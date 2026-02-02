› “Tú qué te metes, mugroso”

No cabe duda que el periodo de sesiones que empezó ayer en el Congreso tendrá altas cargas de apasionamiento, nos hacen ver. En parte por lo delicado del tema principal que se procesará —la reforma electoral—, pero también por los ánimos que algunos actores políticos ya muestran. Cosa de ver el intercambio que tuvieron ayer el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y el senador morenista Gerardo Fernández Noroña. Y es que el primero publicó en las benditas redes una foto suya con un cartel que dice: “No a la Ley Maduro”. El legislador del guinda no se aguantó las ganas y reprochó: “Lo que deberías hacer es instalar el grupo de amistad con Cuba. Para qué pediste presidirlo si lo saboteas”. El revire no se hizo esperar: “Tú qué te metes, mugroso. Di por qué no hiciste la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123… Por cierto, ya instalen la bicameral de seguridad nacional… Sabes dónde encontrarme, puerco”. Qué tal.

› Merecido regaño

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La Presidenta y las intermedias

Fuerte y merecido regaño, nos comentan, el que recibió ayer un grupo de legisladores de Baja California por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Fue tras el acto de presentación del Plan de Justicia para San Quintín, en Baja California, donde el grupo intentó llamar su atención para tomarse una foto —que, sabemos, suele ser usada por quien la solicita para dar cuenta en el Face y en otras redes de un supuesto respaldo presidencial—. Pero ayer no la obtuvieron. Por el contrario, visiblemente molesta, la mandataria volvió la vista cuando ya iba de salida y les dijo: “Hay que estar más con la gente. A todos ustedes: trabajar más con la gente, estar en territorio”. El reclamo, nos dicen, se dio con toda justificación porque ayer mismo inconformes con una multiplicidad de situaciones, detuvieron el camino de la mandataria para quejarse airadamente tanto de fallas como de falta de atención. Uno de los reclamos más fuertes es el de que se destituya a la alcaldesa Miriam Cano.

› Refuerzan rastreo de mineros

Y es en Sinaloa donde desde ayer se intensificó la búsqueda de los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que se desaparecieron hace semana y media en el municipio sinaloense de Concordia. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa que encabeza el general Ricardo Trevilla y el gobierno estatal realizan el despliegue con mil 190 efectivos. De éstos, 800 son del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales y 100 de la Guardia Nacional, además de 20 ministeriales. El rastreo, informó el gobernador Rubén Rocha, se realiza con tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan. La presión sobre el caso ha venido creciendo luego de que familiares de los desaparecidos expresaran su temor de que fueran reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Desde hace unos días se informó que una de las pistas que tienen es la operación de una célula de Los Chapitos en el lugar. Pendientes.

› Minuto de silencio por asesinato en Colima

Y fue ayer en la sesión del Congreso, en el arranque del nuevo periodo de sesiones, que se guardó un minuto de silencio en memoria de Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima respectivamente del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien ante los hechos, la víspera expresó “profunda consternación, indignación y tristeza”. Fue la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Gabriela Jiménez, quien hizo la solicitud e indicó que las mujeres “fueron terriblemente asesinadas” el día de ayer. Efectivamente, el lamentable crimen ocurrió en Colima, entidad que atraviesa uno de los peores momentos de su historia en materia de seguridad. Actualmente, nos dicen, tiene la peor tasa de homicidios en todo el país. Por cierto que en las benditas redes la más reciente publicación de la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, es sobre una reunión de la mesa regional de construcción de paz. En fin.

› Iglesia define plan para paz

Y es la Iglesia católica la que no quita el dedo del renglón en su intención de ser relevante en asuntos de seguridad y pacificación. Fue Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado, quien ayer en la participación principal del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, afirmó que “la paz no puede seguir siendo concebida como una tarea exclusiva del Estado, ni como una responsabilidad delegada a unos cuantos. La paz exige la participación activa de todos los sectores. También expresó que la paz no se construye ignorando el sufrimiento, maquillando las caras o acelerando procesos sin sanar heridas. Nos comentan que luego de tres días de trabajo el encuentro concluyó con “el reconocimiento de la urgencia de integrar a las juventudes en el proceso de construcción de paz, de sanar la herida que está dejando la crisis por la desaparición de personas, y de la importancia de asumir que el Estado somos todos”. Pendientes.

› Mueven el caso de los marinos

Con la novedad de que en el caso de los altos mandos de la Marina acusados de encabezar una red de huachicol fiscal, familiares de éstos buscaron entregar a la Presidenta la carta que Manuel Roberto Farías escribió, en la que asegura ser un chivo expiatorio. Fue Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo, la que habría entregado el documento ayer en Sonora, según ella misma informó. “Los están acusando de huachicoleros, pero sabemos que ellos no son responsables. ¿Saben quiénes son responsables? Quien tenga la carpeta completa, porque no hay pruebas en su contra… es una injusticia que no agarran a los verdaderos culpables y los vistan a ellos de chivos expiatorios”, refirió. Es sabido, sin embargo, que la mandataria anticipó que la misiva que la defensa del marino preso dio a conocer, la enviará a la Fiscalía General de la República, que lleva el caso.