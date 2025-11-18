› Asesinato en Campeche

Y es ahora Campeche, entidad donde gobierna Layda Sansores, la que está bajo las miradas por sucesos de crimen y violencia. Y es que resulta que anoche se dio a conocer que la síndica jurídica del municipio de Palizada, Karina Aurora Hernández, fue asesinada a tiros por sujetos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. La morenista, es sabido, fue candidata del partido guinda a la presidencia municipal, pero perdió ante el petista Pedro Ayala. La fiscalía estatal informó que ya indaga los hechos luego de que sus agentes acudieran al Hospital General, donde se había reportado el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. “Durante el avance de las primeras diligencias se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica”, refirió. La gobernadora lamentó el fallecimiento y ofreció honrar su memoria con verdad y justicia. Pendientes.

› Grecia rechaza la violencia

Nos comentan que la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, le puso un tache a los actos violentos que se suscitaron el fin de semana, durante las movilizaciones de la Generación Z en las que, entre otras cuestiones, reclamaron a las autoridades por el asesinato del edil y esposo de Grecia, Carlos Manzo. Antes, la presidenta municipal ya se había distanciado de estas manifestaciones, al rechazar unirse a la protesta que se dio en la Ciudad de México y aclarar que el Movimiento del Sombrero, que fundó su marido, no está detrás de la convocatoria. Ahora, tras el número de detenciones, enfrentamientos, incluso insultos por parte de los participantes de la reciente marcha, Quiroz volvió a levantar el índice: “Nuestro movimiento se ha caracterizado por ser de esta manera. Nosotros personalmente hemos hecho manifestaciones, pero siempre y cuando sin afectar a terceras personas”, dijo.

› Oportuna precisión

De tomarse en cuenta, nos dicen, la respuesta de la embajada de Estados Unidos en México, luego de los dichos del Presidente Donald Trump sobre posibles ataques de EU en México a objetivos del crimen organizado. Y es que ayer el republicano puso a más de uno los pelos de punta al expresar en una rueda de prensa en la Casa Blanca su disposición a recurrir a ese mecanismo de lucha contra el tráfico de drogas a su país. Sin embargo, desde la cuenta de la representación estadounidense en nuestro país, a cargo del embajador Ronald Johnson, un breve mensaje moderó la situación: “Sucederá si lo solicitan”. Y es que el mensaje viene acompañado de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo: “No vamos a tomar una medida unilateral ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirlo”. Uuuuf.

› El más ultra de los ultras

Con la novedad de que el actor y político mexicano Eduardo Verástegui se proclamó como el más ultra de los ultras, en una entrevista con el medio Latinus, en la que, nos comentan, quiso dejar claro que no sólo simpatiza con los principios de la ultraderecha, sino que se asume como el más ultraderechista. Y pues resulta que para dar un ejemplo, se puso del lado de los que creen que una incursión militar estadounidense, con su mentor Donald Trump al frente, sería lo mejor para combatir al narco. “Puede ayudar muchísimo a que las cosas se ordenen con más rapidez en México”, dijo. Ya entrado en gastos, Verástegui aprovechó para darle un raspón a la 4T y en especial al secretario de Morena, Andy López Beltrán, a quien, dijo, “EU no lo ve (como presidenciable) en 2030”, sino que “lo ve en la cárcel”. Ahora que las corrientes de derecha están tomando impulso en varios países, todo parece indicar que sigue teniendo en la cabeza el 2030 y que va con todo contra la 4T.

› Tarjeta roja a jueza

Nos dicen que el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación anda con todo para sacarle tarjetas amarillas o rojas a los togados que se salgan del carril. En el caso más reciente apareció una jueza federal del Poder Judicial de la Federación, adscrita a Toluca. Se comenta que la juzgadora fue acusada de entorpecer procesos de extradición y otorgar beneficios a un presunto delincuente internacional, nada menos que Florian Tudor, presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, a quien se le atribuye el saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros de centros turísticos del país. “No se permitirán actos de ningún juzgador sin importar su nivel o jerarquía, cuando se afecte la impartición de justicia o se vulnere el Estado de derecho”, dijo el magistrado que preside la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, luego de que le despacharan a la juzgadora una suspensión temporal.

› Y ahora, paros

Y aguas que las manifestaciones, bloqueos y paros no se han relajado. Y es que, nos dicen, ahora transportistas llamaron a una jornada de brazos caídos en todo el país, el próximo 24 de noviembre. Ésa fue la convocatoria del presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, quien dijo que esta vez la demanda a recalcar es la inseguridad que padece el gremio. Su llamado es a que los hombres-camión no salgan a carreteras ese día, lo cual, nos anticipan, generará un impacto importante en el traslado de personas y mercancías. El jurídico de esa organización, Álvaro Martínez, ha señalado también que su movimiento no es sólo para los transportistas, pues ha dado cuenta de que también agricultores se manifiestan contra “la persecución y mala paga de sus productos”. Parece que el mes revolucionario acabará muy intenso en protestas, porque habría que agregar a la que fue convocada por la llamada Generación Z. Por lo pronto, pendientes.