La poca seriedad del nuevo subsecretario

Bien sabido por todos es que los temblores es un tema bastante sensible para los mexicanos por obvias razones, pues en este contexto a quien se le ocurrió andar de gracioso y hacer memes con la alerta sísmica integrada a los teléfonos celulares ayer, fue al recién nombrado subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Miguel Torruco Garza. Resulta que al nuevo funcionario le pareció buena idea publicar en sus redes sociales una imagen sacada de la red social Pinterest en la que se ve a gente huyendo de la caída de meteoritos y con el siguiente texto: “Mi mente al escuchar la Alerta Presidencial / Alarma sísmica en mi celular”. Nos comentan que varios de sus seguidores le respondieron que no importa cómo suena la alerta sísmica si da avisos oportunos que pueden salvar muchas vidas. Nos dicen que más tarde, el funcionario destacó este mecanismo y hasta contó sobre la tecnología con la que se implementó este instrumento. ¡Y eso que fue nombrado subsecretario de prevención de la SSC capitalina!

Mañaneras itinerantes, nuevo modelo

Nos hacen ver que los ajustes que desde Palacio Nacional se anunciaron para crear conferencias matutinas itinerantes para que las reuniones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se reúna con su Gabinete de Seguridad y poder así reforzar la coordinación institucional con la presencia física del Ejecutivo, no son menores. Durante su conferencia matutina de ayer, la mandataria compartió que estas visitas a los estados arrancará el próximo jueves y viernes en Morelos y Guerrero, respectivamente. Nos dicen que lo anunciado no sólo cambia la dinámica que ha mantenido la Presidenta Sheinbaum con los gobernadores, sino que es un hecho relevante, pues marcará un precedente para hacer frente a los desafíos en seguridad pública y reforzar así su estrategia. Veremos.

› Golpe contra el crimen en Michoacán

Y hablando de la seguridad, nos comentan que la detención anunciada ayer en Morelia de Roberto “N”, alias El Betillo, vinculado por las autoridades como sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los objetivos de más alto perfil capturado en operativos del llamado Plan Michoacán Por la Paz y la Justicia, por ser nada más y nada menos que uno de los que disparó contra Hipólito Mora, exlíder de los autodefensas de Michoacán, asesinado en junio de 2023 cuando El Betillo pertenecía entonces a Los Viagras, grupo armado aliado del CJNG. Nos dicen que esta captura no sólo ha sido reconocida por integrantes del partido oficial, sino hasta de la oposición, donde aseguran que el año empezó con el pie derecho en materia de golpes a la delincuencia. Ahí el dato.

› Otro audio del amigo de Bobby

El empresario Amílcar Olán vuelve a estar en el ojo del huracán por el tema del lamentable descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que perdieron la vida 14 personas. Resulta que el sitio digital Latinus reveló ayer en su página un nuevo audio del amigo de Gonzalo López Beltrán, o Bobby, como se le conoce también al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le escucha hablar con Pedro Salazar sobre los precios del balasto y los acuerdos que estableció para la obra del Tren Interoceánico, en los que destaca buenas ganancias, pues asegura que por cada kilómetro que sus camiones avanzan, le está ganando un peso. También se revela que en enero de 2024, Amílcar Olán obtuvo un contrato por 47.6 millones por vender balasto destinado a la Línea K del Tren Interoceánico, actualmente en construcción y que busca conectar el municipio de Ixtepec, Oaxaca, con la frontera con Guatemala. Uf.

› Sigue la reestructura de Godoy

Nos hacen ver que exactamente a un mes de ser elegida titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy mantiene en marcha su proceso de renovación del órgano autónomo de procuración de justicia, ahora con el nombramiento de Ulises Lara como nuevo fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Se remarca que ésta no es una tarea sencilla, ya que quien fue encargado de despacho de la Fiscalía capitalina asume la enorme responsabilidad de tomar conocimiento de delitos y fenómenos delictivos de orden federal que le sean turnados ya sea a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial o de la propia fiscal, por lo que, en momentos coyunturales y de mayor presión para que las cosas funcionen, será él uno de los rostros más escrutados por la opinión pública. Al tanto.

› Petro azuza a gobiernos contra Trump

Y el que, dicen, lanzó algunas señales delatoras contra EU y contra las políticas de Donald Trump fue el presidente colombiano Gustavo Petro, quien señaló con el dedo —o más bien, con un mapa— que el vecino del norte lanzó un nuevo ataque muy cerca de las costas mexicanas, aun cuando el gobierno estadounidense se abstiene de dar santos y señas de sus recientes operaciones en aguas internacionales, en las que ataca a supuestos blancos del narcotráfico. Petro alertó a países cuyos territorios pudieran resultar afectados, basado en información de su propia fuerza naval, y hasta ofreció apoyo para acudir al punto del ataque del que habrían resultado algunos sobrevivientes. El hecho recordó que, hace un par de meses, cuando se dio a conocer un evento similar, frente a las costas de Acapulco, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a Washington y que México sea siempre informado en situaciones similares.