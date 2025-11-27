› Se estrena con Blanco el Comité de Ética

Nos dicen que tras la larga espera para que se instalara el Comité de Ética de la Cámara de Diputados —más de un año— ya cayó la primera denuncia y no es una acusación menor: es por violencia sexual. Aunque, se comenta, ni la denuncia ni el denunciado son una sorpresa. ¿Quién será? Pues el exfutbolista, exgobernador y hoy legislador Cuauhtémoc Blanco, señalado por la diputada petista Martha Aracely Cruz Jiménez. Ayer, en medio de los ecos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cruz Jiménez le exigió que saliera del pleno y renunciara para ser juzgado —por las acusaciones de violación y violencia política de género que tiene en contra—. En respuesta, Blanco le envió un beso, un acto repudiado por la legisladora, ya que, dijo, fue un intento de ridiculizarla. Martha Aracely argumentó que el gesto, más que una broma, reproduce patrones de acoso y violencia machista y acusó a Morena de “proteger a violentadores”. Pendientes.

› Dato estandarte de la 4T

Y fue Ariadna Montiel quien ayer compareció en el Senado con un indicador que no hay forma de que sea controvertido —la medición de la pobreza se hace con los mismos parámetros desde hace sexenios— y por lo tanto se ha vuelto estandarte de la 4T. La secretaria de Bienestar, nos comentan, destacó que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. “La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35 por ciento, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar”, sostuvo ante legisladores que insisten en cuestionar la efectividad de las transferencias directas. La histórica reducción de la pobreza, les dijo, es fruto de una fórmula exitosa: la política de bienestar, que combina el sistema de protección social, la mejora salarial histórica y la inversión pública que genera empleos dignos. Qué tal.

› ¿Qué pasará hoy en el Senado?

Se rumora fuertemente que algo muy relevante ocurrirá esta mañana en el Senado de la República. Para los expertos que saben atar cabos, una “muy rara” sesión a la que convocó este jueves la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, está estrechamente relacionada con una muy hermética reunión que, se señala, sostuvo ayer el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El senador no quiso decir ni pío al salir de aquel encuentro, pero cuentan los que piensan mal y aciertan que estos acontecimientos van orientados a la supuesta renuncia del fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, quien sería remplazado por el ministro en retiro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar. Otros, que también coinciden en la partida de Gertz Manero, difieren en la teoría de Zaldívar como sucesor y apuestan por la actual consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy. Vaya fuerza que traía ayer ese rumor. En fin.

› ¿Clasismo en la Cuauhtémoc?

Quien, se acusa en las benditas redes, fue víctima de sí misma fue la directora de Mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, Ericka Guzmán, que se dio el quemón de su vida al presumir un video donde se observa a personal de la demarcación retirando un carrito camotero en la colonia Condesa, pues, dijo, hacía “ruido excesivo”. Dicen que cuando la funcionaria, quien forma parte del equipo de gobierno de Alessandra Rojo de la Vega, se dio cuenta de que todo el mundo la tundía en redes —por regodearse de una acción de orden que muchos vieron como un acto de intolerancia y discriminación— eliminó la publicación; sin embargo, el daño estaba hecho como también quedaron hechas las capturas de pantalla de su resbalón, que sirvió para que los usuarios le reprocharan falta de congruencia institucional por castigar a vendedores tradicionales, pero permitir la invasión publicitaria y las actividades que favorecen la exclusión social en la zona.

› Dañaron violentos obra maestra

Para acumular repudio contra los violentos que trastocaron la marcha de la Generación Z hace unos días, el hecho de que afectaran gravemente el mural de Rafael Cauduro Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores que se encuentra en el interior del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que ayer se confirmó oficialmente que entre los daños que sufrió la obra a causa de las piedras que sujetos lanzaron contra el inmueble para romper los vidrios, está el desprendimiento de calaveras de fibra de vidrio que forman parte de la pintura, así como la fractura de un fragmento del vitral contiguo, ubicados en la planta baja del edificio. El mural referido se considera una de las más grandes y destacadas obras del artista plástico fallecido en 2022 y ahora se tendrá que llevar a cabo todo un proceso de valuación de los daños, así como otro de revisión a detalle para determinar cómo debe ser su restauración. De pena.

› De novela

Vaya forma de enredarse, complicarse y quedar en el peor de sus momentos en términos de fama pública el dichoso certamen Miss Universo, en el que lo único claro es que quien menos debe pagar los platos rotos es Fátima Bosch, la joven tabasqueña que tuvo un gran desempeño, basado en su formación, elocuencia y carácter. La noticia del involucramiento de quien posee la mitad de los derechos del concurso, el mexicano Raúl Rocha Cantú ha provocado ejercicios de revisión en el que han aflorado señalamientos por influencias irregulares, tanto económicas como políticas, como ocurrió con Miss Costa de Marfil, o mezclas de intereses oscuros tanto públicos como privados y un entretejido de negocios y situaciones que si no fuera porque son reales, serían fruto de la mente de un novelista de profusa inventiva y capacidad de generar las más intrincadas teorías conspirativas. Seguro en el futuro habrá película, nos dicen. Uf.