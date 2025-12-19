› ¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?

Aún no hay iniciativa, pero ya el tema de la reforma electoral tiene a muchos en San Lázaro anticipando escenarios adversos para su aprobación y no sólo los que pueden resultar del choque de Morena con la oposición, sino entre el guinda y sus aliados. Sobre este último, voces relevantes del Congreso, como es el caso del diputado Ricardo Monreal, han señalado un par de temas que desde ahora se ven espinosos: la reducción de presupuesto a partidos y la reducción del número de posiciones plurinominales. Es latente, nos dicen, el riesgo de que los partidos Verde y del Trabajo se aparten de algunas de las propuestas de la reforma si perciben que lo que han ganado —aunque ha sido en gran medida por su alianza con Morena— lo podrían perder. Ya se verá hasta qué punto es su compromiso con el abaratamiento de la democracia o si gana aquello de “Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero”. Uf.

› Cierre de filas antiextorsión

Relevante, nos comentan, el mensaje de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien ayer cerró filas con los policías capitalinos que participaron en un operativo contra extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc. “Mi reconocimiento y agradecimiento a la SSC_CDMX… Su trabajo, compromiso y valentía son fundamentales para proteger a las y los habitantes de la capital. Me mantengo pendiente a la salud del policía que salió lesionado. En la Ciudad de México la extorsión no tiene cabida ni espacio: ¡se combate con decisión, inteligencia y coordinación!”, publicó Brugada. La acción policiaca ciertamente implicó un riesgo: los presuntos delincuentes estaban armados y no tuvieron empacho en disparar a los agentes. En el caso ha sido también importante la respuesta de la Policía a la denuncia, porque eso da cuenta de que los ciudadanos pueden tener confianza en la autoridad.

› Los escenarios de Saúl

Nos dicen que quien no pierde la fe para convertirse en el próximo candidato de Morena al gobierno de Zacatecas es Saúl Monreal, hermano del actual mandatario estatal, David Monreal. Aun cuando desde la Presidencia se ha expresado un total rechazo a las prácticas nepotistas y en Morena ésto se ha asumido como norma interna, el senador insistió ayer, en una entrevista radiofónica, que sus aspiraciones siguen intactas. También ha dicho que la paciencia es una de sus virtudes y que va a esperar a que, al menos, sea considerado en la contienda interna. Pero además, y ahí es donde hay que poner el ojo, nos dicen, es que parece ya no descartar, al menos no tajantemente, la posibilidad de esperar a que sea no en ésta sino hasta la próxima, la oportunidad de lanzarse por la gubernatura. Lo que sí ha buscado dejar claro es que de Morena no tiene previsto salirse. “Si no se me da, no se me va la vida, tengo mi trabajo como senador y voy a continuar, si se da el caso ahí estaré y si me descartan ahí estaré (en Morena)”. ¿Qué tal?

› Ley Esposa agita el avispero político

Nos comentan que el debate por la bautizada como Ley Esposa, que ya se aprobó en San Luis Potosí y se analiza en Nuevo León y que, en el deber ser, pretende allanar el camino para que sean mujeres quienes gobiernen tras décadas de concentración del poder en los hombres, genera efervescencia en particular dentro de la propia 4T. La Presidenta ya lanzó un cuestionamiento a la iniciativa ante el riesgo de que, como señala el apodo del proyecto, sea más bien una especie de manipulación de la ley para que las consortes de los actuales góbers se queden en el poder. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra lo aprobado en el Congreso potosino. Pero el gobernador Ricardo Gallardo, del Partido Verde, aliado de la transformación guinda, se mantiene firme en defender la causa, al sostener que San Luis es de las pocas entidades que no ha dado el paso para tener una gobernadora y de eso, dice, ya van más de 80 años. Pendientes.

› La CNTE, en entrenamiento intensivo

Muy sonada ha sido, nos advierten, la celebración por el 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que sus integrantes ya adelantaron que lo que vimos de ellos este año fue apenas el comienzo y que ya que estemos bien entrados en 2026 volverán prestos para bloquear y desquiciar caminos, plazas públicas y hasta eventos clave del Gobierno. Así lo dejaron ver los dirigentes de la sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, y de la sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto. Este último, comentan, sí habló derecho y sin escalas sobre que en los próximos meses habrá brigadeos intensos con miras a mostrar el músculo magisterial con un paro de 72 horas, huelga nacional y, lo que ya se saborean como el plato fuerte, en el verano, cuando pretenden eclipsar las actividades del Mundial de Futbol. Uf.

› ¿Voto obligatorio?

Y hablando de la reforma electoral nos hacen ver que ésta promete convertirse en una de las principales bombas políticas de la agenda legislativa el próximo año, no sólo por toda la polémica que ya de por sí implica transformar el sistema electoral actual —y por el hecho de que se reclama desde ya el hecho de que no sea una iniciativa ampliamente consensuada—, sino porque, a medida que se acerca la fecha para que termine de cocinarse y se presente ante el Congreso, se van adhiriendo sorpresas y novedades. Por ejemplo, el planteamiento de que incluya la obligatoriedad del voto, como ya ocurre en otros países, con el fin de amarrar la mayor participación ciudadana en las urnas. Esta posibilidad no sólo podría ser parte de la próxima reforma electoral, según se ha señalado, sino que, además, no requeriría una reforma constitucional. ¿Usted qué opina?