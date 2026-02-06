› Defensor de la belleza

Que se calmen todos, dijo el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien en un conmovedor acto de solidaridad con su movimiento, la 4T, y, para sorpresa de muchos, con las mujeres legisladoras, defendió que criticar la existencia de un salón de belleza en el Senado de la República es una “superficialidad” que no merece tanta atención, ya que, remarcó, aunque el tema puede debatirse, no representa una traición al pueblo, ni una contradicción al principio de austeridad republicana ni, mucho menos, una inconsistencia con los valores que tanto pregonan los del oficialismo. Nos dicen que, muy convencido de la elocuencia de sus argumentos, el legislador aprovechó aquí para entrarle al terreno de la filosofía, al considerar que la narrativa de Morena y sus aliados no está peleada con la estética. Luego entonces, se puede ser progre y fashion al mismo tiempo. Qué tal.

› Qué difícil se me hace la austeridad

Y son algunos militantes de Morena los que se empeñan en mostrar que los lineamientos de su partido sobre la austeridad, son muy difíciles de cumplir. Baste ver el más reciente escándalo en el que está involucrada la delegada del Bienestar en la región 14 de Puebla, Natalia Suárez del Real Gómez. Y es que se filtraron las imágenes del festejo que la funcionaria armó por su cumpleaños 34 con la temática de El Gran Gatsby. Sí la famosa novela de Francis Scott Fitzgerald que retrataba las opulentas fiestas a las que acudía una élite en los años 20 del siglo pasado. La fiesta de Suárez del Real se llevó a cabo, según se informó, en el bar del súper exclusivo hotel boutique Quinta Esencia. No tardó la servidora pública en salir a explicar que su party fue un acto privado en el que cada invitado pagó sus gastos. Aunque sí admitió que no fue congruente con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad que rigen al movimiento de la 4T. Pues no. Ah, la austeridad, la lejana austeridad. Uf.

› Ataque a otro edil en Veracruz

Cero y van dos, nos comentan los ediles de municipios de Veracruz que sufren ataques. Y los dos en esta misma semana. El pasado 3 de febrero se conoció de la agresión al domicilio del presidente municipal panista de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, de extracción panista. Por cierto que en ese caso, para abonar a la polémica, la gobernadora Rocío Nahle dijo que los hechos no ocurrieron en la casa del edil, sino afuera. El caso es que aún no se cerraba esa controversia cuando en la entidad se conoció un nuevo acto violento en el que está involucrada otra autoridad local, ésta de origen priista. Nos referimos al alcalde de Zacualpan, Andrés Maldonado Yáñez, quien, se supo, sobrevivió el pasado 4 de febrero a un hecho delictivo cuando iba de regreso a su casa. En los hechos, sin embargo, su chofer recibió un balazo en una pierna. Los temas de seguridad vuelven a figurar entre las preocupaciones de los veracruzanos, y eso que recién Nahle consideró que la estrategia contra el crimen está funcionando, nos comentan.

› Montón al sarampión

Donde se van a poner las pilas contra el sarampión es en la Ciudad de México, luego de que se conociera hace unos días de un repunte de casos. Fue la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que se instalarán mil puntos de vacunación en la capital y que esa nueva jornada se anunciará y arrancará el próximo domingo. Aunque faltan algunos meses para el Mundial, la idea es que no haya problemas con el contagioso virus y la gente que venga al país y a la capital pueda sentirse segura. Por lo pronto, ha trascendido que los módulos de vacunación de esta nueva campaña estarán colocados en las 16 alcaldías. La mandataria capitalina ha estimado que se podría alcanzar un buen nivel de cobertura, pues ya en jornadas previas se pudo vacunar a alrededor de 800 mil personas. Esta misma semana se informó de la instalación de dos mil puntos de atención tras confirmarse el dato de que había 113 casos. Ayer la OPS alertó que México concentra más contagios que Estados Unidos y Canadá. Ahí el dato.

› Tema pluris, check

Con la novedad de que en breve se estaría despresurizando uno de los puntos que más ha incomodado a los partidos chicos en una reforma electoral: el de los pluris. Y es que resulta que el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha señalado que el tema “está superado”. Algo relevante sabe el zacatecano, pues ayer expuso que en el tema de la conformación de la Cámara de Diputados quedarían 300 legisladores de mayoría y 200 de representación proporcional, es decir, tal y como está ahora. La única diferencia será que los que entran por la vía plurinominal deberán también tener vínculos con los ciudadanos, algo que se está viendo cómo operar. Con base en lo anterior, habrá sólo que ver que se mueve el tema del financiamiento. Nos hacen ver que otro desafío que tendrán en el Congreso es el de los tiempos, pues si se quiere que la reforma salga deberá estarse recibiendo en este mes de febrero.

› El pliego del SNTE

Nos hacen ver que, aunque ya es un poco tarde para escribirle a Santa, el Niño Dios o los Reyes Magos, los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) consideraron que, a ocasión del Día del Amor y la Amistad, no es descabellado pedir pruebas de cariño o generosidad. Así pues, su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, se apersonó ayer en la oficina del titular federal de Educación, Mario Delgado, para pedirle un aumento salarial, aunque sea del 13 por ciento, para el magisterio afiliado a esa organización. La cartita del SNTE a la SEP, se ha dicho, también incluye, ya entrados en gastos, una reforma a los regímenes pensionarios de la Ley del ISSSTE, la creación de un nuevo sistema para la carrera de maestras y maestros y una reducción de la carga administrativa del personal docente. ¿Se les hará? Con eso de que el magisterio se ha ido morenizando y amor con amor se paga, mejor pendientes.