› Reinas Chulas no pegaron parejo

Dijeron algunos que la presencia en el Congreso capitalino de la compañía de teatro de cabaret Las Reinas Chulas fue algo así como un inocente espectáculo para promover al histórico edificio de Donceles como espacio cultural, en la famosa Noche de Museos. Sin embargo, aquello que representaron pisó más de un callo, lo que desencadenó un nuevo encontronazo entre oficialistas y opositores. Estos últimos, repudiaron que el recinto legislativo fuera “profanado” y también brincaron, porque consideraron que el show no repartió parejo sino que fue suavecito con la 4T. La puesta en escena recreó el agarrón de greñas entre diputadas, además de incluir alusiones no muy favorables sobre las panistas Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez. Bueno, la molestia escaló al grado que la coordinadora de los diputados del PRI, Tania Larios, acusó que quienes actuaron lo hicieron bajo la influencia de las drogas y el alcohol, por lo que el nivel de degradación, dijo, alcanzó límites inadmisibles. Uf.

› Más Grandeza para los diputados

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Abrumados

¿Recuerda que en Navidad, Santa (Adán Augusto López) llegó al Senado con un montón de libros de la autoría del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues ahora la suerte les llegó a los diputados federales en San Lázaro, donde el vocero de Morena en la Cámara baja, Arturo Ávila, emuló lo hecho por su correligionario y regaló varios ejemplares de Grandeza a los legisladores de su bancada, incluso, dijo, su generosidad fue más allá, pues también hizo llegar este presente a opositores como el panista Federico Döring. Nos dicen que Ávila le hizo el buen gasto a AMLO, al comprarle 300 libros en los que se gastó apenas 30 mil pesos, según contó, después de un descuentazo de la editorial. El diputado al que en estos días por cierto traen de bajada en las redes en donde le han puesto el mote de “cero votos”, no dejó de presumir que el suyo fue “un regalo bien pensado”, comparado con las botellas de alcohol que suelen regalar otros congresistas. ¡Qué detalle!

› ¿Y la unidad inquebrantable?

Para varios fue curioso que un día la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, posara triunfalista y tomada de las manos de sus pares del PT y Verde, en señal de unidad rumbo a las elecciones de 2027, y otro día, inmediatamente después, apareciera en otra foto, pero ya con su alianza incompleta. ¿Qué pasó ahí? Pues que la ratificación de la coalición de la 4T no alcanzó para tanto porque, al menos en Coahuila, el sueño de la unidad ya fue mucha avaricia, y el Verde quiso su casa aparte y competir ahí contra Morena y PT, quienes, también conviene señalar, irán juntos en las elecciones legislativas de este año —las únicas que se celebrarán en el país este 2026—, después de que fueron rivales en los pasados comicios de gobernador y ninguno ganó. Nos hacen ver que en esa entidad del norte del país los de la 4T no son los únicos fracturados, ya que la misma suerte les tocó a los del flanco opositor, donde PAN y PRI también marcharán divididos en un momento en que “al nuevo PAN” ya le dio penita ir como amigo del tricolor. ¿Quién ganará?

› Campaña nacionalista en la frontera

Y no es extraño ni nuevo que, en sus discursos, los políticos mexicanos se saquen una que otra puntada sobre consumir sólo lo hecho en México y nada de lo que produce y vende EU en nuestro país, sobre todo en tiempos en los que se ha hecho aflorar el sentimiento antimexicano. Sin embargo, llamó la atención que la dirigente estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez, hiciera este llamado en una entidad limítrofe, donde miles de habitantes no sólo consumen productos y cultura del país vecino, sino que transitan todos los días de un lado a otro de la frontera. Bueno, hasta trabajan allá, en muchos casos, fabricando estos bienes o servicios. Nos dicen que, en un escenario como éste, quizá convenga ser menos radicales; mientras tanto, la morenista ya organizó mítines y jornadas para boicotear la compra de todo lo extranjero, en un acto de defensa de la soberanía. ¿De verdad supondrá que con su llamado se caerán estrepitosamente las ventas de productos estadounidenses? En fin.

› Partidos zombi

Nos avisan que estamos a punto de ser testigos del milagro de la resurrección de las organizaciones políticas que no hace mucho perdieron su registro. Dicen que, con miras al próximo proceso electoral nacional de 2027, el extinto Partido Encuentro Social, que tras morir se transfiguró como Encuentro Solidario, está muy cerca de renacer por tercera vez de las cenizas, ahora bajo las siglas de Construyendo Sociedades de Paz, pues ya se convirtió en el primero en completar las asambleas y afiliaciones que pide el INE como base para obtener su membresía como partido nacional y obtener así millonarias prerrogativas. Por ahí nos hacen ver que uno de sus líderes, Armando González Escoto, no ha ocultado su simpatía por la Cuarta Transformación, por lo que no se descarta que, si pasa todos los filtros, aparezca en alianza con este bloque. También destaca, en segundo lugar, y del otro lado del espectro ideológico y político, Somos MX, al que tampoco le falta mucho para volverse partido, abrazando los intereses de la célebre Marea Rosa, muy identificada con la actual oposición. Pendientes.

› Sigue el drama en el CIDE

Lo dijo y lo cumplió. El extitular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, ha hecho patente su promesa de aferrarse al cubículo así sea lo último que haga; sin embargo, nos dicen que no le ha ido tan bien, ya que ayer un juzgado federal se negó a reinstalarlo, como él exigió, en la dirección general del CIDE, de la que fue destituido. Y, aunque todavía tiene chance de apelar el fallo judicial, ya muchos en la academia le piden que aprenda a soltar y, sobre todo, a marcharse con un poco de dignidad. Por cierto, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, quien tomó la decisión de apartar a este incómodo y polémico personaje —bastará recordar que ha enfrentado acusaciones por hostigamiento y abusos en su gestión— justificó el movimiento en aquel organismo al señalar que el CIDE tendrá que transitar por un proceso de cambio para “recuperarse”. También declaró que, aunque Romero Tellaeche se resista, ese tema “ya concluyó”. Tsss.