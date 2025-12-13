› Reconocimiento al Ejército

Importante reconocimiento, nos comentan, el que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum al Ejército mexicano. Y es que la mandataria dio cuenta de que ayer acudió, en compañía del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, a la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, en Chihuahua. “Convivimos con las familias de las y los elementos que viven en esta región. Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo”, publicó la mandataria en las benditas redes, y difundió imágenes en las que aparece al lado de niños que son cuidados en las instalaciones militares por mujeres que también aparecen en las fotos. Hoy la Jefa del Ejecutivo tendrá actividades en el municipio Guadalupe y Calvo, relevante por temas de inseguridad, nos comentan.

› Prisión a El Limones

Con la novedad de que una juez dictó ayer prisión preventiva a Edgar N conocido como El Limones y a cinco coacusados más, al tiempo que se conoció que serán procesados por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y aportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La detención del presunto grupo delictivo sacudió a la central sindical conocida como CATEM, luego de que se conocieran imágenes en las que el ahora detenido porta los emblemas de esa agrupación y en los que es identificado incluso como dirigente local en la zona de La Laguna, en Durango y Coahuila. Se espera que hoy en los juzgados del penal del Altiplano se lleve a cabo la audiencia formal de imputación. También hay quien espera que, en algún momento, la central de trabajadores pudiera dar a conocer medidas para fortalecer sus controles internos y así evitar que haya quien use a la organización para cometer ilícitos, nos dicen.

› A la cita con o sin propuesta

Con la noticia de que sin llevar consigo la propuesta formal del Consejo General del INE, la presidenta del mismo, Guadalupe Taddei, acudirá el próximo lunes a una cita con Pablo Gómez, cabeza de la Comisión Presidencial para la elaboración de la reforma electoral. La funcionaria irá al frente, se informó ayer, de un grupo de representantes de organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral, que entregarán sus propias propuestas para enriquecer la reforma. El jueves se conoció que Taddei tenía previsto entregar la que sería la propuesta del INE, pero una inmensa mayoría de consejeros bateó el borrador que les presentó con el argumento de que estaba mal hecho. Sin embargo, nos hacen ver, no está en Taddei plantar a Gómez, ni debilitar la interlocución del INE con el Gobierno en este delicado asunto, así que en la reunión la hará de “puente” con las organizaciones. ¿Qué tal?

› Montañas de basura

Encendida protesta, nos comentan, la que ayer realizaron trabajadores de limpia de la Ciudad de México que exigen ejercer derechos sindicales para acceder a prestaciones laborales. Y es que resulta que poco más de un centenar de ellos llegó a bordo de camiones repletos de basura que vaciaron sobre la calle Fray Servando Teresa de Mier frente a las instalaciones de frente a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo del gobierno capitalino. Demandaban que se instalara una mesa para negociar sus exigencias. Sin embargo, ante la falta de respuesta, decidieron prenderle fuego a los desechos y lanzar objetos al inmueble que dejaron destrozado en su planta baja. Nadie intervino para detenerlos. Tras ello, abordaron las unidades en las que llegaron, pero dejaron sobre la vialidad las montañas de basura. Más de tres horas tomó a otras cuadrillas del gobierno limpiar el estropicio que los inconformes en cualquier momento podrían repetir. Uf.

› Entre problemas

Con la novedad de que el Órgano de Administración Judicial entró en su receso de fin de año, no sin antes su actual presidente, Néstor Vargas, presentar un informe sobre lo hecho por esa institución, creada a partir de la Reforma Judicial, en sus primeros 100 días. Nos dicen que el funcionario no desaprovechó la ocasión para dar un raspón al extinto Consejo de la Judicatura, que encabezó Norma Piña, por haber dejado, según acusó, un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera del PJ, faltas graves de mantenimiento a inmuebles y carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional. Sin embargo, el funcionario dio cuenta de que ya están empezando a recomponer el camino. El caso, nos comentan, es que no pasó mucho tiempo para que se denunciara que sin previo aviso, ese mismo OAJ acaba de recortar salarios a jueces y magistrados de carrera que ostentan cargos que se renovarán en 2027. Así que pendientes del nuevo problema a enfrentar, éste ya no heredado, nos advierten.

› Lupa a licitación de medicinas

Nos hacen ver que las miradas están puestas en torno a los resultados de la compra consolidada de medicamentos para el año entrante por parte de Birmex, luego de que se difundieran versiones de que más de la mitad de las claves por adjudicar habrían quedado desiertas. Y es que hay ya quien está encendiendo alertas ante la posibilidad de que se repita un escenario de posible desabasto. Es sabido que una de las principales críticas que se han venido dando en temas de salud no son por vacunas o programas de atención a sectores vulnerables sino por el hecho de que no se ha podido consolidar un modelo de compras eficaz. El sexenio pasado, el que existía hasta el momento, se suprimió y no pudo ser remplazado. Ya se conoce la historia del fallido Insabi o de la UNOPS, el organismo de la ONU que fue contratado para que resolviera la corrupción en las compras. Ninguno pudo con el paquete.