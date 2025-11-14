› El desvisadero, nuevo capítulo

Cuentan los aires de la frontera norte que el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, Iván Sandoval, está haciendo todo lo posible por mesurar entre la opinión pública que vivió el oso de su vida cuando intentó cruzar a la ciudad de Yuma, en Arizona, donde, dijo él, era invitado distinguido para firmar un convenio en materia ambiental con la ciudad estadounidense. Resulta que en la garita le dijeron que no importaba que tuviera el pase dorado, ya que su visa había sido revocada. Y lo peor no fue eso, nos dicen que el edil fue retenido y hasta esposado, ¡sí! Aunque parece que el tratamiento que le dieron no fue tomado de mala manera por el presidente municipal, quien después dijo que lo habían tratado muy respetuosamente y que el problema de su trámite era apenas una medida meramente administrativa. ¡Menos mal!

Perdón del Padre Pistolas

Con la novedad de que al padre José Alfredo Gallegos Lara por fin le llegó el arrepentimiento y ayer ofreció disculpas a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García. El cura había amenazado con romperle la mad… a la mandataria para de esa manera expresarle su rechazo a un proyecto hidráulico que favorecerá a cinco municipios. No dura más de 25 segundos el mensaje del cura, nos cuentan, a quien todo mundo ubica por sus expresiones vulgares y misóginas las cuales ocupa incluso a la hora de oficiar misa. El sacerdote se esperó varios días para publicar la disculpa a pesar del repudio social que se ganó y del jalón de orejas que le dio la Conferencia del Episcopado Mexicano. “Soy el señor cura de Chucándiro, Padre Pistolas, y públicamente le pido disculpas, que me perdone la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, porque realmente pues sí se me pasó la mano y yo reconozco mis errores. Y que Dios me los bendiga a todos”, dijo ayer.

Pasos en Michoacán

Y fue el Gobierno federal el que vía el Gabinete de Seguridad puso ya los pies en Michoacán para acelerar la implementación de uno de los componentes del plan que se anunció para esa entidad, tras el homicidio de Carlos Manzo: el de la construcción de la paz. El mismo que, nos comentan, en términos de seguridad, fue definido como el sellado de la entidad y la detención de generadores de violencia. De destacar, nos dicen, que en uno de los encuentros encabezados por los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; Defensa, Ricardo Trevilla, y Marina, Raymundo Morales y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla haya estado presente Grecia Quiroz, viuda del asesinado edil de Uruapan, quien mantiene su reclamo de justicia, pero planteó que esperará un par de meses para ver resultados. García Harfuch sostuvo que “la seguridad de Michoacán es prioridad… y volveremos de manera constante para supervisar y avanzar en la construcción de la paz”.

Pues poquito no han ganado

Y fue la Secretaría de Educación Pública la que ayer documentó qué tanto el Gobierno ha cumplido exigencias del magisterio. Para nada es poco, nos dicen, y menos si se considera el escenario presupuestal restringido de los años recientes. Estas cifras contrastan con las expresiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que inició un paro de 48 horas para presionar por más. Cuéntele: decreto presidencial para reducir la edad de jubilación a 55 años, aumento salarial de 10%, 210 millones 750 mil para pago de prima de antigüedad a jubilados, 700 millones para basificación; 5 mil millones para Becas del Bienestar, 794 millones en equipo de cómputo, 706 millones para sillas, mesas, pizarrones…, apoyo de mil 215 pesos para uniformes de 688 mil niños, 2 mil 196 millones del programa La Escuela Es Nuestra, 87.5 millones para un Bachillerato en Tuxtepec, 2 mil 528 millones para hospital del ISSSTE. Pero, nos dicen, la CNTE quiere más. Uf.

A Noroña ya no le gusta el desorden

Cómo cambia la gente, nos dicen de nuevo entre quienes conocen el acontecer legislativo: el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña ya no es el mismo de antes. Muy atrás quedaron los tiempos en los que se salía del guion para increpar al poder de las maneras más transgresoras que uno se pudiera imaginar. Ahora las cosas son muy diferentes con el legislador, quien quedó ofendidísimo por la forma en la que él, ahora en el poder, fue increpado por un grupo de jóvenes de la Universidad de Guanajuato que le tenían varios reclamos guardados: visitar Palestina y no a damnificados por inundaciones o por sus reiterados ejemplos de pobreza franciscana viajando en clase business o a bordo de un aerotaxi de lujo o por su casa de 12 millones de pesos en Tepoz o... en fin. El caso es que tantas verdades juntas le incomodaron y cuando esos mismos jóvenes le dieron la oportunidad de responder a sus cuestionamientos, pues no quiso porque, dijo, no es correcto que pusieran el desorden y quisieran romper el evento subiéndose al estrado.

Sin desfiles y sin arte...

La merma que ha ocasionado el crimen organizado en las comunidades de Michoacán se ha hecho presente en todos los ámbitos de la vida. Antier, nos decían, se cancelaba el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan; ayer, el alcalde de Sahuayo, Manuel Gálvez, anunció que daba marcha atrás a la presentación de la Orquesta de Cámara de Berlín, programada para el próximo domingo. Lo más lamentable, nos dicen, es que no fue el municipio el que tomó esta decisión, como en el caso de Uruapan, por razones de seguridad. No, esta vez las razones fueron el miedo y la mala proyección que el flagelo de la delincuencia le ha dado a la zona, pues, nos dicen, fue el propio gobierno alemán el que no quiso arriesgar a sus músicos y por eso mandó un aviso a través de su embajada en México “Agradecemos profundamente la comprensión de nuestra ciudadanía, lamentamos los inconvenientes que esta cancelación pueda causar”, dijeron los organizadores. Pos bueno.