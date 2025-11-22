› Piden 10% más para Coyoacán

Y fue el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, el que planteó ante diputados locales la petición de que se aumente 10 por ciento el presupuesto para su demarcación en 2026. La solicitud, nos comentan, no está de ninguna manera fuera de proporción pues se trata de 355 millones de pesos extra que se destinarían a rubros más que necesarios. Por ejemplo, duplicar el estado de fuerza policial para el Mundial (el Estadio Azteca está en la alcaldía); reencarpetado y balizamiento de vialidades; adquisición de vehículos y equipo para tareas de servicios urbanos y podas; pago de deuda heredada de 70 millones además de 114.7 millones de pesos en el capítulo de sueldos y salarios en los que ya se considera la proyección inflacionaria. La petición, nos comentan, se basa en resultados de gestión, pues en los últimos años Coyoacán salió del sótano en indicadores relevantes y salió del abandono. Ahí el dato.

› Golpe a Los Rodolfos en la CDMX

TE RECOMENDAMOS: APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL La muerte de Franco y el giro autocrático

Relevante, nos comentan, las capturas que efectuaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Bertha Alcalde. Y es que al ejecutar órdenes de cateo en Tlalpan y Xochimilco consiguieron atrapar a tres integrantes del grupo delictivo Los Rodolfos, entre ellos Yair Antonio N., alias Golden Boy, identificado como principal operador del grupo, relacionado con los delitos de narcomenudeo, tala ilegal de árboles, homicidio, extorsión y despojo de predios. También a José N., quien lideraba al grupo de golpeadores para llevar a cabo despojos e Isair N., quien fungía como líder de sicarios. Durante los operativos, se informó, también se aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación y chips para teléfonos celulares. Un golpe importante.

› Duarte no sale

No se le hizo a Javier Duarte dejar el Reclusorio Norte, tras haber cumplido con el 95% de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ángela Zamorano, la jueza que lleva su caso, tomó la determinación de que el exgobernador de Veracruz siga en prisión al considerar que no cumplió con todos los requisitos que establece la ley para acceder al beneficio de la libertad anticipada. Inconforme con este fallo, su abogado, Pablo Campuzano, señaló que valorará la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Sobre el caso Duarte, se ha dicho, aún hay juicios pendientes de resolución y se tiene previsto que se mantenga la fecha en la que concluye su sentencia: el 15 de abril de 2026. Entre quienes siguieron de cerca este episodio del litigio del exmandatario veracruzano nos aseguran que éste permitió pulsar si en la opinión pública hay conformidad sobre si en el caso ya se ha hecho justicia y una vertiente de la misma indica que no. Pendientes.

› Marchas y contramarchas

Con la novedad de que desde la cuenta Generación Z México en las benditas redes, la cual ha sido referente en las movilizaciones efectuadas en días pasados, acaba de publicarse la convocatoria a una tercera marcha. De acuerdo con el cartel difundido, esa movilización tendrá lugar el domingo 14 de diciembre. La fecha tiene relevancia pues ocurriría sólo una semana después de la concentración que llevará a cabo el Gobierno federal para celebrar la llegada de la 4T a Palacio Nacional. Esta última, a realizarse el 6 de diciembre, se espera que tenga un carácter masivo, pues contará con el apoyo de estructuras y de legisladores de los partidos Morena, PT y PVEM, además de los gobernadores que forman parte de ese movimiento. Llama la atención el que se convoque a otra manifestación Z, y no ha faltado quien vea el intento por configurar un duelo de vencidas por la ocupación de la calle. Sea o no lo anterior, pendientes.

› Regresa el Buque Escuela Cuauhtémoc

Y nos piden estar pendientes el próximo domingo de la llegada a México del Buque Escuela Cuauhtémoc, insignia de México en la formación de elementos navales por parte de la Secretaría de Marina. Es sabido que el pasado 17 de mayo, la nave sufrió un aparatoso percance en Nueva York al chocar contra el Puente de Brooklyn. Ese día fallecieron dos cadetes y 20 más resultaron heridos y quedaron destrozados los tres mástiles que forman parte del barco. Luego de la tragedia, el buque fue enviado a reparación a los astilleros de Brooklyn y de Staten Island, donde se desmontaron los mástiles dañados, luego se sacó a la nave del agua para reparar el sistema de gobierno y finalmente se devolvió al mar para colocarle los mástiles reparados. El sábado 4 de octubre el también llamado Caballero de los mares, zarpó con destino a México con seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes y 66 elementos de clases y marinería. El domingo al llegar a México le renovarán la misión que ha tenido desde hace 43 años. Enhorabuena.

› No asaltarán embajada

Y resulta que ayer la justicia de Perú ordenó la captura de la exprimera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima desde el pasado 2 de noviembre. La decisión judicial prendió alertas sobre la posibilidad de que se pudiera presentar una situación similar a la que se dio en Quito, donde el gobierno de Daniel Noboa asaltó la sede diplomática de nuestro país para llevarse al exvicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, informó que el gobierno peruano respetará las inmunidades de México, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles. La Cancillería refrendó además su petición de que se conceda un salvoconducto a Chávez —acusada de orquestar con Castillo el autogolpe de Estado—, para que salga de ese país. Como sea, la cosa ahí sigue delicada. Pendientes.