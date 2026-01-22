› ¿Por qué no está vinculado Ojeda?

Con la novedad de que el abogado Epigmenio Mendieta, quien defiende legalmente a los hermanos Farías Laguna —Manuel Roberto actualmente preso, y Fernando, considerado prófugo— ha señalado que a sus clientes se les busca convertir en chivos expiatorios en el caso de huachicol fiscal que sacudió a la Marina. Es sabido que ambos son sobrinos políticos del extitular de la dependencia, Rafael Ojeda, y que se les señala de encabezar una red que cometió ilícitos. Anoche llamó la atención una declaración que hizo para el noticiero de Carlos Loret en Latinus el defensor, pues cuestionó por qué no se incluye al tío en el caso, si era él quien tenía la facultad de hacer nombramientos de personal de la Marina y disponerlo en los sitios que considerara. “Vamos a pensar que efectivamente tienen este parentesco y entonces, ¿por qué no está vinculado también el secretario, por qué no está el oficial mayor… que efectivamente en sus facultades está la asignación a distintas partes?, señaló Mendieta. Uf.

› INE se desmarca

En un contexto donde todos los ánimos andan muy sensibles alrededor de la próxima iniciativa de reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral, bajo el timón de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, prefirió aclarar a todos que ni de chiste dio su aval a la propuesta ciudadana de reforma impulsada por el movimiento Salvemos la Democracia, integrada por exconsejeros y líderes de organizaciones civiles. En un comunicado que incluye un subrayado que dice “Un paso formal, no un aval político”, el INE levantó el dedo índice para señalar que de ninguna manera otorgó un espaldarazo a esa iniciativa, sino que únicamente cumplió con su labor de verificar si ésta contaba con las firmas necesarias para formalizar su planteamiento, como lo mandata la Constitución. “El INE no analiza, avala ni rechaza el fondo, mérito, constitucionalidad o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas”, se lee en el mensaje, en el que agregó que, como árbitro electoral, el INE se debe a “la imparcialidad, respetando las competencias que corresponden a cada poder del Estado”. Ahí el dato.

› “El año de AMLO”

Parece que la muy expresada voluntad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de no ser mencionado en calles, avenidas, monumentos o lo que se le parezca está lejos de cumplirse. Y es que ahora, el municipio de Cuautitlán Izcalli, encabezado por Luis Daniel Serrano Palacios, de Morena, renunció a lo decidido desde el Congreso del Estado de México sobre designar a 2026 como “Año del Humanismo”, para hacer que, al menos en ese municipio sea el “Año de Andrés Manuel López Obrador”. Pero la propuesta, nos explican, no fue del alcalde, sino del secretario del Ayuntamiento, Alberto Romero, quien la sometió a votación de los regidores con el argumento de “promover el patriotismo”, ya que, según su apreciación, la figura del exmandatario encarna ese valor. Lo que llama la atención, dicen algunos, es que hay demasiado ocio en el Cabildo de Izcalli, pues pareciera que no hay más asuntos que discutir, como el abasto de agua, pavimentación de calles, alumbrado público… En fin.

› El examen de Gertz

Nos comentan que quien llegará este jueves a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es el exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien aun cuando ya es casi un hecho su ratificación para convertirse en el próximo embajador de México en Reino Unido, deberá antes enfrentarse a las y los legisladores de la oposición, quienes desde ayer, nos aseguran, ya se frotaban las manos al citar al futuro diplomático para comparecer. Dicen que, si bien se hará de todo desde el oficialismo para que nada perturbe al exfiscal, será complicado que salga completamnente bien librado de los cuestionamientos que le llegarán desde PAN, PRI y MC, que no se quedaron nada conformes con que su reciente y repentina renuncia fuera aprobada en el Senado de la República bajo un estatus de gravedad que a muchos les pareció fuera de toda lógica. Por lo pronto, pendientes.

› Catemaco en la Champions

Y el que ahora anda en medio de la polémica es el alcalde emecista de Catemaco, Manuel Toscano, quien presumió en las benditas redes su presencia en el estadio Santiago Bernabéu, al que acudió para presenciar el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Mónaco. El edil se encuentra en España, donde se realiza la Feria Internacional de Turismo. El caso es que para vacunarse de las críticas que le llovieron —“qué buena manera de gobernar Catemaco y el malecón sin luz”, “nomás no metas tus gastos al erario municipal”— aseguró que “estamos haciendo un pequeño recorrido por Madrid… con el fin de entender las diferentes formas de pensar, de vivir, su cultura, y de esa forma ofrecer a todos los que nos visiten, en este caso españoles, un lugar que sea único”. Hay quien no deja de ver detrás de todo esto el afán del registro personal, porque por andar grabando el video hasta un gol se perdió.

› Segunda llamada al Verde

Corre el rumor de que las cosas podrían no ser tan fáciles con el Partido Verde Ecologista de México en las conversaciones rumbo a la reforma electoral. A diferencia del otro aliado clave de la 4T —el PT— que, dicen, ha tenido más disponibilidad a escuchar, el estira y afloja se mantendría con los verdes. Por lo pronto, van ya dos reuniones consecutivas que se han dado entre la dirigente nacional de ese partido, Karen Castrejón, y miembros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez. Al término de esos encuentros, nadie ha querido decir mucho. Lo que sí se ha comentado desde espacios próximos a la trinchera del partido del tucán es que hay claridad de su parte en que no están dispuestos a ceder tanto en aquel sonado asunto de reducir los pluris o el presupuesto a partidos si no se asegura antes la equidad en las contiendas electorales. Atentos.