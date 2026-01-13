› La estrategia de Claudia

No se puede regatear la eficacia que ha tenido la Presidenta Claudia Sheinbaum en la gestión de la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, tras una llamada que ambos sostuvieron a petición de la mandataria mexicana, quedó disipado el riesgo de que fuerzas militares estadounidenses realicen ataques a tierra a cárteles del narco, como lo anticipó el republicano en días pasados. No ha faltado quien busque minimizar el accionar de Sheinbaum con el argumento de que no es la primera vez que Trump amenaza con lo mismo. Buscan así obviar que hace sólo unos días realizó una acción militar de gran calado en Venezuela. Desde la llegada del magnate al poder, la Presidenta dio cuenta de que su gobierno buscaría ante cualquier situación mantener la cabeza fría. Así ha sido y se ha traducido también en prudencia. El resultado ha sido, aunque a algunos no guste, el adecuado.

› Ley esposa se cae en San Luis

Vaya golpe de timón el que, nos indican, dio el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, quien ayer, a través de un video en sus redes, anunció que usaría su facultad de veto para echar para atrás la polémica “ley esposa” que, si bien buscaba garantizar que la próxima persona que ocupara la gubernatura en ese estado fuera mujer, fue vista por muchos como un truco para que la senadora y cónyuge del mandatario estatal, Ruth González, se convirtiera en sucesora. Bueno, pues Gallardo ha querido dejar en claro que no iba por ahí: “No queremos que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo”, dijo el gobernador, quien cargó contra actores políticos que lo atacaron alrededor de esta legislación “para denigrar el trabajo que estamos haciendo”. En medio de esta decisión, no se ha perdido de vista la observación que ya había emitido la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que esta ley no era necesaria. Ahí el dato.

› Pablo Gómez sube el tono en la electoral

Y el que fue a ponerle más leña al fuego al asunto de la reforma electoral fue Pablo Gómez, encargado de la comisión presidencial para redactar la iniciativa que busca cambiar el sistema de elecciones de nuestro país. Justo cuando ya ha habido varias confrontaciones entre oficialistas y opositores cuando la propuesta formal todavía no existe, Gómez eligió el camino de la controversia el día en que recibió más de 200 propuestas del INE para construir el ambicioso proyecto, al advertir que el tan esperado dictamen no nacerá del consenso, pues, en su opinión, si en el mismo INE no se logró la unanimidad para presentar una sola propuesta, mucho menos la habrá en el planteamiento final de la comisión que él encabeza. Pero Pablo, quien, dicen, andaba filoso en su reunión con consejeros electorales, también externó su desacuerdo con que el INE sea un organismo autónomo, pues, aunque aclaró que sí debe tener independencia, aquello de la autonomía no corresponde a una entidad cuya función es administrar procesos legales bajo el mandato constitucional. ¿Qué tal?

› Atando cabos con el alcalde sin visa

Nos informan que la decisión del exalcalde morenista de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro, de renunciar a su cargo, levantó mucho polvo, ruido y sospechas. Y es que, se comenta, no cabría duda en sus motivos de salud para dejar el ayuntamiento si no hubiera estado en el centro de la polémica recientemente. Hay que recordar que el año pasado las autoridades estadounidenses le revocaron su visa, después de que intentó cruzar a ese país, acompañado de su familia. Aunque, como otros funcionarios mexicanos que pasaron por las mismas, él se escudó en que el incidente respondía a cuestiones meramente administrativas, muchos subrayaron con rojo que la revocación del visado fue porque el edil enfrenta una investigación en curso, algo que hasta el momento no se ha podido demostrar. Entre tanto, dicen que en lo que sí estuvieron de acuerdo muchos sonorenses es que, como dijo él mismo ayer, Puerto Peñasco necesita un alcalde con energía, presente y de tiempo completo.

› Senadora de excelencia

Otra que se colocó en la cumbre de lo viral en Internet fue la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, cuya “humildad” fue objeto de burlas al destacar sus aportaciones como legisladora y representante de su estado natal: “Ser la primera tlaxcalteca en ser oradora en la ONU, la primera tlaxcalteca en estar invitada en el lanzamiento de una nave espacial en la NASA, la primera política tlaxcalteca en ser oradora en el G20, la primera tlaxcalteca en ser invitada a ser oradora en el Parlamento Europeo...”. Después de tremendo desplegado curricular, varios usuarios en redes sociales le pidieron que, con la misma humildad, respondiera una sola pregunta: “¿Qué ha hecho por Tlaxcala?”, ya que, aunque no le quitan el mérito de haber sido pionera en todo lo que mencionó, nada de eso responde a las necesidades del estado que, dicen algunos, aspira a gobernar. Tsss.

› Coordinadores en Palacio

Interesante, nos comentan, la visita que realizaron ayer a Palacio los coordinadores de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, con la idea de establecer los temas que tendrán relevancia en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Ha trascendido que son alrededor de una docena sobre los que los guindas echarán la carne al asador. Claramente uno es el de la reforma electoral. Pero estarían también en lista enmiendas sobre el procedimiento contencioso administrativo, economía social, en materia de abuso sexual y sobre delitos contra el medioambiente, además de modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. De destacar, nos dicen, el alineamiento que esta vez sería más notorio. Pendientes.