› Parece que Yunes y Cortés ya se traían ganas

Dicen que cuando uno se guarda muchas cosas o no las resuelve, pueden salir —o salirse de control— en cualquier momento, como lo que le pasó al senador panista Marko Cortés, quien usó su participación en la votación por la ley arancelaria para darle un recargón a su excompañero de bancada Miguel Ángel Yunes, al que le recordó lo feo que se vio al ‘chapulinear’ para darle al oficialismo lo necesario para aprobar la reforma al Poder Judicial. Y como a toda acción hay una reacción, Yunes, cuando tuvo oportunidad —ahora en el debate por la ley de salud—, explotó: “Durante mucho tiempo he guardado silencio frente al linchamiento orquestado en mi contra por quienes durante años fueron mis compañeros”, dijo el legislador, cuya ira llegó a tal grado que ya nadie lo callaba, con decirles que, tras mucha insistencia, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, también enojada de no ser escuchada, mejor le bloqueó el audio. Muy intenso todo. Uf.

› Boletera amonestada

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El destino país

Con la novedad de que ya le sacaron la tarjeta amarilla a la boletera Fanki por convertir en un caos la venta de entradas para el partido México-Portugal. Fue la Procuraduría Federal del Consumidor, a cargo de Iván Escalante, la que ayer tras conocerse la caída de la plataforma advirtió: “Instamos a la boletera a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto… pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”. Fanki tenía previsto realizar una preventa, pero no cumplió y buscó justificarse con el argumento de una “actividad inusual” en su plataforma —¿pues qué esperaban?, la gente quiere asegurar un lugar por si viene Cristiano Ronaldo— y terminó anunciando que la reprograma. Pendientes.

› Reunión Villegas-Harfuch

Y fueron el gobernador de Durango, Esteban Villegas y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes ayer sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México para, según se informó, seguir avanzando en la colaboración entre las autoridades federales y estatales en materia de combate al crimen. Fue el mandatario estatal el que dio a conocer una imagen aparentemente tomada después de la reunión. “Con todo mi compromiso, seguimos trabajando en equipo con Omar García Harfuch por la seguridad de nuestro gran estado de Durango”, publicó Villegas. Ayer mismo se conoció que en una operación de instituciones federales se logró precisamente en Durango la captura de Edgar “N” alias Limones, identificado como parte de la organización criminal Los Cabrera, a la que asocian con Los Mayos, pero también con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Ahí el dato.

› El PT se sale del carril

Nos hacen ver que la aprobación del muro arancelario a productos chinos, si bien se logró con la fuerza de la mayoría de la 4T en el Congreso, no todos los aliados del movimiento marcharon en unidad. Fue el caso del PT, quien, aunque no votó en contra tampoco lo hizo a favor. El líder de la bancada petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, argumentó que la abstención del grupo en relación con esta iniciativa se debe a la preocupación por “un incremento abrupto” a las tarifas, que podrían “generar presiones inflacionarias”. La decisión del Partido del Trabajo no dejó nada contentos a los de Morena. El líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, no evitó los reproches contra el PT, al que aludió sin mencionar: “Quiero decirles a Morena y al Verde que estamos en el camino correcto” por votar a favor de la iniciativa de la Presidenta, ya que, dijo, ellos no se olvidan de que “a ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados”, señalando, ahora sí, a tooodos los partidos de la 4T. Ahí el dato.

› Elenita, AMLO y la importancia de oír

Y la que no pudo evitar subirse al tren político fue la escritora Elena Poniatowska, quien llegó ayer al Senado de la República para ser homenajeada con la inscripción de su nombre en la Sala de Comparecencias del recinto legislativo. Al término de la ceremonia, la también periodista fue rodeada por representantes de los medios de comunicación, quienes le pidieron su valoración de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. AMLO “tuvo siempre la costumbre de tomar la palabra”, dijo Elenita en el preludio de su comentario. “Y a veces creo que hubiera sido bueno que oyera las voces de las mujeres, incluso de los niños y de muchos mexicanos que tienen cosas que decir, que finalmente no hemos podido oír”, señaló la autora de La noche de Tlatelolco, quien, por otro lado, expresó su admiración por la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidió “toda la atención a la infancia, a los futuros niños mexicanos, a los estudios, a la educación… la educación salva”, señaló.

› ¿Dónde quedó el exfiscal?

Nos piden no dejar de lado, en medio de tanta efervescencia política y de seguridad en el país, que por ahí quedó pendiente la designación del exfiscal Alejandro Gertz Manero a la embajada de algún país amigo, pues por eso renunció, ¿no? Comentan que precisamente de esto le preguntaron ayer al senador de Morena, Adán Augusto López, quien respondió que la Cámara alta aún no recibe una propuesta formal para nombrar al antiguo fiscal entre la plantilla de diplomáticos de México. López Hernández también dejó ver que esta propuesta podría postergarse hasta 2026, no sólo porque este año está a un suspiro de culminar, sino porque ese trámite es largo, pues no sólo se trata de decir a qué país se va, sino que ese determinado país lo acepte. Además, ya terminó el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajo de la LXVI Legislatura. Y el siguiente habrá de empezar hasta el 1 de febrero. A ver qué pasa después del puente Guadalupe-Candelaria, nos comentan.