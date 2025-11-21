› Fiestota de la 4T

Y sí, ya hay fecha para celebrar los siete años del ingreso de la 4T a Palacio Nacional. Ese dato lo soltó el senador Saúl Monreal, tras participar en la reunión de legisladores del oficialismo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, por cierto, la mandataria agradeció el apoyo para sacar adelante las iniciativas de ley que ella presentó al Congreso. Y no sólo eso, también les pidió mantener la unidad y, sobre todo, no abandonar el trabajo de territorio. Tiene lógica, porque en ese mismo encuentro la mandataria invitó a diputados y senadores de Morena a una movilización para celebrar los logros de su movimiento el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde convergerán con la denominada Marcha del Tigre, movilización con la que ahora jóvenes cibernautas afines a los guindas quieren demostrar su respaldo a la Presidenta y, de paso, medirse en músculo con la protesta de la Generación Z.

› Miss Universo y los sexenios

Y para subirse a la ola que ha generado en la conversación el tema de Miss Universo, no ha faltado quien nos recuerde en qué momentos de la historia han ganado concursantes de nuestro país ese famoso concurso internacional. Bueno, pues resulta que entre quienes conocen al dedillo de estos temas nos comentan que en 1991 cuando corría el sexenio de Carlos Salinas, la ganadora fue la bajacaliforniana Lupita Jones. Fue de hecho la primera mexicana en convertirse en Miss Universo. Luego, en 2010, ya en los tiempos de Felipe Calderón, se coronó la jalisciense Ximena Navarrete. La historia de triunfos no paró ahí, porque ya en la era de la 4T, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2021, triunfó en el certamen —que se retrasó por culpa de la pandemia de Covid 19— Andrea Meza, originaria de Chihuahua. Y ayer, ya en tiempos en los que gobierna una mujer, Claudia Sheinbaum, ganó la tabasqueña Fátima Bosch. ¿Qué tal?

› La marcha de los 150

Pues con la novedad de que fueron poco más de 150 participantes los que tuvo la segunda marcha de la Generación Z. Muy bajito el número, nos comentan, comparado con los 17 mil que, según los números del Gobierno de la Ciudad, convocó la primera el sábado pasado. La apuesta para esta ocasión era alta: poner en aprietos al desfile del 20 de noviembre desde dos puntos de partida simultánea, el Ángel, donde, dicen, al final hubo más periodistas que manifestantes, y Ciudad Universitaria, donde ni los grillos sonaron. Lo que sí ocurrió —y fue lo que se llevó el foco de la manifestación— fue una riña por la que cinco hombres terminaron en la oficina del juez cívico, junto con un joven al que, según se dijo, le cacharon droga. Unos dicen que este resultado de la protesta se dio por el miedo que generaron los actos violentos de la pasada, otros que más bien fue una combinación de factores: ambiciones políticas que se colaron, fecha entre semana y hasta consignas misóginas, que ni vale la pena repetir.

› Que Godoy no amenazó

Muy calladito andaba el diputado de Morena Leonel Godoy, quien, a diferencia de su colega, el senador Raúl Morón, no había respondido a las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Nos comentan que Godoy, quien también fue gobernador de Michoacán, admitió que, en efecto, él y Manzo no eran los mejores amigos, pero que, de eso a amenazarlo de muerte, ya eran palabras mayores que no caben en su boca. “Lo que yo dije y lo sostengo es que éramos adversarios políticos”, comentó. “Yo no sé que sea eso una amenaza, sí, dije que le íbamos a ganar democráticamente”, agregó ante los señalamientos que le han hecho la esposa del edil asesinado, Grecia Quiroz, y el diputado michoacano del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, quienes no le quitan los ojos de encima al diputado, pero también al senador Raúl Morón y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, todos ellos militantes de larga data del partido Morena. Uf.

› Otro salvavidas a otro gobernador

No es desconocido que la criminalidad en Baja California ha ido al alza en Baja California Sur, entidad donde gobierna el morenista Víctor Manuel Castro. Apenas el pasado 10 de noviembre en estas páginas se documentó el aumento de desapariciones, que llegaron a 177 entre enero y noviembre comparadas con las ocurridas en el mismo periodo del año anterior en el que hubo 61. Y en esta misma semana se perpetró una masacre en el municipio de Loreto, que ha sacudido a la sociedad sudcaliforniana y a todo el país, porque entre las víctimas había un niño de 10 años. Y nos cuentan, como ha tenido que ocurrir con otros gobernadores, también a Castro la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le mandará refuerzos de inteligencia para investigar el caso. “El compañero Omar Harfuch bajará una unidad de inteligencia que trabajará conjuntamente con las Fuerzas Armadas y las autoridades de seguridad”, refirió el gobernador superado por la circunstancia. Uf.

› “Tía pavorreal”

Y hablando de Miss Universo, a quien ayer vieron más que emocionada con el triunfo de Fátima Bosch allá en Tailandia —donde tuvo lugar el famoso certamen—, fue a la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa. Muchos ubicaron a la tabasqueña cuando la entrevistaron para la transmisión televisiva de nuestro país. Porque es sabido que antes de ser funcionaria federal fue presidenta del Senado. Nos dicen que en una entrevista que le hicieron para redes sociales la morenista se definió como “la tía más orgullosa del universo, la tía pavorreal universal”. Pero resulta que también su presencia en Bangkok ha sido señalada por críticos porque, dicen éstos, no se sabe quién se quedó despachando en el Indep. Se preguntan con cierto humor negro que quién iba a devolverle a ella la experiencia de ver a su sobrina triunfar. ¡Cómo son!