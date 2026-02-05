› Sacudida en el Balbuena

Tremenda sacudida, nos comentan, la que autoridades del IMSS Bienestar están dando en el Hospital General Balbuena, tras detectarse que personal médico se ausentaba hasta por tres días, mientras que desde el área de Recursos Humanos, presuntamente a cambio de pagos, se les registraba asistencia e incluso horas extras. Como parte de estas acciones, fue por lo pronto separada del cargo la titular de Recursos Humanos, Susana Camarena. En este contexto, nos dicen, no sorprende que un médico muy “abusadillo”, quien, se asegura, únicamente labora en guardias de fin de semana y ha manifestado una postura abiertamente crítica hacia la 4T, se haya grabado denunciando un presunto desabasto de insumos. Nos dicen que en esta acción violó protocolos que impiden utilizar el celular en quirófanos, y puso en riesgo la seguridad del paciente ante una posible infección. Uf.

› La estética del federalismo

¿Cuántos mexicanos tienen en el mismo sitio donde chambean una estética? Quién sabe. Pero resulta que entre ese pequeño grupo están las senadoras de la República o algunas de ellas. Y es que en el segundo piso del edificio legislativo, ese mismo donde se confeccionan las leyes para el país, también se hacen peinados, maquillajes y retoques de tinte. ¿Es algo “muy normal”? La presidenta de la Cámara Alta, la morenista Laura Itzel Castillo considera que sí. “Es un espacio que está adaptado para el apoyo de las senadoras y senadores, también si se requiere, y que no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y aquí en la Cámara de Senadores también… Este espacio fue adaptado y cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, señaló ayer. Y justificó su existencia en el mismo inmueble donde se legisla en el hecho de que “todos tenemos que estar bien presentados para las sesiones”. Así las cosas en la llamada estética del federalismo, perdón, la casa de la belleza. ¿O cómo era?

› Ay cómo rezumba y suena Nahle

Luego de que se informara que el pasado lunes un comando atacó a balazos la casa de José Antonio Sangabriel Fernández, presidente municipal de Banderilla, en Veracruz, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle, hizo levantar algunas cejas al referirse al caso. Y es que el pasado 3 de febrero, el PAN en Veracruz condenó “enérgicamente el ataque armado contra el domicilio del alcalde” y acusó que la violencia no puede continuar siendo un instrumento para intimidar o vulnerar a quienes ejercen funciones públicas. Además acusó el deterioro de la seguridad en el Estado y lamentó que los gobiernos municipales continúen siendo los más expuestos ante la delincuencia. Pero resulta que ayer la mandataria en conferencia de prensa dijo al respecto: “ahorita en la mañana en la mesa de seguridad nos comentaron: no fue en la casa del alcalde, fue afuera de la casa del alcalde”. Nos dicen que quedó claro si sus dichos fueron precisar desmentir o minimizar o para todo lo contrario. ¡Caray!

› Cambio tras crimen de alto impacto

Quienes siguen de cerca el acontecer en estados donde los asesinatos siguen siendo un problema grave, nos comentan que ayer fue relevado el secretario de Seguridad de Colima. El cambio implicó la salida de Gerardo Romero Santana y la entrada de Fabián Ricardo Gómez Calcáneo. Apenas el pasado fin de semana el estado tuvo las miradas encima por el asesinato de una tía y una prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Ayer la gobernadora morenista, Indira Vizcaíno, informó del ajuste: “Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo”. Es sabido que la entidad de Vizcaíno tiene una de las tasas de homicidios más altas de todo el país y que el tema de la seguridad durante toda su administración no ha sido su fuerte. Pendientes.

› Cruzada contra la extorsión

Dicen que también en la Fiscalía General de la República comenzaron a movilizar esfuerzos que ya están en marcha en otras instancias, como la Defensa o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para atajar las extorsiones en el país, uno de los delitos de alto impacto que más batalla han dado en los indicadores nacionales. Ayer, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, reunió a representantes de las fiscalías estatales para llamarlos a cerrar filas y que, desde el ámbito de sus competencias, se priorice el combate a este cáncer que tanto ha azotado a los mexicanos, en particular a quienes están al frente de un negocio. “Debemos reconocer con claridad que la extorsión no se enfrenta de manera aislada, no lo podemos hacer. Este fenómeno delictivo rebasa fronteras municipales, estatales y muchas veces nacionales”, dijo la fiscal, quien también pidió a sus pares de las entidades tomarse en serio su trabajo emprender planes con perspectivas modernas y herramientas de inteligencia que reflejen resultados tan pronto como sea posible. Ahí el dato.

› La batalla morenista por Chihuahua

Nada bien cayó entre algunos morenistas de Chihuahua, nos hacen ver, el espaldarazo que dio el senador Adán Augusto López a su correligionaria Andrea Chávez, a quien ya ve como la futura gobernadora de esa entidad. “Es la mejor posicionada en Morena… yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser Gobernadora. Chihuahua ya se merece un buen Gobierno”, declaró el martes pasado quien fuera coordinador de los guindas en la Cámara Alta. Ah, pero resulta que el alcalde de Ciudad Juárez, también de afiliación guinda, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde hace años anda en pos del mismo puesto saltó ayer al señalamiento de quien también fuera antes Secretario de Gobernación. “En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, la gente es la que va a decidir, no va a decidir un senador que ni siquiera vota en Chihuahua”, lanzó Pérez Cuéllar no una ni dos sino tres veces a preguntas que le hicieron los reporteros ayer. Va a estar dura la contienda por la postulación a la gubernatura, nos anticipan.