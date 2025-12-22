› Fecha para el tren

Nos cuentan que cada vez se ve más cercana la concreción del Tren Suburbano Lechería-AIFA, conexión fundamental para que las personas accedan a la terminal aérea inaugurada hace ya casi cuatro años. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió la obra, que va al 92 por ciento, y comprometió al personal para que en la siguiente Semana Santa esté lista para transportar a más de 82 mil pasajeros diarios. Tras el recorrido de prueba se supo que la obra, prometida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para junio del 2022, sufrió un retraso nada menor por problemas para conseguir terrenos y debido también a la atención que se dio a las colonias colindantes con las estaciones. “Había mucho conflicto social, muchas colonias, municipios pedían que se hicieran obras adicionales, al mismo tiempo que se hacía el tren. Y con razón. Estas obras requieren necesariamente la mejora de las condiciones de vida de la población que se encuentra alrededor”, dijo.

› Berlín, Londres

El nombramiento de Alejandro Gertz Manero como representante diplomático de México en un “país amigo”, que definirá el futuro del funcionario que fuera clave durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador nomás no llega. Ello está provocando que sigan las especulaciones. Es conocido que Gertz dejó el cargo para que pudiera llegar Ernestina Godoy a ocupar su lugar, pero también que para que así ocurriera debió mediar una negociación para tener una salida decorosa. El caso es que durante el fin de semana se mencionó en algunos espacios periodísticos que el exfiscal podría ocupar la embajada de México en el Reino Unido, aunque hasta ahora evidentemente no existe una información que así lo confirme. La versión ha llamado la atención debido a que en semanas anteriores se mencionaba que el destino del exfuncionario federal iba a ser Alemania. Las versiones nomás implican un movimiento de más de mil kilómetros. En fin.

› Contexto de la reaparición

Y llamó la atención la reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto en territorio mexicano, luego de que se reportara que fue visto en el Estado de México tras varios años de residir en Madrid, España. De acuerdo con información difundida, el exmandatario habría acudido a instalaciones del SAT en Metepec, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento público de su parte. Algunos reportes públicos han señalado que su visita estaría relacionada con asuntos de carácter familiar y personal, lo que explicaría su regreso breve al país y no un intento de reinsertarse en la vida pública o política. Sin embargo, el retorno del expresidente ocurre en un contexto particularmente delicado para figuras priistas, marcado por la reactivación de procesos judiciales de alto perfil. Entre ellos están el del exgobernador de Chihuahua César Duarte, vinculado a proceso por presunto lavado de dinero, y el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien pese a que parecía tener un pie fuera de prisión, enfrenta la posibilidad de que su estancia tras las rejas se prolongue. Pendientes.

› Arropo a los policías

De destacar, nos comentan, el Desfile de la Policía que se realizó ayer en la Ciudad de México y estuvo encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez. Es sabido que en los últimos años ha ido mejorando el vínculo entre la autoridad y los ciudadanos en la capital. La revalorización de las tareas que realizan bien los cuerpos policiacos, como parte de un conjunto de estrategias, ha producido mejores resultados en seguridad. Ayer, por ejemplo, se destacó que la incidencia delictiva se ha reducido 58 por ciento desde 2019 y 13 por ciento respecto al último año, además de que se han disminuido 46 por ciento los homicidios dolosos frente a 2019. Vázquez Camacho, nos comentan, agradeció a “las mujeres y hombres que han transformado su vocación en una forma de vida y que, conscientes del sacrificio que representa la profesión, portan con orgullo el uniforme de la policía de la Ciudad de México”. Les reconoció el servicio que brindan “con nobleza y lealtad diariamente a la sociedad”.

› Pago de agua a EU

Con la novedad de que en las primeras horas de este día se tenía previsto realizar la apertura de una de las compuertas de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, dentro de un proceso para entregar una parte de los adeudos de agua que tiene México con Estados Unidos, se informó anoche. Desde las redes sociales del municipio de General Bravo, en Nuevo León, se recomendó a la población permanecer alejada del cauce del río San Juan. La Cancillería informó anoche que para atender los compromisos de México identificó “acciones extraordinarias” dentro de las estipulaciones del tratado de 1944, que “incluyen entregas de un volumen de agua del río San Juan, las cuales se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México”. También refirió que “las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano”. Sostuvo que esa misma fuente de agua ya se ha usado en el pasado para atender esos mismos compromisos. Sea lo que sea. Atentos.

› “Farmacia del sombrero”

Así que el Movimiento del Sombrero, cuya principal representante es hoy en día Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, no se quiere quedar atrás en la batalla por ser referencia no sólo política, sino también en temas de ayudas sociales. Al menos así les pareció a quienes el fin de semana atestiguaron la apertura de una “farmacia gratuita del sombrero” por parte de la diputada Guadalupe Arias, integrante también del grupo político, la cual estuvo encabezada por la viuda de Carlos Manzo. “El día de hoy acompañé a la diputada federal Lupita Arias a la inauguración de la nueva farmacia gratuita en San Andrés Coru —localidad del municipio de Ziracuaretiro, en Michoacán—. “El legado de Carlos Manzo sigue y seguirá vigente, aunque les incomode que lo sigamos nombrando, vayan acostumbrándose, porque por muchos años así será”, señaló Grecia en una publicación en las benditas redes, tras cortar un listón. Y pues sí, en la fachada del pequeño establecimiento está pintado un sombrero. Ahí el dato.