escalando la cosa, nos comentan.

› Freno de mano a la aplanadora

Los que decidieron, a última hora, frenar la discusión sobre empatar la consulta popular de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 fueron los diputados de Morena. Lo anterior, se dijo, con la idea de tomar los pareceres de la oposición, que claramente rechaza la propuesta, porque acusa que la presencia de la mandataria en el proceso los meterá a una contienda en desventaja. Llamó la atención, nos comentan, que el líder de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, pusiera el freno de mano al debate en comisiones para comentar el asunto con las bancadas de PAN, PRI y MC. Sobre todo, porque la suya ya tenía la aplanadora encendida. “Hablaré con todos los coordinadores para decirles que he aceptado su sugerencia de dar más días a la discusión”, dijo. Por lo pronto se abren las apuestas para ver si se da una mayor discusión del asunto, porque lo que se ve como un hecho es que se aprobará. Pendientes.

› Presión magisterial

Nos cuentan que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene el dedo flotando sobre el botón rojo para activar una nueva movilización nacional para meter presión al Gobierno federal alrededor de sus demandas. La advertencia, nos dicen, no sólo es el paro de 48 horas al que convocó el próximo jueves 13 de noviembre y la protesta en la Ciudad de México. Los del magisterio barajan la posibilidad de aderezar sus plantones con contingentes reforzados por agrupaciones que no tienen tanto que ver con el gremio para que la capital resienta, pues se trata de hacer que las autoridades relajen su negativa a ceder más de lo que ya han hecho, por ejemplo, con el aumento salarial del 10 por ciento que se anunció este año. Por lo pronto, en el paquete de protestas tienen previsto: cercar Palacio Nacional durante la mañanera, marcha al Congreso e instalación de plantón; también liberar casetas de peaje, toma de oficinas de gobierno y toma de “empresas transnacionales”. Agárrense.

› Nada aún en Sonora

Donde se están tomando su tiempo para resolver el tema de las responsabilidades por la explosión de una tienda Waldo’s es en Sonora, entidad a cargo de Alfonso Durazo, nos comentan. Y es que cerca de que se cumplan 10 días de la tragedia que ha provocado la pérdida de 24 vidas, ahora el mandatario estatal salió a decir que buscó a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. para que coadyuven en la realización de peritajes y “este proceso se lleve con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia, hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan”, justificó. El gobernador, nos dicen, ha señalado que no permitirá que se politice la investigación y que “no habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios”. Otra frase que se aventó es que “llegaremos a la verdad sin precipitaciones, pero sin pausas”. Y todo para no decir que hasta ahora no han concluido nada, nos comentan. Uf.

› Blindaje de Michoacán

Y fue el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal el que ayer hizo sentir ya sus pasos en Michoacán. Y es que varias imágenes y videos dieron cuenta de un fuerte despliegue de casi dos mil elementos de las Fuerzas Armadas —largas caravanas de vehículos militares que transitaron ayer por carretera hasta llegar a Morelia y Apatzingán—. Ayer mismo se reportó la captura de cinco personas, y el aseguramiento de drogas, armas diversas de grueso calibre, cartuchos y equipo táctico en, por lo pronto, municipios como Buenavista, Cotija y Huetamo. El domingo pasado los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana informaron sobre el operativo Paricutín que implicará la participación de más de 12 mil elementos. Uno de los principales objetivos es la captura de generadores de violencia en la entidad, además de acciones para atajar el delito de extorsión que se comete contra limoneros y aguacateros. La fuerza mostrada ayer sería el principio de las acciones para, como se planteó, sellar Michoacán. Atentos.