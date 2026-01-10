› Se dan con todo

Fuerte agarrón, nos comentan, el que se dieron Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y su homólogo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en las benditas redes. Fue éste último quien empezó todo: “Venezuela vivió una dictadura con Maduro a la cabeza y la vive hoy, con una presidenta impuesta sin sustento democrático. Morena calló frente al autoritarismo de Maduro, el PRIAN calla frente a la imposición antidemocrática de Delcy Rodríguez”, escribió. Y con eso fue más que suficiente para que Alito le diera hasta con la cubeta, incluso con descalificaciones personales. “Muy hablador en redes, pero estuviste callado como cobarde mientras tu partido le servía de muleta al autoritarismo mexicano”, soltó el dirigente tricolor. El líder naranja dijo que no respondería a las bravuconerías, pero no obvió criticar a Alito por su “vulgaridad”, dijo, y por su “falta de congruencia patriotismo y dignidad”. Uf.

› EU y el movimiento del sombrero

Y pues más tardó Donald Trump en advertir que iniciará ataques por tierra contra cárteles de la droga, que un destacado integrante del llamado Movimiento del Sombrero en levantar la mano para que el presidente de EU voltee a ver al estado mexicano de Michoacán. De acuerdo con reportes periodísticos, fue el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla quien consideró que lo señalado por el republicano “no se trata de una intervención”, sino de “colaboración frente a un problema que afecta a ambos países”. Esta misma semana, el mismo legislador dio cuenta de aproximaciones con instituciones de Estados Unidos para solicitar que se puedan involucrar en la indagatoria del asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo, quien fuera fundador de su movimiento. Por cierto que ese crimen sigue siendo noticia, pues ayer se conoció que fue detenida la secretaria particular del finado alcalde y de su esposa, Grecia Quiroz.

› Servicio Exterior y pobreza franciscana

Con la novedad de que anoche la Cancillería respondió que el pago pendiente del mes a los integrantes del Servicio Exterior será cubierto el próximo lunes. Señala que por la apertura del año fiscal se presentó un retraso en el calendario. Esto luego de que circulara en las redes una carta en la que los primeros piden que ya les paguen. En esa carta, nos comentan, dan cuenta de que viven en condiciones de precariedad, con un sueldo “que no ha sido objeto de revisión por más de 25 años”. Y señalan que quienes son técnicos de la rama administrativa están obligados a vivir “con salarios por debajo de los límites de pobreza en muchas adscripciones”. Bueno, incluso, anotan que si no cobran a tiempo su sueldo, como ocurrió este mes, se quedan sin la capacidad de “adquirir víveres esenciales”. ¿Será que en ese personal que labora fuera del país se está materializando el malentendido ideal de la pobreza franciscana? Pendientes.

› Oootra de Noroña

Y, por cierto, el que se encuentra en las antípodas de los trabajadores del Servicio Exterior es el senador Gerardo Fernández Noroña, quien ahora fue captado durmiendo a pierna suelta en un asiento denominado Premier One. Fue el periodista Gustavo Macalpin quien informó en el espacio de Azucena Uresti que las imágenes son del pasado 6 de enero y que fueron tomadas durante el trayecto de regreso a México desde Roma, Italia, donde el morenista recién estuvo de vacaciones. Aparentemente las imágenes, a reserva de confirmar, habrían sido tomadas por algún pasajero que se encontraba en el mismo vuelo. Por cierto que Macalpin afirmó que, de acuerdo con lo que indagó, el boleto Premier One que usó el morenista, le permite ocupar un asiento amplio que se convierte en cama —ahí fue donde lo captaron en brazos de Morfeo— y tiene acceso a un menú exclusivo que va más allá de los tradicionales cacahuatitos. En fin, ahí el dato.

› Guerrero, con buenos indicadores

Relevantes, nos comentan, los indicadores que se dieron a conocer el jueves pasado y ayer sobre la seguridad en Guerrero. Y es que resulta que la entidad gobernada por Evelyn Salgado salió ya del top 10 de entidades con más homicidios y tuvo su mes más seguro en una década. Y es que diciembre cerró con 72 homicidios, algo que no ocurría hace mucho tiempo. El dato lo dio Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el jueves. Ayer la mandataria estuvo en Acapulco, donde los datos oficiales confirmaron que 2025 fue el año con el más bajo promedio de homicidios diarios desde 2009, también que este delito bajó 65% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 y que el promedio diario de delitos de alto impacto se redujo 18% si se compara 2025 contra 2024. Mejor dato es aún el del promedio diario de víctimas de asesinato en Acapulco, principal destino de playa del estado, ha caído 71%. Ahí los datos.

› A renunciar si van al 27

Y va quedando claro para los políticos que quieran apuntarse a ser candidatos en 2027 que si esa es su pretensión tendrán que renunciar a sus cargos. Fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien planteó ayer esto que deberá verse como regla, se entendería, entre quienes forman parte de la 4T. “Como lo he dicho a todos los compañeros, lo saben los que están en el Gobierno: si desean ellos ser candidatos el 27 y participar en la encuesta que normalmente hace nuestro partido, que hace Morena —yo estoy de licencia ahorita en este momento—, pues renuncien, para que no haya confusión”. El recordatorio lo hizo a pregunta de un periodista en la conferencia mañanera. Y es que es un hecho que con el arranque de año, muchos políticos que concluyen en el 27 o ven chance de escalar, ya andan más concentrados en las elecciones que en sus encargos. Así que pendientes.