› Duarte queda preso

A quien, nos cuentan, se le está viniendo nuevamente la noche es al exgobernador de Chihuahua César Duarte. Y es que la jueza Jazmín Ambriz encontró elementos suficientes para presumir que el exmandatario priista lavó casi 74 millones de pesos, tres cuartas partes de los 96.6 millones que desvió de las arcas públicas del estado a dos de sus empresas, durante su ejercicio en el cargo. La Fiscalía General de la República, nos comentan, reclama que el hoy imputado usó el sistema financiero del país para tratar de ocultar el origen de dichos recursos, al dispersarlos entre distintas personas físicas y morales, una de ellas su esposa. Con el resolutivo judicial de este domingo, Duarte Jáquez suma tres procesos penales desde que fue extraditado por Estados Unidos en 2022, ya que también está sujeto a otro procedimiento por peculado de 120 millones de pesos. Por lo pronto, deberá pasar los siguientes seis meses en prisión.

› Acuerdo de aguas

Pasó un poco de largo, nos comentan, el acuerdo que alcanzaron México y Estados Unidos en materia de aguas, porque se dio el viernes en la noche, pero tiene mucha relevancia porque implica la liberación por parte de México de 249,163 millones de metros cúbicos a partir de hoy. Aún con ello, los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar un plan en la materia teniendo como plazo el 31 de enero de 2026. Quienes conocen del asunto, nos hacen ver que no hay que perder de vista que fue un acuerdo equitativo, en el que se consideraron las condiciones climáticas y de infraestructura de nuestro país. No se cedió en nada, nos aseguran, porque se pudieron establecer condiciones que buscan el bienestar de los dos países dentro de lo que dice el tratado de 1944. Lo cierto es que al final se priorizó el diálogo a pesar de las presiones del presidente Trump y el Gobierno ha librado un problema más.

› El docu de AMLO

Interesante será ver, nos comentan, el rating que le genere a la televisión del Estado mexicano el documental sobre la vida y obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en momentos en que han saltado a la luz asuntos complejos de su administración. “Soy un hombre de fe y convicciones” es el documental de Joaquín Guzmán Luna basado en la vida, la obra y el legado político del exmandatario tabasqueño, se ha informado. El largometraje, que se estrenó el fin de semana pasado, narra la ruta de López Obrador para llegar a la Presidencia de la República en 2018, después de haber vivido dos supuestos fraudes electorales, y entremezcla frases e imágenes de mítines recogidos por el productor Epigmenio Ibarra, además de dar cabida a entrevistas con militantes y simpatizantes de Morena y la Cuarta Transformación, como Luisa María Alcalde, Elena Poniatowska y el actor Damián Alcázar. Además de retransmitirse esta semana en el Canal 11, dicho documento estará en las redes sociales y, muy probablemente estará en la conversación pública de esta semana. Pendientes.

› Felicitación mexicana

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer se refirió al triunfo del candidato ultraderechista José Antonio Kast en Chile. “Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió la mandataria en las benditas redes. El mensaje de Sheinbaum es importante, porque da cuenta del interés de México de sumar en el entorno latinoamericano, poniendo en segundo plano asuntos ideológicos. Es sabido que en los últimos dos años en procesos electorales de varios países la derecha ha estado teniendo triunfos y avances. Ahí están este 2025 los casos de Honduras o Bolivia. El triunfo de Kast es relevante, porque lo consiguió con el 58.1 por ciento de los votos contra el 41.8 por ciento de la abanderada oficialista Jeannette Jara, quien fuera ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del izquierdista Gabriel Boric. Ahí el dato.

› Minimarcha Z

Con la novedad de que la tercera marcha de la Generación Z sólo convocó a unas 300 personas. Empezó en Paseo de la Reforma y no llegó al Zócalo pues, se informó, hubo un acuerdo del Gobierno con los contingentes para que su recorrido concluyera en el Eje Central: en la Plaza de la Constitución había un bazar navideño y se planteó que el encuentro de unos y otros pudiera generar algún tipo de problema. Aunque ayer no volvió a las calles la mayoría de los que acudieron a la primera cita, nos dicen que se ven intentos, al menos de nos cuantos, por articular un discurso, hasta ahora no consolidado, en el que se plantea una distancia hacia los partidos y se busca visibilizar problemas que, consideran, no están siendo debidamente atendidos. También se plantea la necesidad de que haya una participación ciudadana más directa para lograr ese objetivo. Lo que es un hecho es que al no tener tanto arrastre, por lo pronto, están siendo la comidilla de las tribus digitales afines a la 4T.

› Audiencia de Casar

Así que la audiencia inicial a la que estaba convocada la investigadora María Amparo Casar habría sido cancelada. Anoche, reportes periodísticos daban cuenta de lo anterior. De acuerdo con lo informado, en esa audiencia la Fiscalía General de la República buscaría imputar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Sin embargo, un problema de procedimiento habría llevado a que la audiencia se cancelara. En los últimos días diversas voces se han expresado contra la decisión de procesar a Casar Pérez, entre ellas varias que presumen una situación política. La propia FGR señaló el fin de semana que analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada “en el mes de septiembre y no recientemente”. Ahí el dato.