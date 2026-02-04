› Petro made in USA

Vaya metamorfosis la que ocurrió ayer en sólo un par de horas dentro de la Casa Blanca. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su reunión con Donald Trump era otro muy distinto al que encabezó hace cuatro meses un mitin afuera de la ONU. Bueno, hasta en las redes mostró la dedicatoria que le hizo el magnate en una hoja de papel: “I love Colombia”. Nada que ver el Petro de ayer con el Petro incendiario que con megáfono y entre banderas palestinas armó revuelo en Nueva York. Aquel alboroto que provocó que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa, por “incitar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y llamar a la violencia”. La metamorfosis, sin embargo, ya se venía dando desde días atrás, cuando habló con Trump para verse en Washington, empujado por la extracción militar de Maduro de Venezuela. Ayer a Petro lo recibieron distinto que a Milei y a Bukele, pero de todos modos salió feliz, haciendo a un lado la coherencia, nos comentan.

› Expresidiario, legislador y petista

Y al que acaban de balconear en Jalisco es al diputado petista Leonardo Almaguer. Resulta que el legislador tiene un negro historial que lo acompaña: era integrante de una banda que robó al menos nueve camiones y, en uno de los atracos, incluso habría amenazado con un arma de fuego al conductor y a su acompañante. Por esos hechos estuvo preso por los delitos de robo y delincuencia organizada, según documentos oficiales dados a conocer por la prensa local. Almaguer Castañeda fue detenido en septiembre de 2004 y llevado al Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco. Tres años después promovió la suspensión condicional de su proceso. El caso es que aún con esos antecedentes consiguió registrarse como candidato y llegar al congreso estatal. Es sabido que la legislación electoral establece como requisito para ser candidato no contar con antecedentes penales, lo que ha generado críticas sobre su elegibilidad. Ahora sí que su pasado lo alcanzó, nos comentan.

› Un soldado más

Y el que ayer se incorporó como “un soldado más” de la bancada de Morena y de la 4T en el Senado fue Adán Augusto López, quien, por cierto, estuvo muy solicitado para dar entrevistas. Como lo había anticipado al anunciar su renuncia a la coordinación de la fracción guinda en la Cámara alta, insistió en que apoyará a los candidatos de su partido, en particular, nos comentan, expresó su apoyo a la legisladora Andrea Chávez, quien considera que será candidata y además ganará las elecciones en Chihuahua el próximo año: “Todas las encuestas la colocan como la favorita, además ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, declaró el tabasqueño. También se apuró a descartar las versiones que lo colocan cerca de una eventual postulación a algún cargo de Andy López Beltrán. “Ahora voy a dedicarme a ayudar a los compañeros del movimiento. Uno debe entender cuándo debe uno de pasar a retiro, ahora yo creo que puedo ayudar mucho al movimiento y lo voy a hacer”.

› Que fue priista, pero poquito

Relevante, nos comentan, la captura que se hizo de uno de los presuntos involucrados en el ataque a los diputados emecistas Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya el pasado 28 de enero en Culiacán. Pero aún más que al hacer una revisión de su historial se le ubicara como priista y exservidor público del municipio. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch quien dio cuenta de la detención de Jesús Emir “N”, sujeto que, sostuvo, era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. De inmediato varios reportes periodísticos lo ubicaron como militante del PRI. Nos dicen que en el tricolor en Sinaloa se tuvieron que emplear a fondo en el rastreo de archivos para dar cuenta que el señalado sí estuvo en el padrón de militantes, pero luego, en un proceso de depuración posterior, ya no refrendó su registro, por lo que oficialmente ya no es priista. ¿Qué tal?

› Un fino rayón de carrocería

Vaya troleada la que le puso la senadora priista Claudia Anaya a los diputados federales por agarrarse toda una semana de puente cuando apenas han iniciado los trabajos del nuevo periodo de sesiones. Y es que resulta que ayer en la Cámara alta se tuvo que aprobar ese descanso a quienes despachan en San Lázaro y la senadora lo planteó en los siguientes términos y con un gesto y tono muy particulares: “Consulto a la asamblea en votación económica, si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana”. En seguida pasó a la votación, que fue aprobatoria, muy de trámite. “Se aprueba, presidenta”, informó Anaya. A veces los rayones de carrocería pegan más cuando son sutiles, nos comentan.

› Que se descarta voto fosforena

Y nos cuentan que algunas miradas voltearon hacia Movimiento Ciudadano en las últimas horas, con la idea de que, de cara a la eventual aprobación de la reforma electoral —de la que por cierto aún no se conoce la iniciativa central—, podría darse una especie de apoyo naranja y repetirse un fenómeno que ha sido ya antes calificado como fosforena. Quien sin embargo ayer salió a decir que no será así es el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, nos comentan. “No hay una mesa de diálogo… no estamos en un intercambio de cartitas”, refirió ayer. Nos hacen ver que lo que alimentó la versión por ahora rechazada sobre ese eventual apoyo fue el que los naranjas dieran cuenta de los temas de interés que tendrían en torno a esa tan esperada reforma. En particular que el voto se pueda dar desde que los jóvenes tienen 16 años. “Pero no vamos a entrar nosotros en un mecanismo de negociación donde si estos temas se aceptan, nosotros aceptamos algunos otros que son francamente regresivos en términos democráticos”, declaró. Ahí el dato.